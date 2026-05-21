এই কারণে আকাশছোঁয়া হবে সব স্মার্টফোনের দাম, এখনই কিনুন আপনার প্রিয় ডিভাইস

এই কারণে আকাশছোঁয়া হবে সব স্মার্টফোনের দাম, এখনই কিনুন আপনার প্রিয় ডিভাইস
Published : May 21, 2026 at 3:59 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন কিনতে আরও বেশি টাকা খরচ করতে হতে পারে ৷ হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন ৷ দ্রুত বাড়তে পারে প্রতিটি স্মার্টফোনের বেসিক মডেল থেকে ফ্ল্যাগশিপ মডেলের দাম ৷ কারণ স্মার্টফোনের মেমোরি চিপের দাম ব্যাপক বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৷
স্মার্টফোনের যে অংশের মধ্যে আপনি ছবি স্টোর করেন, অ্যাপ রান করান অথবা ব্রাউজিং ট্যাব রেখে দেন তাকে DRAM বলা হয় ৷ যার পুরো নাম Dynamic Random Access Memory ৷ কিন্তু এই DRAM-ই প্রতিটি ডাটা সেন্টারের লাইফলাইন বলা চলে ৷ যেখানে দ্রুত গতিতে প্রসেস হয় বিপুল পরিমাণ ডাটা ৷ Amazon, Microsoft, Meta-র মতো কম্পানিগুলি এই DRAM ব্যবহার করেই প্রতিযোগিতার বাজারে এগিয়ে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে ৷ এটাই স্মার্টফোনের মেমোরি চিপ ৷
Nothing ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কো-ফাউন্ডার অ্যাকিস ইভানগেলিডিস এই বিষয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, একবছর আগে এই DRAM মেমোরির দাম ছিল 20 মার্কিন ডলার ৷ মিড রেঞ্জের স্মার্টফোনগুলিতে এই দামের চিপ ব্যবহার করা হত ৷ কিন্তু বর্তমানে ওই একই চিপের দাম বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে 100 মার্কিন ডলার ৷ কিছু কিছু কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে দাম 120 মার্কিন ডলার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ৷ যার ফলে স্মার্টফোন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে খরচ বেড়েছে মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির ৷ যার প্রভাব পড়বে বিক্রয় মূল্যের উপর ৷ মূলত মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন যেগুলির দাম 15 থেকে 30 হাজার টাকার মধ্যে সেই ফোনগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ৷
ওই ভিডিওতে অ্যাকিস ইভানগেলিডিস বলেন, "মেমোরি চিপের যে চাহিদা বেড়েছে তা অতি দ্রুত যে কমবে এমনটা নয় ৷ পরের বছর অর্থাৎ 2028 সালের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই চাহিদা বাড়তেই থাকবে ৷ ফলে স্মার্টফোনের দাম বাড়বে ৷ এমনকি যে ফোনগুলি ইতিমধ্যে লঞ্চ হয়ে গেছে সেগুলির ক্ষেত্রেও দাম বাড়াতে হবে ৷"
পুরো বিষয়টি বুঝতে গেলে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি ৷ ধরে নেওয়া যাক কোনও একটি ফোনের রিটেল দাম 400 মার্কিন ডলার ৷ সেক্ষেত্রে কাঁচামালের মোট দাম হবে 200 মার্কিন ডলার ৷ আগে এর মধ্যে 15 থেকে 20 শতাংশ অর্থ খরচ হত মেমোরির জন্য ৷ কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় 50-50 হয়ে গেছে ৷ অর্থাৎ কাঁচামালের প্রায় 50 শতাংশই খরচ হচ্ছে মেমোরি চিপের ক্ষেত্রে ৷
বর্তমানে এই ঘাটতি মেটানোর জন্য একাধিক প্রচেষ্টা করছে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ৷ ক্যামেরার লেন্সে পরিবর্তন করা হচ্ছে, তুলনামূলক কমজোর ব্যাটারি ব্যবহার করা হচ্ছে সর্বপরি প্রসেসিং চিপও পরিবর্তন করে পুরনো জেনারেশনের চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ তাতে ফোনের কার্যক্ষমতা কমছে ৷ এই সমস্যা এড়াতে সঠিক প্রযুক্তি এবং হার্ডওয়ার ব্যবহার করা জরুরি ৷ এবং তারজন্য কাঁচামালের খরচ বাড়বে ৷ আর তার প্রভাবে বিক্রিয় মূল্যও বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ৷
এই মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে বাঁচতে পরামর্শ দিয়েছেন অ্যাকিস ইভানগেলিডিস ৷ তিনি বলেছেন, যদি ফোন একান্ত কিনতেই হয় তাহলে অতি দ্রুত স্মার্টফোন কিনে নেওয়া দরকার ৷ কারণ আগামী ত্রৈমাসিক থেকেই দাম বাড়তে পারে ৷ অন্যদিকে রিফার্বিস ফোনের চাহিদাও বাড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