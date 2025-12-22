AR-VR থেকে 5G, ফোল্ডেবল ফোন থেকে - মোবাইল লার্নিং ; 2025 এ প্রযুক্তির কোন কোন ট্রেন্ডে গা ভাসালেন ব্যবহারকারীরা ?
YearEnder 2025 : সোশ্য়াল মিডিয়ার ট্রেন্ড নিশ্চয় আপনার জানা ৷ কিন্তু টেকনোলজি ট্রেন্ড কেমন ছিল 2025 এ ? কী কী ইন? জানুন এই প্রতিবেদনে৷
Published : December 22, 2025 at 10:19 AM IST
হায়দরাবাদ : বছর শেষ হতে হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন ৷ নতুন প্রযুক্তি যেমন এই বছর এসেছে তেমনই নতুন স্মার্টফোন মডেলও লঞ্চ হয়েছে ৷ অ্য়াপল, স্য়ামস্যাং, ওয়ানপ্লাসের মতো সংস্থাগুলি ফ্ল্য়াগশিপ মডেল লঞ্চ করেছে 2025 এই ৷ প্রযুক্তির দুনিয়ায় আর কী ট্রেন্ড ধরা দিল চলতি বছরে ? ফিরে দেখা 2025 ৷
অগুমেন্টেড রিয়ালিটি, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
চলতি বছরে স্মার্টফোন টেকনোলজিতে সবথেকে বেশি ধরা দিয়েছে যে শব্দগুলি সেগুলি হল Augmented Reality, Virtual Reality এবং AI ৷ 2025 এ লঞ্চ হওয়া প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনেই দেওয়া হয়েছে কিছু না কিছু AI ফিচার ৷ যা স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য অন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছে ৷ এদিকে অ্য়াগুমেন্টেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দেখতে পছন্দ করছে সাধারণ মানুষ ৷ চোখে শুধুমাত্র একটি AR, VR কিট পরলেই কল্পনার বাস্তব দুনিয়ার পৌঁছে যাওয়া সম্ভব ৷ যার মাধ্যমে দর্শকের কাছে ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতাই পুরোপুরি বদলে যায় ৷
ফোল্ডেবল ফোন
স্মার্টফোনের বহুল ব্যবহারের পর এবার চাহিদা বাড়ছে ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের ৷ Google, Samsung, Oppo সহ একাধিক সংস্থা ইতিমধ্যে ফোল্ডেবল ফোন লঞ্চ করেছে ৷ তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল Samsung লঞ্চ করেছে তাদের ট্রিফোল্ড স্মার্টফোন ৷ ইতিমধ্যে এই মডেলটি লঞ্চ হয়ে গিয়েছে ৷ এই ফোনগুলির বিশেষত হল লার্জ স্ক্রিন পাওয়া সম্ভব হয় ৷ ফলে আরও ভালোভাবে বিনোদন উপভোগ করা সম্ভব হয় ৷ অন্যদিকে একাধিক জল্পনা তৈরি হয়েছে, Apple ও তাদের ফোল্ডেবল ফোন লঞ্চ করতে পারে ৷
মোবাইল লার্নিং
নতুন জিনিস শিখতে কে না চায়? কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাদিগে হোক বা নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য নতুন বিষয় শিখতে চেয়ে আগ্রহীদের কাছে বর্তমানে ক্লাসরুম হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন ৷ Statista র একটি সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ, 2019 সালে 35 শতাংশ কর্মী তাঁরা নিজেদের স্মার্টফোন ব্যবহার করে নতুন স্কিল শিখেছেন ৷ 2025 সালে তা কয়েকগুন বেড়েছে বলে দাবি ওই সংস্থার ৷ সংস্থাটির যুক্তি, চলতিবছরে অনলাইন লার্নিংয়ে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় 58.5 বিলিয়ন ৷ তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে নতুন কিছু শিখেছেন ৷
অ্য়াপ সিকিউরিটি
নিজের তথ্য নিয়ে প্রত্যেক স্মার্টফোন ব্যবহারকারী সচেতন হচ্ছেন ৷ আর সেই কারণে স্মার্টফোনের অ্য়াপ সিকিওর করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ৷ Apple ইতিমধ্যে Passkeys in iCloud Keychain লঞ্চ করেছে ৷ সংস্থাটির দাবি, এর মাধ্যমে লগইন আরও নিরাপদ হবে ৷ মূলত ফেস আইডি অথবা টাচ আইডি ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে লগইন ভোরিফিকেশন হয় ৷
5G স্মার্টফোনের ব্যবহার
যেহেতু ভারতের প্রতিটি বেসরকারি মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা 5G পরিষেবা দিতে শুরু করেছে সেই কারণে 5G স্মার্টফোনের চাহিদাও বেড়েছে কয়েকগুন ৷ বিশেষজ্ঞদের ধারণা চলতি বছর অর্থাৎ 2025 এর শেষে প্রায় 66 কোটি 5G স্মার্টফোন বিক্রি হবে ৷ মূলত দ্রুত ইন্টারনেট স্পিড, ডেটা ট্রান্সফারে স্বচ্ছতা, IoT (ইন্টারনেট অন থিংস) র ব্যাপক ব্যাবহারের ফলে 5G স্মার্টফোনের প্রতি চাহিদা বেড়েছে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের ৷