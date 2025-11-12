ETV Bharat / technology

রেট্রো লুকে ভারতের বাজারে লঞ্চ হল Yamaha XSR 155, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?

Yamaha XSR 155: ব্র্য়ান্ড নিউ এই মডেলটিতে 155 cc-র ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে সিঙ্গল সিলিন্ডার, লিকুইড কুলড ইঞ্জিন ৷

Yamaha XSR 155 Launched In India
Yamaha XSR 155 (ছবি সৌজন্যে -yamaha-motor-india.com)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ: ভারতের বাজারে লঞ্চ করল Yamaha XSR 155 ৷ এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1.50 লাখ টাকা ৷ এরসঙ্গে এই জাপানি গাড়ি কোম্পানি একটি ফ্রেস নেমপ্লেটও যোগ করেছে ৷ বাইকটির হেডলাইটের অংশে একটু রেট্রো লুক অ্য়াড করা হয়েছে ৷ এছাড়াও কাস্টমাইজেশনের সুবিধাও থাকছে ৷

Yamaha XSR 155: Engine

ব্র্য়ান্ড নিউ এই মডেলটিতে 155 cc-র ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে সিঙ্গল সিলিন্ডার, লিকুইড কুলড ইঞ্জিন ৷ 10000 rmp তে 18.4 hp এবং 7500 rpm এ 14.1 Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ 6 স্পিড গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে ৷

Yamaha XSR 155: Design

Yamaha XSR 155- এ দেওয়া হয়েছে নিও রেট্রো ডিজাইন ৷ এই ডিজাইনের সঙ্গে FZ-X- এরও কিছুটা মিল রয়েছে ৷ একটি রাউন্ড সেপের হেডল্যাম্প থাকছে ৷ এরসঙ্গে টেল ল্যাম্পও দেওয়া হয়েছে ৷ টিয়ারড্রপ শেপের ফুয়েল ট্যাঙ্ক থাকছে ৷ তবে ফুলেয় ট্যাঙ্কে কোনও ব্র্য়ান্ড লোগো ব্যবহার করা হয়নি ৷ সিঙ্গল পিস সিট রয়েছে এই মডেলটিতে ৷

Yamaha XSR 155: Features

ফিচারের বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় গাড়িটিতে মর্ডান টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু ডিজাইনের ক্ষেত্রে রেট্রো লুকস থাকছে ৷ বাইকের সব লাইটগুলিই LED দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে একটি LCD স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ যেখান থেকে গাড়ির স্পিড সহ যাবতীয় তথ্য দেখতে পারবেন চালক ৷

Yahama-র অ্য়ডভান্সড টেকনোলজি স্যুইট ব্যবহার করা হয়েছে এই বাইকটিতে ৷ রয়েছে ব্র্য়ান্ড মোটরসাইকেল কানেক্ট সিস্টেম ৷ এর ফলে স্মার্টফোনের সঙ্গে বাইকটি পেয়ারিং-এর সুবিধা থাকবে ৷ ডুয়েল চ্যানেল ABS থাকছে ৷

মোট চারটি কালার ভ্যারিয়েন্টে বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল মেটালিক গ্রে, ভিভিড রেড, গ্রেয়িস গ্রিন মেটালিক এবং মেটালিক ব্লু৷

একনজরে দেখে নিন গাড়িটির স্পেসিফিকেশন-

স্পেসিফিকেশন
Engine TypeLiquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve
Displacement155 CC
Bore & Stroke58.0 mm × 58.7 mm
Starting system typeElectric starter
Maximum torque14.2N.m(1.4kgf.m)/7500r/min
Maximum horse power13.5kW(18.4PS)/10000r/min
Clutch TypeWet, Multiple Disc
Fuel tank capacity10L
ABSDual Channel
HeadlightLED
TachometerDigital
Fuel consumption indicatorEquipped
SpeedometerDigital
Battery12V, 4.0Ah(10HR)
Y-Connect (Smartphone Bluetooth Connectivity)Equipped
Frame typeDeltabox
Minimum ground clearance120 mm
Brake / tail lightLED
