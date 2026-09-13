Open-source AI নিয়ে চিনের নতুন উদ্যোগ, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তৈরিতে সহায়তার প্রস্তাব BRICS-এ

Open-source AI নিয়ে চিনের নতুন উদ্যোগ, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তৈরিতে সহায়তার প্রস্তাব BRICS-এ
13 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে BRICS-এর মঞ্চে বক্তব্য রাখেন শি জিনপিং৷ তিনি বলেন, এই উদ্যোগ Large Language Model তৈরি ও ওই মডেল প্রয়োগে একে অপরকে সাহায্য করবে৷
Published : September 13, 2026 at 6:09 PM IST
হায়দরাবাদ : BRICS Summit-কে কাজে লাগিয়ে Open-source Artificial Intelligence নিয়ে চিনের নেতৃত্বে নতুন সহযোগিতার প্রস্তাব দিলেন সেখানকার প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। Bloomberg-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (Large Language Model বা LLM) তৈরি ও ব্যবহারে সহযোগিতা বাড়াতে একটি চিনের নেতৃত্বে একটি কমিউনিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি Beijing-এর উদ্যোগে তৈরি World AI Cooperation Organization-এ BRICS সদস্যদের যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট।
রবিবার অর্থাৎ 13 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে BRICS-এর মঞ্চে বক্তব্য রাখেন শি জিনপিং ৷ তিনি বলেন, এই উদ্যোগ Large Language Model তৈরি ও ওই মডেল প্রয়োগে একে অপরকে সাহায্য করবে ৷ পাশাপাশি AI নিয়ে সেমিনার এবং ট্রেনিং কোর্স আয়োজনের কথাও জানান তিনি ।
এর একদিন আগে BRICS সদস্যদের World AI Cooperation Organization-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শি জিনপিং। চিন সরকারের তথ্য অনুযায়ী, 16 জুলাই 29টি দেশ এই সংগঠনের founding agreement-এ সই করেছে। সংগঠনটির সদর দফতর Shanghai-তে। সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, পাকিস্তান, কাজাখাস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিল । তবে কোনও European Union সদস্য এই সংগঠনে নেই।
BRICS ঘোষণায় জায়গা পেল না প্রস্তাব
Xi-এর এই প্রস্তাব অবশ্য BRICS-এর যৌথ ঘোষণায় জায়গা পায়নি। শনিবার প্রকাশিত joint declaration-এ বরং AI resources-এ অ্যাকসেস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে AI-এর নিরাপত্তা ও প্রাইভেসি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার কথাও বলা হয়েছে।
Open-source AI নিয়ে ইউরোপের স্পষ্ট নিয়ম
AI নিয়ে ইউরোপের অবস্থান অবশ্য আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। EU-এর AI Act অনুযায়ী, সত্যিকারের free এবং open-source general-purpose AI model-এর ক্ষেত্রে কিছু regulatory requirement থেকে ছাড় রয়েছে। তবে মডেলের weights, parameters এবং architecture প্রকাশ্যে থাকতে হবে এবং licence-এর মাধ্যমে মনিটাইজেশন ছাড়াই ব্যবহার ও modification-এর অনুমতি থাকতে হবে।
তবে এই ছাড় systemic risk থাকা AI model-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই ধরনের model-কে open-source licence থাকলেও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক provider-কে training data-এর summary এবং copyright policy প্রকাশ করতে হবে।
এই নিয়মগুলির প্রয়োগেও এবার আরও জোর এসেছে। 2 অগাস্ট 2026 থেকে European Commission-এর হাতে AI model নিয়ে evaluation চাওয়া, market access সীমিত করা এবং global turnover-এর 3 শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা এসেছে।
অন্যদিকে, চিন AI development এবং security-এর মধ্যে ভারসাম্যের কথা বললেও সেখানে open-source AI-এর সীমা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। চিনের State Security Minister Chen Yixin-ও সম্প্রতি কিছু দেশের বিরুদ্ধে blacklist এবং closed ecosystem ব্যবহার করে global AI supply chain বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ তুলেছেন।