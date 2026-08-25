Xiaomi লঞ্চ করল তাদের Xring O3 চিপ, স্মার্টফোনের দাম কি কিছুটা কমবে ?
সংবাদসংস্থা রয়টার্সের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2 থেকে 3 লাখ ফোল্ডেবল ইউনিট তৈরি করতে পারে Xiaomi ৷ এবং সেখানে এই SoC ব্যবহার করা হবে ৷
Published : August 25, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ : চিনা স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা Xiaomi অফিসিয়ালি লঞ্চ করল তাদের নিজস্ব System-on-Chip (SoC) Xring 03 ৷ এটি TSMC-র 3nm প্রসেসে তৈরি করা হয়েছে ৷ আগামী মাসে সংস্থার তরফে Xiaomi 18 ফোল্ড লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ ওই মডেলটিতে এই চিপটি ব্যবহার করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
নতুন এই চিপটি যেহেতু Xiaomi-র ইন হাউস চিপ সেই কারণে আগামী দিনে Qualcomm বা MediaTek এর মতো সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমবে ৷ ফলে সাপ্লাই চেইনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না ৷ অন্যদিকে Apple, Samsung এবং Huawei-কেও চিপ তৈরিতে সাহায্য করবে Xiaomi ৷ বিশ্বব্যাপী যে স্মার্টফোন মার্কেট রয়েছে সেখানে বিক্রিত ফোনের সংখ্যার হিসেবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে এই চিনা সংস্থাটি ৷ এবার বাণিজ্যিকভাবে চিপ উৎপাদন শুরু করতে চলেছে তারা ৷ ফলে Qualcomm এবং MediaTek-কে বড়সড় প্রতিযোগিতার মুখে ফেলতে পারে Xiaomi ৷
In September, the Xiaomi 18 Fold wide-format foldable will be the first smartphone globally to debut with the XRING O3 chip! pic.twitter.com/6gp54krDqr— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে চিনে লঞ্চ হতে পারে Xiaomi 18 Fold ৷ সংবাদসংস্থা রয়টার্সের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2 থেকে 3 লাখ ফোল্ডেবল ইউনিট তৈরি করতে পারে Xiaomi ৷ এবং সেখানে এই SoC ব্যবহার করা হবে ৷
2021 সাল থেকেই ইন-হাউস চিপ তৈরিরতে নজর দিয়েছিল Xiaomi ৷ এই খাতে 10 বছরের জন্য 50 বিলিয়ন ইউয়ান (ভারতীয় অঙ্কে 71 হাজার 183 কোটি টাকা) বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে তাদের ইন হাউস Xring 01 চিপ লঞ্চ হয়েছে ৷ গত সপ্তাহে একটি ইভেন্টে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে Xring 01 চিপের মাধ্যমে তৈরি হওয়া 10 লাখ স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং ওয়াচ বিক্রির জন্য বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে ৷
Xiaomi’s Xring O3 has achieved an AnTuTu score of 5.22 million, far surpassing every smartphone processor currently available. Its GPU performance has improved by a massive 85%. The chip features six ultra-large CPU cores plus four additional cores, and is also the first to… pic.twitter.com/ox8mOFpZLX— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
Xiaomi Xring O3 Specifications
Xring 01 লঞ্চ করার ঠিক একবছর পর লঞ্চ করা হল Xring 03 চিপ ৷ নতুন এই ফ্ল্য়াগশিপ চিপে রয়েছে CPU, GPU, AI প্রসেসিং, ইমেজিং এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ৷ 10 Core CPU এবং G2 Ultra NX GPU রয়েছে ৷ Xiaomi-র বক্তব্য অনুযায়ী Xring 03-তে 25 শতাংশ উন্নতমানের CPU পারফরম্যান্স রয়েছে ৷
Xring 03 SoC LPDDR6 মেমোরি সাপোর্ট করে ৷ যেখানে প্রতি সেকেন্ডে 113.8GB ব্যান্ডউইথ রয়েছে ৷ একনজরে দেখে নিন এই চিপের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি -
|Xring O3 Specifications
|Xring O3 is a flagship-grade SoC combining CPU, GPU, AI processing, imaging, and other key functions
|CPU
|10-core CPU
|GPU
|16-core G2-Ultra NX GPU
|AnTuTu score
|More than 52.2 lakh points
|Memory support
|LPDDR6
|Memory bandwidth
|Up to 113.8GB/s
|AI performance
|200 TOPS tensor performance