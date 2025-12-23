সারাবছর কী কী নিয়ে আলোচনা করলেন AI এর সঙ্গে ? বছর শেষে থিমের মাধ্যমে জানাবে ChatGPT

সারাবছর কী কী নিয়ে আলোচনা করলেন AI এর সঙ্গে ? বছর শেষে থিমের মাধ্যমে জানাবে ChatGPT
Published : December 23, 2025 at 1:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ব্যবহারকারীদের জন্য Year-in Review ফিচার চালু করল OpenAI এর ChatGPT ৷ মূলত মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্য়াটফর্ম Spotify এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ফিচারটি চালু করেছে ৷ মূলত, চ্য়াটবটের সঙ্গে সারা বছরে যা কথাবার্তা হয়েছে সেই অনুযায়ী একটি করে চ্যাট থিম তৈরি করে উপস্থাপনা করবে ChatGPT ৷ তবে বর্তমানে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষার জন্যই এই ফিচারটি চালু করা হয়েছে ৷ অন্য কোনও ভাষায় চ্যাটবটের সঙ্গে কথাবার্তা বলে থাকলে সেই অনুযায়ী রিকারিং থিম তৈরি করতে পারবে না চ্যাটবটটি ৷
Your Year With ChatGPT
ChatGPT র নতুন এই ফিচারটি মূলত ব্যবহারকারীদের জন্য রিক্য়াপ ৷ অর্থাৎ সারা বছর ব্যবহারকারীরা কীভাবে চ্য়াটজিপিটি ব্যবহার করল, কী কী বিষয়ে কথা বলল,কোন কোন টপিকের উপর আলোচনা করেছে বেশি সেই বিষয়ের উপর থিম তৈরি করবে চ্য়াটজিপিটি ৷ মূলত সেই থিমের উপরই কনভার্সেশন জারি থাকবে ৷
কী ধরনের থিম তৈরি করবে ?
OpenAI এর তরফে জানানো হয়েছে, সারা বছর ধরে ব্য়বহারকারীরা বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করে চ্য়াটবটের সঙ্গে ৷ তারমধ্যে রয়েছে যেমন ক্যাজুয়াল আলোচনা তেমনই ডিপসার্চ করেন ব্যবহারকারীরা ৷ সেক্ষেত্রে টপিক অনুযায়ী থিম তৈরি হবে ৷
তবে এই থিম অ্য়াকটিভেট করার জন্য ব্যবহারকারীদের নূন্য়তম সময়টুকু ChatGPT কে দিতে হবে ৷ অর্থাৎ নূন্যতম টাইম অ্য়াক্টিভেট থাকতে হবে ৷ বেসিক চ্য়াট স্ট্য়াটিস্টিক থেকে ডেটা সংগ্রহ করে এই পার্সোনাইজড থিম তৈরি করবে এই AI এজেন্টটি ৷
OpenAI এর তরফে জানানো হয়েছে, এর জন্য কোনও অতিরিক্ত খরচ করার প্রয়োজন নেই ৷ এমনকি সাবক্রিপশন প্ল্য়ান নেওয়ারও প্রয়োজন নেই ৷ যাঁরা ফ্রি ভার্সন ব্যবহার করছেন তাঁদেরও এই সুবিধা দেওয়া হবে ৷ আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্য়ান্ড, লন্ডন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন ৷ তবে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে ভারতেও এই সুবিধাটি চালু হয়েছে ৷
এর আগেই চ্য়াটজিপিটির তরফে জানানো হয়েছিল, তারা এবার ব্রাউজার লঞ্চ করবে ৷ তবে সাধারণ ব্রাউজার থেকে তা কিছুটা ভিন্ন হবে ৷ টপিক নির্ভর সার্চ রেজাল্ট জেনারেট করতে সক্ষম হবে ৷