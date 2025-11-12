রেট্রো লুকে ভারতের বাজারে লঞ্চ হল Yamaha XSR 155, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?

রেট্রো লুকে ভারতের বাজারে লঞ্চ হল Yamaha XSR 155, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?
Published : November 12, 2025 at 10:40 AM IST
হায়দরাবাদ: ভারতের বাজারে লঞ্চ করল Yamaha XSR 155 ৷ এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1.50 লাখ টাকা ৷ এরসঙ্গে এই জাপানি গাড়ি কোম্পানি একটি ফ্রেস নেমপ্লেটও যোগ করেছে ৷ বাইকটির হেডলাইটের অংশে একটু রেট্রো লুক অ্য়াড করা হয়েছে ৷ এছাড়াও কাস্টমাইজেশনের সুবিধাও থাকছে ৷
Yamaha XSR 155: Engine
ব্র্য়ান্ড নিউ এই মডেলটিতে 155 cc-র ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে সিঙ্গল সিলিন্ডার, লিকুইড কুলড ইঞ্জিন ৷ 10000 rmp তে 18.4 hp এবং 7500 rpm এ 14.1 Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ 6 স্পিড গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে ৷
Yamaha XSR 155: Design
Yamaha XSR 155- এ দেওয়া হয়েছে নিও রেট্রো ডিজাইন ৷ এই ডিজাইনের সঙ্গে FZ-X- এরও কিছুটা মিল রয়েছে ৷ একটি রাউন্ড সেপের হেডল্যাম্প থাকছে ৷ এরসঙ্গে টেল ল্যাম্পও দেওয়া হয়েছে ৷ টিয়ারড্রপ শেপের ফুয়েল ট্যাঙ্ক থাকছে ৷ তবে ফুলেয় ট্যাঙ্কে কোনও ব্র্য়ান্ড লোগো ব্যবহার করা হয়নি ৷ সিঙ্গল পিস সিট রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
Yamaha XSR 155: Features
ফিচারের বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় গাড়িটিতে মর্ডান টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু ডিজাইনের ক্ষেত্রে রেট্রো লুকস থাকছে ৷ বাইকের সব লাইটগুলিই LED দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে একটি LCD স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ যেখান থেকে গাড়ির স্পিড সহ যাবতীয় তথ্য দেখতে পারবেন চালক ৷
Yahama-র অ্য়ডভান্সড টেকনোলজি স্যুইট ব্যবহার করা হয়েছে এই বাইকটিতে ৷ রয়েছে ব্র্য়ান্ড মোটরসাইকেল কানেক্ট সিস্টেম ৷ এর ফলে স্মার্টফোনের সঙ্গে বাইকটি পেয়ারিং-এর সুবিধা থাকবে ৷ ডুয়েল চ্যানেল ABS থাকছে ৷
মোট চারটি কালার ভ্যারিয়েন্টে বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল মেটালিক গ্রে, ভিভিড রেড, গ্রেয়িস গ্রিন মেটালিক এবং মেটালিক ব্লু৷
একনজরে দেখে নিন গাড়িটির স্পেসিফিকেশন-
|স্পেসিফিকেশন
|Engine Type
|Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve
|Displacement
|155 CC
|Bore & Stroke
|58.0 mm × 58.7 mm
|Starting system type
|Electric starter
|Maximum torque
|14.2N.m(1.4kgf.m)/7500r/min
|Maximum horse power
|13.5kW(18.4PS)/10000r/min
|Clutch Type
|Wet, Multiple Disc
|Fuel tank capacity
|10L
|ABS
|Dual Channel
|Headlight
|LED
|Tachometer
|Digital
|Fuel consumption indicator
|Equipped
|Speedometer
|Digital
|Battery
|12V, 4.0Ah(10HR)
|Y-Connect (Smartphone Bluetooth Connectivity)
|Equipped
|Frame type
|Deltabox
|Minimum ground clearance
|120 mm
|Brake / tail light
|LED