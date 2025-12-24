2026 সালে প্রযুক্তির দুনিয়ায় কী কী চমক থাকতে পারে ?

2026 সালে প্রযুক্তির দুনিয়ায় কী কী চমক থাকতে পারে ?
YearEnder 2025 : প্রযুক্তির দুনিয়ায় কি নতুন কিছু আসতে চলেছে 2026 এ ? কী কী তাক লাগাতে পারে ? জেনে নেওয়া যাক একনজরে-
Published : December 24, 2025 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ : প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 2025 সালে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ৷ সাধারণ স্মার্টফোনের পরিবর্তে বাজারে এসেছে ট্রাইফোল্ড স্মার্টফোন ৷ ক্রিয়েটিভ কাজকর্ম, ডিপ রিসার্চ, অটোমেশন সহ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ অন্যদিকে চিপ প্রস্তুতকারর সংস্থাগুলিও একাধিক আপডেট নিয়ে এসেছে ৷ স্থানীয় এলাকায় চিপ তৈরির দিকে জোর দিচ্ছে সংস্থাগুলি ৷ এই পরিস্থিতিতে 2026 এ কী কী অপেক্ষা করছে? কী কী পরিবর্তন আসতে পারে প্রযুক্তির দুনিয়ায়? ফেলে আসা বছরের দিকে তাকিয়ে নতুনের দিকে কিছুটা অনুমাণ ৷ বিভিন্ন তথ্য ও রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল আগামী বছর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কী কী আসতে পারে? বিগত বছরগুলির তুলনায় কতটা আলাদা হতে পারে 2026 ?
AI এর ব্যাপক ব্যবহার-
চলতি বছরে AI এর ডেভেলপমেন্টের কাজ হয়েছে চোখে পড়ার মতো ৷ ওয়েবসাইট, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন অটোমেশনের কাজে AI ইম্প্লিমেন্ট করা হয়েছে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে AI এর বিভিন্ন মডেলের যেমন আপগ্রেড করা হয়েছে তেমনই বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে ৷ সেই কারণে, মনে করা হচ্ছে 2026 সালে ব্যাপকভাবে AI এর বৃদ্ধি হবে ৷
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এতদিন পর্যন্ত AI মূলত ডেটা ভিত্তিক ও ডেটা সেন্টার ভিত্তিক ছিল ৷ অর্থাৎ ডেটা নিয়ে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম ছিল AI ৷ আগামী বছর থেকে ইন-ডিভাইস (In- Device) AI এর ব্যবহার বিপুল বৃদ্ধি পাবে ৷ অর্থাৎ গাড়ি, মোবাইল ডিভাইস, ঘরে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ডিভাইসেও AI সংযুক্ত করা হতে পারে ব্যাপক ভাবে ৷
অর্থাৎ, সহজেই বলতে গেলে 2026 এ AI নির্ভরতা বাড়বে ব্যাপকভাবে ৷ সাধারণ ডিভাইস ছাড়াও অটোমেশনের সিংহভাগই AI নির্ভরশীল হবে ৷ এছাড়াও ট্রান্সলেশন এবং সামারাইজেশনেও AI বৃদ্ধি হবে চোখে পড়ার মতো ৷
ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্মার্টফোন সংস্থা AI ফিচার্স অ্য়াড করছে ৷ নতুন করে আসতে পারে AI-PC, AI Ready Phone, AI স্মার্ট হোম গ্যাজেটস, ভয়েস ও ভিডিও অন ডিভাইস প্রভৃতি ৷ ফলে AI নির্ভরশীলতা যে বাড়বে সেবিষয়ে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
2nm চিপের ব্যবহার-
2026 সালে সেমিকন্ডার চিপের প্রতিযোগিতা হবে চোখে পড়ার মতো ৷ এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের ৷ মূলত 2nm চিপ হবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ৷ ইতিমধ্যে Samsung এর তরফে জানানো হয়েছে, আগামী বছর তারা 2nm চিপ লঞ্চ করবে এবং Galaxy সিরিজে সেই চিপ ব্যবহার করা হবে ৷
কেন এই চিপটি গুরুত্বপূর্ণ ?
