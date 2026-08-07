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শুধু স্মার্টফোন নয়, হোম-অ্যাপ্লায়েন্সেস নিয়েও ভারতে হাজির Xiaomi ; নতুন ব্র্যান্ড লঞ্চ

Xiaomi জানিয়েছে, Mijia শব্দের অর্থ 'Mi Home'। এটি সংস্থার গ্লোবাল হোম এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড।

Xiaomi Launches Mijia Sub Brand In India To Expand Into Large Home Appliances
Mijia by Xiaomi লঞ্চ হল ভারতে (ছবি - X/@gautmeluv)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 8:57 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে নিজেদের সাব-ব্র্যান্ড 'Mijia by Xiaomi' লঞ্চ করল Xiaomi। স্মার্টফোনের গণ্ডি পেরিয়ে এবার বড় ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের বাজার ধরাই সংস্থার লক্ষ্য। Xiaomi জানিয়েছে, ভবিষ্যতে ভারতে তাদের সমস্ত হোম এবং লাইফস্টাইল পণ্য এই নতুন ব্র্যান্ডিংয়ের অধীনেই বিক্রি করা হবে।

সংস্থার মতে, Mijia ব্র্যান্ড চালুর মাধ্যমে ভারতের বড় হোম অ্যাপ্লায়েন্স বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে চায় তারা। এর ফলে এয়ার পিউরিফায়ারের মতো পণ্যও আগামী দিনে 'Mijia by Xiaomi' নামেই বাজারে আসবে। ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য হোম-ফোকাসড পণ্যগুলিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করার কৌশলের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

Mijia নামের অর্থ কী?

Xiaomi জানিয়েছে, Mijia শব্দের অর্থ 'Mi Home'। এটি সংস্থার গ্লোবাল হোম এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড। এখন থেকে ভারতে বিক্রি হওয়া হোম ও লাইফস্টাইল পণ্যগুলিতে 'Mijia by Xiaomi' ব্র্যান্ডিং ব্যবহার করা হবে। Xiaomi-র বর্তমান ব্র্যান্ড তালিকায় ইতিমধ্যেই Redmi এবং POCO রয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল Mijia।

Human × Car × Home স্ট্র্যাটেজি

সংস্থা জানিয়েছে, Mijia লঞ্চ তাদের 'Human × Car × Home' মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির একটি অংশ। Xiaomi প্রথমে 2023 সালে বিশ্বব্যাপী এই ইকোসিস্টেমের কথা ঘোষণা করেছিল।

এই ইকোসিস্টেমের লক্ষ্য হল স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, স্মার্ট হোম ডিভাইস এবং বৈদ্যুতিক গাড়িকে HyperOS সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে একই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা। Xiaomi ইতিমধ্যেই ভারতে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং স্মার্ট টিভির বাজারে রয়েছে। এবার সেই ইকোসিস্টেমের 'Home' বিভাগকে আরও সম্প্রসারণের দিকে নজর দিচ্ছে সংস্থা।

কী বললেন Xiaomi India-র COO?

Xiaomi India-র চিফ অপারেটিং অফিসার (COO) সুধীন মাথুর বলেন, গত 12 বছর ধরে ভারতীয় গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে Xiaomi নিজেদের পণ্যের পরিধি বাড়িয়েছে। শুধুমাত্র স্মার্টফোন নয়, ধীরে ধীরে বিভিন্ন কনজিউমার টেকনোলজি বিভাগেও তারা প্রবেশ করেছে।

তাঁর কথায়, ভারতে Human × Car × Home কৌশলের Home অংশকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে Mijia by Xiaomi-এর সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একইসঙ্গে এটি ভারতীয় বাজারের প্রতি সংস্থার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতিরও প্রতিফলন।

তিনি আরও জানান, আগামী দিনে Xiaomi-র লক্ষ্য হল তাদের সংযুক্ত ইকোসিস্টেমকে আরও বুদ্ধিমান, সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন করে তোলা, যাতে আরও বেশি ভারতীয় পরিবারের কাছে সংস্থার গ্লোবাল স্মার্ট লিভিং অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেওয়া যায়।

ভারতে Xiaomi-র পথচলা

Xiaomi 2014 সালে প্রথম ভারতীয় বাজারে স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হিসেবে প্রবেশ করে। এরপর ধীরে ধীরে স্মার্ট টিভি, ট্যাবলেট এবং AIoT (Artificial Intelligence of Things) পণ্যের মতো একাধিক বিভাগে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। এবার Mijia সাব-ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বড় হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিভাগেও নিজেদের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করার পথে এগোল সংস্থাটি।

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XIAOMI
WHAT IS MIJIA BY XIAOMI
HUMAN X CAR X HOME
XIAOMI MIJIA BY XIAOMI
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