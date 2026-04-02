বাজেট প্রাইসে লঞ্চ হল Redmi A7 Pro, দাম কত ?
Published : April 2, 2026 at 11:34 AM IST
হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল Xiaomi-র নতুন বাজেট স্মার্টফোন Redmi A7 Pro ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 120Hz ডিসপ্লে, 6,000mAh ব্যাটারি, Android 16-নির্ভর HyperOS 3 ৷ Unisoc T7250 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইনবিল্ট স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে 128GB ৷ Google Gemini এবং Circle অ্যাপ দেওয়া হয়েছে ৷
Redmi A7 Pro Price, Availability
দুটি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে Redmi A7 Pro ৷ তারমধ্যে একটি 4GB+64GB ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্যটি 4GB+128GB ভ্যারিয়েন্ট ৷ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 129.9 ইউরো (14,100 টাকা) এবং 149.99 ইউরো (16300 টাকা) ৷ Black, Mist Blue, Palm Green, এবং Sunset Orange কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Redmi A7 Pro Features, Specifications
Redmi A7 Pro-তে দেওয়া হয়েছে 6.9 ইঞ্চি HD+ IPS LCD স্ক্রিন ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 800নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস ৷ DC dimming, TÜV Rheinland eye comfort এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলি দেওয়া হয়েছে ৷ Unisoc T7250 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এছাড়াও 4GB LPDDR4X RAM দেওয়া হয়েছে, সর্বোচ্চ 128GB UFS 2.2 স্টোরেজ রয়েছে ৷ Android 16 নির্ভর HyperOS 3, Google Gemini এবং Circle অ্যাপ দেওয়া হয়েছে ৷
Redmi A7 Pro তে দেওয়া হয়েছে 13 মেগাপিক্সেল মেইন রিয়ার সেন্সর, যার অ্যাপার্চার f/2.2 ৷ এছাড়াও একটি সেকেন্ডারি সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি ৷ 6,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে 15W চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, এবং একটি USB Type-C port দেওয়া হয়েছে ৷ সাইড মাউটেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে ৷ একটি 3.5mm জ্যাক ও FM রেডিও ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনটি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও স্থুলতা 171.56 x 79.47 x 8.15mm ৷ এবং ওজন 208 গ্রাম ৷
|Redmi A7 Pro Specifications
|Display
|6.90-inch
|Front Camera
|8-megapixel
|Rear Camera
|13-megapixel
|RAM
|4GB
|Storage
|64GB
|Battery Capacity
|6000mAh
|OS
|Android 16
|Resolution
|720x1600 pixels