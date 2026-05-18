সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে কানেক্ট হবে ফোন, ল্যাপটপ ! নতুন প্রযুক্তি আনছে কেন্দ্র ?
Published : May 18, 2026 at 3:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে চালু হতে পারে ডিরেক্ট টু ডিভাইস (Direct to Device) স্যাটেলাইট কানেক্টিভিটি সার্ভিস ৷ অর্থাৎ সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে স্মার্টফোন ৷ এই বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাতে অ্যাপল এবং গুগলের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন (DoT) ৷
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনোমিক টাইমস এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে একদফা আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে ৷ যেখানে অ্যাপল তাদের তরফে একটি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে DoT-কে ৷ এমনকি, Google এবং আরও কয়েকটি সংস্থা তাদের রিপোর্ট জমা করেছে ৷ তারপর ওই সংস্থাগুলির কাছে আরও বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে ভারত সরকার ৷
পরিকল্পনাটি ঠিক কী ?
এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সরাসরি স্য়াটেলাইটের সঙ্গে ডিভাইস সংযুক্ত হতে পারবে ৷ অর্থাৎ মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের সঙ্গে যোগাযোগ হবে সরাসরি স্যাটেলাইটের ৷
বর্তমানে কি এই সুবিধা নেই ?
না বর্তমানে এই সুবিধা নেই ৷ বর্তমানে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু আছে ৷ এই প্রযুক্তির ফলে স্যাটেলাইটের সঙ্গে বাড়ি বা কোনও প্রতিষ্ঠানে থাকা ডাউনলিঙ্ক ডিভাইসের কানেক্ট হয় ৷ এবং সেই ডিভাইস থেকে তার বা কেবেল (Wire) অথবা ওয়াইফাই ব্যবহার করে ফোন, ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করতে হয় ৷ তারপরই ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় ৷ এবং নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই ইন্টারনেট অ্যাকসেস সম্ভব হয় ৷
নতুন ব্যবস্থা চালু হলে কোনও ডাউনলিঙ্ক ডিভাইস রাখার প্রয়োজন নেই ৷ স্যাটেলাইটের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট হবে ফোন বা ল্যাপটপের ৷ ফলে ইন্ডোর বা আউটডোরে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া সম্ভব ৷
বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে কতটা পার্থক্য হবে ?
বর্তমানে যে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা হয় তা অধিকাংশই মোবাইল নেটওয়ার্কের মধ্যে হয় ৷ এবং স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ব্যবহার করা হয় Wifi ডিভাইস বা মোবাইল নেটওয়ার্ক ৷ যা পুরোপুরি নির্ভরশীল অপটিক্যাল ফাইবার কেবেল অথবা মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলির টাওয়ার ৷ ফলে যে সব জায়গায় অপটিক্যাল ফাইবার কেবল যোগাযোগ নেই অথবা মোবাইল নেটওয়ার্কের সিগন্যাল দূর্বল সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া কঠিন ৷
ভারতের এখনও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, ঘন জঙ্গল, প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে ৷ যার ফলে ইন্টারনেট পরিষেবাও পাওয়া দুষ্কর ৷ কিন্তু ডিরেক্ট টু ডিভাইস স্যাটেলাইট পরিষেবা চালু হলে সেই সমস্যা মিটবে ৷
ইতিমধ্যে ভারতে স্যাটেলাইট পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে পরিকাঠামো তৈরি করছে বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা Starlink ৷ যদিও এই সংস্থা ডিরেক্ট টু ডিভাইস পরিষেবা দেয় না ৷ ডাউনলিঙ্ক ডিভাইস ব্যবহার করেই এই সংস্থার ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় ৷