Samsung এর তরফে জানানো হয়েছে, Exynos 2500 এর আপগ্রেডেড চিপসেট হতে চলেছে এই চিপসেটটি ৷ Samsung এর 2nm ন্যানোমিটার GAA ফ্রেব্রিকেশন পদ্ধতিতে এই চিপসেটটি তৈরি করা হয়েছে ৷ মোট আটটি কোর থাকতে পারে এই SoC-তে ৷ এটি গেট অল অ্য়ারাউন্ড বা GAA স্ট্রাকচারে তৈরি করা হবে ৷
GAA একটি উন্নত ট্রানজিস্টর আর্কিটেকচার ৷ যা ট্রানজিস্টারের মধ্যে উচ্চতর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক শক্তি প্রদান করে ৷ AI এবং 5G ব্যবহারের জন্য এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিস্টার ৷ বিগ ডেটা প্রসেসিং এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এই চিপসেটটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ এছাড়াও ব্যাটারির কার্যক্ষমতা বাড়াতেও এই চিপটি অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ৷
Real World সমস্য়া সমাধানে বহুল ব্যবহৃত হবে Quantum Computing
কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার বাড়তে পারে 2026 সালে ৷ মূলধারার তথ্য প্রযুক্তি চিন্তাভাবনার পাশাপাশি রিয়েল ওয়ার্ল্ড সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে Quantum Computing ৷ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নির্ভুলভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং পেতে এখনও অনেক দেরি ৷ কিন্তু, 2026 সাল থেকে অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার অল্প হলেও শুরু হবে ৷ তবে নির্দিষ্টভাবে অপ্টিমাইজেশন এবং সিমুলেশন সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম এই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং নির্ভুলভাবে পরিচালিত হলে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে ব্যাপকভাবে রাদ করতে পারবে ৷
অর্থ, সাপ্লাইচেন, প্রডাকশন এবং জলবায়ু প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিকে প্রাথমিক সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ সাধারণ কম্পিউটিংয়ের তুলনায় অনেক জটিল বিষয় Quantum Computing সমাধান করতে পারবে ৷
5G র ব্যাপক ব্যবহার এবং trustworthy digital growth
5G -র ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে 2025 সালে ৷ এর মধ্যে আরও উন্নততর প্রযুক্তি নিয়ে 2026 সালে প্রবেশ করছে মোবাইল কমিউনিকেশন টেকনোলজি ৷ টেলিকম এবং পলিসি মেকারদের দাবি, লজিস্টিক্স, সাপ্লাই চেন, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং ডিজিট্যাল পাবলিক সার্ভিসের মতো ক্ষেত্রগুলিতে AI এর দ্বারা পরিচালিত পরিষেবাগুলি আরও বিপুল ভাবে ব্যবহার করা হবে ৷ তার জন্য 5G হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম ৷
শুধু AI নয় trustworthy digital growth-ও 2026 সালের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রযুক্তির মাধ্যম হতে চলেছে ৷ এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি যা শুধুমাত্র দ্রুত গতির পরিষেবা দেবে এমন নয়, তারসঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতাও তৈরি করবে ৷ যা হবে নিরাপদ এবং স্থিতিশীল ৷
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট-
ভারতে স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহৃত হলেও তা অতি সামান্য পরিমাণে ৷ সরকারি কিছু ক্ষেত্র এবং বেসরকারি কিছু বড় সংস্থা ছাড়া সেভাবে স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়না ৷ কিন্তু 2026 সালে ভারতে ব্যাপক মাত্রায় স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহার করা হতে পারে ৷ সৌজন্যে স্টারলিঙ্ক ৷
ভারতে ব্যবসা করার জন্য ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রের খবর ৷ যদিও সরকারি তরফে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷ 2026 সালে স্টারলিঙ্ক চালু হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হতে পারে ৷