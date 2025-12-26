গান শোনার অভিজ্ঞতাই পালটে যাবে, Advance ANC র সঙ্গে লঞ্চ হল Xiaomi Buds 6
Published : December 26, 2025 at 3:23 PM IST
হায়দরাবাদ : Xiaomi 17 এর সঙ্গে একই সঙ্গে চিনে লঞ্চ করল Xiaomi Buds 6 ৷ ইয়ারবাডস লাইনআপে এটাই তাদের শেষ সংযোজন ৷ এটি মূলত Buds 5 এর সাকসেসর ৷ 2024 সালে জুলাই মাসে ওই ট্রু ওয়ারলেস স্টিরিও লঞ্চ করে ৷ Buds 6 সেমি ইন ইয়ার ডিজাইন ৷ যা বায়োনিক কার্ভ ডিজাইনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ দেওয়া হয়ে হারমনের Golden Ear টিউনিং ফিচার ৷ এরসঙ্গে স্বাধীনভাবে ভিডিও রেকর্ডিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ Xiaomi Buds 6 এ দেওয়া হয়েছে 35mAh ব্য়াটারি ৷ এবং চার্জিং কেসে রয়েছে 475mAh ব্যাটারি ৷ Xiaomi র তরফে জানানো হয়েছে, 35 ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ দেওয়া হয়েছে ৷
Xiaomi Buds 6 এর দাম রাখা হয়েছে চিনা মুদ্রায় CNY 699 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 9 হাজার টাকার মতো ৷ মুন স্যাডো, ব্ল্য়াক, পার্ল হোয়াইট, টাইটেনিয়াম গোল্ড এবং নেবুলা পার্পল কালারে এই TWS ইয়ার বাডটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ডিসেম্বরের 27 তারিখ থেকে এটি চিনে বিক্রি শুরু হবে ৷ তবে 26 তারিখ থেকেই প্রি অর্ডার শুরু হয়েছে ৷
Xiaomi Buds 6 Specifications, Features
Xiaomi Buds 6 এ দেওয়া হয়েছে হার্মান টিউনড Golden Ear অডিও ইক্যুইলাইজার ৷ অ্য়াডপটিভ নয়েজ ক্যানসেলশন ফিচার দেওয়া দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স রেট 400000 Hz ৷
Xiaomi Buds 6 এ দেওয়া হয়েছে সেমি ইন ইয়ার স্পিকার ৷ প্রতিটি ইয়ারবাডের ওজন 4.4 গ্রাম ৷ এবং ইয়ারবাড কেসটির ওজন 35.4 গ্রাম ৷ এটিতে দেওয়া হয়েছে Bluetooth 5.4 সাপোর্ট ৷ 10 মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে রেসপন্স করতে সক্ষম ৷ IP54 রেটিং রয়েছে এই ইয়ারবাডে ৷ ফলে ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ 475mAh ব্যাটারি সেল দেওয়া হয়েছে ৷
Xiaomi র তরফে জানানো হয়েছে, একবার চার্জ দিয়ে টানা ব্যবহার করলে 6 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকবে ৷ এবং ব্যবহার না করলে টানা 35 ঘণ্টা ব্য়াকআপ দেবে ব্যাটারি ৷ যদি ANC অন করা হয় তাহলে টানা ব্যবহার করলে 3.5 ঘণ্টা এবং সাধারণ অবস্থায় 20 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দেবে ৷