ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ ; লঞ্চ হবে Xiaomi 17 ultra, আর কী কী স্পেসিফিকেশন থাকবে ?

ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ ; লঞ্চ হবে Xiaomi 17 ultra, আর কী কী স্পেসিফিকেশন থাকবে ?
Published : December 18, 2025 at 4:23 PM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি Xiaomi 17 লাইনআপ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবার সেই লাইনআপে আরও একটি নতুন মডেল সংযোজিত করতে চলেছে চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ৷ নতুন এই মডেলটি হল, Xiaomi 17 Ultra ৷ বর্তমানে এই লাইনআপের মধ্যে যে মডেলগুলি রয়েছে সেগুলি হল Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 pro max ৷ নতুন ফোনটি লঞ্চ করলে এই লাইনআপে মোট চারটি ফোন থাকবে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে Leica-tuned ক্যামেরা সেট আপ থাকবে এই মডেলটিতে ৷ যদিও ফোনটির ফিচার, প্রাইসিং, লঞ্চ ডেট সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি ৷
Xiaomi -র তরফে জানানো হয়েছে, চলতি মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তারা বহু প্রতীক্ষিত মডেলটি লঞ্চ করবে ৷ তবে প্রাথমিকস্তরে শুধুমাত্র চিনে এই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷ পরবর্তীতে ভারতে মডেলটি পাওয়া যাবে কিনা সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ 22 থেকে 27 ডিসেম্বরের মধ্যে লঞ্চ ডেট রাখা হয়েছে ৷ তবে নির্দিষ্ট করে এখনও কোনও ডেট জানানো হয়নি ৷ এরসঙ্গে Xiaomi এবং Leica যৌথভাবে জানিয়েছে, এই মডেলটি তারা যৌথ উদ্য়োগে তৈরি করছে ৷ এটাই তাদের প্রথম কো ব্রান্ডেড মডেল ৷
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, Xiaomi 17 Ultra লঞ্চ হতে পারে ডিসেম্বরের 26 তারিখ ৷ 25 ডিসেম্বর থেকে চিনে প্রি অর্ডার শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ ছিল ওই রিপোর্টে ৷ যার দাম অনুমাণ করা হয়েছিল 78 হাজার টাকার আশপাশে ৷
ফোনটির ডিজাইন প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, ব্যাক প্যানেলে রাউন্ড শেপে ক্যামেরা মডিউল দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও, ব্য়াক প্যানেলের একদম মাঝে ক্যামেরা মডিউল রয়েছে ৷
Qualcomm's flagship octa core Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset থাকতে পারে এই মডেলটিতে ৷ যেখানে থাকবে 3nm প্রসেসর ৷ ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেট আপ থাকবে এই মডেলটিতে ৷ তারমধ্যে একটি 50 মেগাপিক্সেলের, একটি 200 মেগা পিক্সেলের টেলিফটো ক্যামেরা এবং অন্যটি 50মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্য়ামেরা থাকতে পারে ৷
