Mediatek চিপসেট, Leica সেন্সর ; বিশ্বব্যাপী লঞ্চ হল Xiaomi 17T এবং Xiaomi 17T Pro
দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে Leica ক্যামেরা এবং Mediatek চিপসেট ৷ এই দুটি মডেলের মধ্যে 17T মডেলটি 4 জুন ভারতে লঞ্চ হবে ৷
Published : May 29, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী লঞ্চ হল Xiaomi 17T এবং Xiaomi 17T Pro ৷ যা Xiaomi T সিরিজের দুটি আপগ্রেডেড ভার্সন ৷ দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে Leica ক্যামেরা এবং Mediatek চিপসেট ৷ এই দুটি মডেলের মধ্যে 17T মডেলটি 4 জুন ভারতে লঞ্চ হবে ৷
Xiaomi 17T and 17T Pro specs and features
স্ট্যান্ডার্ড 17T মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.59 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে ৷ 1.5K রেজলিউশন এবং এর রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 3500 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ অন্যদিকে 17T মডেলে তুলনামূলক বড় স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে 6.83 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে স্ক্রিন এবং 144Hz রিফ্রেস রেট ৷
17T মডেলে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 8500 Ultra চিপসেট ৷ পাশাপাশি Xiaomi র নিজস্ব T1 Plus এবং T1S চিপও ব্যবহার করা হয়েছে ৷ ফোনটি ঠান্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 3D আইস লুপ কুলিং সিস্টেম ৷ অত্যধিক ব্যবহার করার সময় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোনটি ঠান্ডা থাকে ৷
এই স্মার্টফোনটিতে Astro Communication সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে অফলাইনে 1.3 কিলোমিটারের দূরবর্তী দুটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ৷ অন্যদিকে 17T Pro মডেলটির ক্ষেত্রে MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷
দুটি মডেলেই Leica-র ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্স রয়েছে ৷ এছাড়াও 12 মেগা পিক্সেল আলট্রাওয়াইড লেন্স এবং 50 মেগাপিক্সেলের লাইট ফিউজন 800 লেন্সও রয়েছে ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
Distance is just a number when you have the right lens.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 24, 2026
Capture every detail #FarBetter with the 5x optical zoom on the #Xiaomi17T.
India launch 4th June, 2026.
Know More: https://t.co/dgyb6Sjegd pic.twitter.com/qyv4dzELse
Xiaomi 17T and Xiaomi 17T Pro price, colours and availability
এই ফোনদুটির মধ্যে 17T মডেলটির দাম EUR 749 ভারতীয় অঙ্কে যা 83,500 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে পাওয়া যাবে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷ এছা়ড়াও 512GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির দাম EUR 799, ভারতীয় অঙ্কে যা 89 হাজার টাকা ৷ অন্যদিকে 17T মডেলটির দাম শুরু হচ্ছে EUR 899 থেকে, ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1,02,000 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে পাওয়া যাবে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ৷ এছাড়াও 512GB ও 1TB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম যথাক্রমে EUR999, ভারতীয় অঙ্কে 1,11,400 টাকা এবং EUR 1099, ভারতীয় অঙ্কে যা 1,22,500 টাকা ৷
Professionally certified, precisely engineered.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 28, 2026
The #Xiaomi17T introduces our most comprehensive eye care display yet, backed by 4 key areas and 35 test indicators.
From full brightness DC dimming to 1 nit ultra-dim brightness, we are bringing a screen that's #FarBetter for… pic.twitter.com/IjKdkgXOkB
17T মডেলটি বিক্রি হবে Black, Blue, Opal White, এবং Violet ভ্যারিয়েন্টে ৷ অন্যদিকে 17T Pro মডেলটি লঞ্চ হয়েছে Deep Blue, Deep Violet, এবং Black কালারে ৷
|Read More - Facebook, Insta-র জন্য লাগবে টাকা ! মাসিক খরচ কত ? জানাল Meta