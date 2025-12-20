শততম উৎক্ষেপণ সম্পন্ন, চলতি বছরে ISRO-র ইতিহাসে আর কী কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল ? ফিরে দেখা 2025
Published : December 20, 2025 at 1:11 PM IST
হায়দরাবাদ : একাধিক সফল উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহাকাশযান অভিযান ৷ 2025 সালে ISRO-র ইতিহাসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লেখা হয়েছে ৷ বছর শেষে সেই সব বিষয়গুলি একবার ঝালিয়ে নেওয়া হল এই প্রতিবেদনে ৷
2025 এর শুরু থেকেই একেই পর এক সফল উৎক্ষেপণ করেছে ISRO ৷ 16ই জানুয়ারি 2025 এ চতুর্থ দেশ হিসেবে সফলভাবে লো আর্থ অর্বিটে (LEO) এ স্যাটেলাইট ডকিং অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে ৷ এরপর 29 শে জানুয়ারি GSLV-F15 উৎক্ষেপণ করা হয় ইসরোর তরফে ৷ এই উৎক্ষেপণের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে ইসরোর উৎক্ষেপণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 100 ৷
একনজরে দেখে নেওয়া যাক 2025 সালে ইসরো কর্তৃক উৎক্ষেপণগুলি -
|Sl No
|Name
|Launch Date
|Launch Vehicle
|Orbit Type
|Application
|1
|CMS-03
|11/02/25
|LVM3-M5/CMS03 MISSION
|GTO (Geosynchronous Transfer Orbit)
|Communication
|2
|NISAR
|07/30/25
|GSLV-F16/NISAR Mission
|Sun-synchronous Polar Orbit
|To study land & oceanic regions
|3
|EOS-09
|05/18/25
|PSLV-C61/EOS-09 Mission
|Sun-synchronous polar orbit
|Agriculture, forestry, disaster management, urban planning, and national security
|4
|NVS-02
|01/29/25
|GSLV-F15/NVS02 MISSION
|GTO (Geosynchronous Transfer Orbit)
|Navigation
LVM3-M5/CMS-03 MISSION
নভেম্বর মাসের 2 তারিখ LVM3 লঞ্চ ভেহিক্যালের মাধ্যমে CMS 03 কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের সফলভাবে উৎক্ষেপণ হয় ৷ এটা ছিল ISRO র পঞ্চম অপারেশনাল ফ্লাইট ৷ CMS -03 হল একটি মাল্টিব্যান্ড কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ৷ যার কাজ, ভারতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের উপর নজরদারি চালানো ৷ CMS 03 র ওজন প্রায় 440 কেজি ৷ জানা গিয়েছে, Geosynchronous Transfer Orbit-এ পাঠানো স্যাটেলাইটগুলির মধ্যে এটাই হচ্ছে সবথেকে ভারী ৷
.#Ax4 Pilot Shubhanshu Shukla has made history as the first astronaut from India to conduct a mission aboard the International Space Station, inspiring the next generation of explorers. @isro pic.twitter.com/wCMZ3yD9WW— Axiom Space (@Axiom_Space) July 15, 2025
NISAR – NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Mission:
ISRO এবং NASA র যৌথ উদ্যোগে এই মিশনটি সম্পন্ন হয়েছিল ৷ এটা L এবং S ব্যান্ডের গ্লোবাল মাইক্রোওয়েভ ইমাজিন মিশন ৷ সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে 30 জুলাই 2025 এই মিশনটি সম্পন্ন হয়েছিল ৷ পৃথিবীর স্থলভাগের পরিবর্তন ও বরফের গলন, ভূ-পরিবেশ ব্যবস্থা এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) ও মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (NASA)-র যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে নিসার (NISAR) মিশন। এটা ছিল পৃথিবী সংক্রান্ত দুই দেশের প্রথম যৌথ উপগ্রহ মিশন। নিসার স্যাটেলাইটকে আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালে GSLV-F16 রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হবে। মিশনটির মাধ্যমে পৃথিবীর ভূমি ও বরফে আচ্ছাদিত অঞ্চলগুলির যে কোনো আবহাওয়ায়, দিন ও রাত নির্বিশেষে উন্নত ইমেজিং করা সম্ভব। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ, ভূমিধস, হিমবাহের গতি ও বনভূমির পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলিতে আরও নির্ভুল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহায়তা করবে।
PSLV-C61 / EOS-09 Mission:
2025 সালেক 18 মে, 101 তম রকেট লঞ্চ করা হয় ৷ যার নাম ছিল PSLV C61 ৷ দ্বিতীয় স্টেজ পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজ করেছে রকেটটি ৷ কিন্তু তৃতীয় স্টেজে গিয়ে ছন্দ কেটে যায় ৷
GSLV-F15 / NVS-02 MISSION :
শ্রীহরিকোটা থেকে এটাই ভারতের শততম উৎক্ষেপণ ৷ এর মাধ্যমে উৎক্ষেপিত হয় GSLV-F15। এটি ভারতের জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (GSLV)-এর ১৭তম উড়ান এবং দেশীয় ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনসহ ১১তম মিশন। উল্লেখযোগ্যভাবে এটাই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ক্রায়োজেনিক পর্যায়সহ GSLV-এর অষ্টম অপারেশশনাল উড়ান। GSLV-F15-এর পেলোড ফেয়ারিং বা আবরণটি ধাতব নির্মিত, যার ব্যাস ৩.৪ মিটার — যা উৎক্ষেপণ সক্ষমতা ও স্থায়িত্ব বাড়াতে সাহায্য করবে। এই উৎক্ষেপণটি মূলত ভারতের নিজের আঞ্চলিক ন্যাভিগেশন ব্যবস্থা (Regional Navigation Capabilities)-কে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। মিশন সফল হলে এটি ভারতের উপগ্রহ প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।
Shubhanshu Shukla and Axiom-4 Mission
শুভাংশু শুক্লাকে সহ চার মহাকাশচারীকে নিয়ে অ্যাক্সিয়ম মিশন 4-এর সফল উৎক্ষেপণ হয় চলতি বছরে ৷ নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে 'ফ্যালকন-9' রকেটে আন্তর্জাতিক স্পেস সেন্টারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা ৷ প্রায় চার দশক পর মহাকাশে পাড়ি দিলেন কোনও ভারতীয় ৷ এর আগে একাধিকবার এই মিশন বাতিল হয়েছিল ৷ কখনও স্পেস এক্স-এর ফ্যালকন-9 রকেটে যান্ত্রিক ত্রুটি, কখনও প্রতিকূল আবহাওয়া, আবার কখনও সার্ভিস মডিউউলের গোলোযোগের ফলে এই মিশন হয়ে ওঠেনি ৷ তবে সব বাধা কাটিয়ে 25 জুন 2025 বুধবার ইতিহাস তৈরি করলেন উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের ছেলে ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ৷ এর আগে 1984 সালের 3 এপ্রিল, মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মা ৷ তাঁর অভিযানের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে পাড়ি দেন শুভাংশু ৷