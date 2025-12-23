কতগুলি সাইবার অ্য়াটাকের সাক্ষী থাকল 2025 ? ডিজিট্যাল উন্নতিই বা কী হল ? ফিরে দেখা পুরনো বছর

কতগুলি সাইবার অ্য়াটাকের সাক্ষী থাকল 2025 ? ডিজিট্যাল উন্নতিই বা কী হল ? ফিরে দেখা পুরনো বছর
Top Cyber attack in 2025 : যত দিন যাচ্ছে AI নির্ভরশীলতা বেড়েছে ৷ যা সুবিধা করে দিয়েছে সাইবার ক্রিমিনালদের ৷
Published : December 23, 2025 at 11:03 AM IST|
Updated : December 23, 2025 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারনেট জগতে ছোটো বড় বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কেটেছে 2025 ৷ একদিকে যেমন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় নতুন কিছু উদ্ভাবন হয়েছে ৷ অন্যদিকে সাইবারক্রাইম নিয়েও বেড়েছে চিন্তা ৷ বড় বড় সংস্থার সার্ভার ড্যামেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটের দখল নিয়েছে হ্যাকাররা ৷ যা ভাবিয়ে তুলেছে সাইবার বিশেষজ্ঞদের ৷
যত দিন যাচ্ছে AI নির্ভরশীলতা বেড়েছে ৷ যা সুবিধা করে দিয়েছে সাইবার ক্রিমিনালদের ৷ কারণ খুব সহজেই ফিশিং সাইট তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে তেমনই ম্যালওয়ার বা স্পাইওয়ার ব্যবহার করে তথ্যচুরি যেন জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ বছর শেষে একবার দেখে নেওয়া যাক এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর যা সাইবার জগতের বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলছে ৷ IBM একটি তথ্য প্রকাশ করে জানিয়েছে, সাইবার হামলায় গোটা বিশ্বজুড়ে ক্ষতি হয়েছে প্রায় 4.9 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ 2024 এর তুলনায় 10 শতাংশ বেশি ৷ অন্যদিকে USAID একটি পরিসংখ্যানে জানিয়েছে 2027 সালের মধ্যে সাইবার হামলায় 24 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হতে পারে ৷
এবার দেখে নেওয়া যাক 2025 এ হওয়া সবথেকে বড় সাইবার হামলাগুলি -
ফেব্রুয়ারি 2025- দুবাইয়য়ের এক্সচেঞ্জ ByBit এ সাইবার হামলা চালায় উত্তর কোরিয়ার একদল সাইবার হ্যাকার ৷ জানা গিয়েছিল, একটি ফ্রি স্টোরেজ সফটওয়ারকে ফিশিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে এই হামলা চালিয়েছিল তারা ৷ সেইসময় ম্যালওয়ারও ঢুকিয়ে দিয়ে প্রথম 48 ঘণ্টায় 160 মিলিয়ন মার্কিন ডলার হাতিয়ে নিয়েছিল ৷
জুন 2025
চিনের একটি ডেটা সার্ভার হাতিয়ে নিয়েছিল হ্যাকাররা ৷ সিকিউরিটি গবেষক বব ডায়াচেনকো এবং একটি সাইবার নিউজ সংস্থা প্রথম প্রকাশ্যে আসে 631 GB -র একটি ডেটাবেস পুরোপুরি হাতিয়ে নিয়েছে সাইবার ক্রিমিনালরা ৷ যেখানে প্রায় 4 বিলিয়ন চিনা নাগরিকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল ৷ কোনওরকম পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করেই ওই ডেটাবেস হাতিয়ে নিয়েছিল হ্যাকাররা ৷ চিনের সবথেকে বড় সাইবার হামলাগুলির মধ্যে এটা ছিল অন্যতম ৷
সেপ্টেম্বর 2025
ব্রিটিশ গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Jaguar Land Rover জানায় বিগত তিন মাস ধরে তারা সাইবার হামলার শিকার হয়েছে ৷ যার ফলে 680 মিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছে ৷ এর ফলে তাদের অপারেশনাল সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে ৷
