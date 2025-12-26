লঞ্চ হল Xiaomi 17 Ultra, থাকছে 200MP Periscope Telephoto Lens, Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC
Published : December 26, 2025 at 4:50 PM IST
চিনে লঞ্চ করল Xiaomi 17 ৷ যেটা Xiaomi ফ্ল্য়াগশিপ সিরিজের চতুর্থ মডেল ৷ Xiaomi 15 আলট্রার সাকসেসর হিসেবে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যা চলতি বছরে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ নতুন যে মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে সেটিতে একাধিক আপগ্রেড করা হয়েছে ৷ Xiaomi 17 Ultra তে দেওয়া হয়েছে Qualcomm's flagship octa core Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset যার মধ্যে রয়েছে 3nm প্রসেসর ৷ Leica-Tuned রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও রয়েছে 50mp মেন শ্য়ুটার এবং 200 মেগাপিক্সেল পেরিস্কোপিক টেলিফটো ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷
Xiaomi 17 Ultra Price, Availability
Xiaomi 17 আলট্রার দাম শুরু হয়েছে চিনা মুদ্রায় CNY 6999 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 90 হাজার টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজ ভ্য়ারিয়েন্ট পাওয়া যায় ৷ এরপর একটি হায়ার অপশন রয়েছে ৷ যা 16GB RAM + 512 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে ৷ যার দাম চিনা মুদ্রায় CNY 7499 ৷ যা ভারতীয় অঙ্কে প্রায় 96 হাজার টাকার আশপাশে ৷ এবং টপ লাইন মডেলটির নাম 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের ৷ যার দাম চিনা অঙ্কে CNY 8499 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1 লাখ 9 হাজার টাকা ৷
অন্যদিকে Xiaomi 17 Ultra Leica Edition এর দাম CNY 7999 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1 লাখ 2 হাজার টাকা ৷ যাতে পাওয়া যাবে 16GB RAM + 512 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট ৷ এছাড়াও আরও একটি মডেল রয়েছে ৷ যার দাম চিনা অঙ্কে CNY 8999 ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1 লাখ 15 হাজার টাকা ৷ এর মধ্যে 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷
Android 16 এর উপর HyperOS 3 স্কিন দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে ফোনটি রান করবে ৷ 6.9-inch 1.5K LTPO AMOLED ডিসপ্লে রয়েছে ৷ রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 1060 নিটস পিক পর্যন্ত ব্রাইটনেস ৷ Dragon Crystal Glass 3 Protection দেওয়া হয়েছে ৷ 16GB LPDDR5x আলট্রা RAM এবং 1TB UFS অনবোর্ড স্টোরেজ রয়েছে ৷
Xiaomi 17 Ultra তে দেওয়া হয়েছে Leica tuned রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট ৷ 1050 প্রাইমারি শ্য়ুটার ৷ 1 ইঞ্চি সেন্সর ৷ এবং অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন দেওয়া হয়েছে ৷ 8K রেজলিউশনের ভিডিও রেকর্ড করতে সক্ষম এই স্মার্টফোনটি ৷
6,800mAh ব্য়াটারি, 90W তার সংযুক্ত বিশিষ্ট এবং 50W তারছাড়া ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হতো ৷ এরমধ্যে রয়েছে 5G, 4G LTE, একটি USB Type C পোর্ট, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4 রয়েছে ৷