অক্টোবর 2025
The University of Pennsylvania জানায় তাদের বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড়সড় সাইবার হামলার মুখোমুখি হয়েছিল ৷ মূলত Oracle E Business Suite সার্ভারে হামলা চালায় হ্যাকাররা ৷ এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজে সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি এবং পার্সোনাল ডেটা হাতিয়ে নেয় হ্যাকাররা ৷
চলতি বছরে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ সাইবার আপডেট-
সঞ্চার সাথী অ্য়াপ -
চলতি বছরের 1 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয়, প্রতিটি স্মার্টফোনে প্রি-ইনস্টল অ্য়াপ হিসেবে সঞ্চার সাথী রাখতে হবে ৷ এবং সেই অ্য়াপ ডিসেবল বা ডিলিট করা সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে সবসময়ের জন্য চলতেই থাকবে ওই অ্য়াপ ৷ যে সব স্মার্টফোন নতুন করে তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলি এখনও অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে সেই সব ফোনে এই অ্য়াপটি ইনস্টল করতে হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, সরকার কি নজরদারি চালানোর জন্য এই অ্যাপ ইনস্টল করাচ্ছে ? এদিকে অ্য়াপেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই নির্দেশ মেনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷
পহেলগাঁও হামলায় সাইবার যোগ-
22 এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার পরই পাকিস্তানের সাতটি গ্রুপ ভারতের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সাইবার হামলা চালায় ৷ ওই সাতটি গ্রুপের মধ্যে রয়েছে APT 36, Pakistan Cyber Force, Team Insane PK, Mysterious Bangladesh, Indo Hacks Sec, Cyber Group HOAX 1337, এবং National Cyber Crew ৷ প্রায় 1.5 মিলিয়ন সাইবার হামলা চালিয়েছিল ৷ কিন্তু মাত্র 150 টিতে সফলতা পেয়েছিল তারা ৷
Proxyearth ডেটা ব্রিচ
Proxyearth নামে একটি ওয়েবসাইট ও টেলিগ্রাম বটের নাম চলতি বছরে খুবই পরিচিত হয়েছিল ৷ এই বটটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কোনও ফোননম্বর ট্র্য়াক করে সেই ব্যবহারকারীর লোকেশন জানাতে পারত ৷ পাশাপাশি ফোন নম্বর ট্র্য়াক করে ব্যবহারকারীর পুরো নাম, তাঁর বাবার নাম, ইমেল আইডি, টেলিকম প্রোভাইডার, বাড়ির ঠিকানা, অন্য কোনও ফোন ব্যবহার করেন কিনা এবং আধার নম্বর জানাতে পারত ৷ মূলত KYC রেকর্ড থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করত এই ম্যালওয়ারটি ৷
অ্যাঞ্জেল ওয়ান ডেটা লিক -
একটি ডার্ক ওয়েব মনিটারিং পার্টনারের কাছ থেকে স্টক ব্রোকিং ফার্ম অ্য়াঞ্জেল ওয়ান একটি অ্য়ালার্ট পায় ৷ সেখানে জানানো হয়, তাদের ক্লায়েন্ট ডেটা অবৈধভাবে অ্যাকসেস করা হচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি তাদের কিছু AWS রিসোর্সেও কম্প্রমাইজইড হয় ৷ যার ফলে বিনিয়োগকারীদের বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ্য়ে চলে আসে ৷
এছাড়াও দিল্লির সন্ত পরমানন্দ হাসপাতাল এবং NKS সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সাইবার হামলা চালানোর চেষ্টা করে হ্যাকাররা ৷
|Read More - AR-VR থেকে 5G, ফোল্ডেবল ফোন থেকে - মোবাইল লার্নিং ; 2025 এ প্রযুক্তির কোন কোন ট্রেন্ডে গা ভাসালেন ব্যবহারকারীরা ?