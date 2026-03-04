ETV Bharat / technology

এই কাজ করলে টাকা রোজগার বন্ধ, মাথায় হাত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের

প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছকরণ ও ভুয়ো কন্টেন্ট ঠেকাতে নতুন পলিসি চালু করল এলন মাস্কের সংস্থা এক্স (অতীতের টুইটার) ৷

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 9:03 PM IST

হায়দরাবাদ : একদিকে যখন ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে AI দ্বারা তৈরি ভিডিওতে ভরে উঠেছে ৷ আর সেগুলি দেখেই ভুল বার্তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে ৷

প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ও ভুয়ো কন্টেন্ট ঠেকাতে নতুন পলিসি চালু করল এলন মাস্কের সংস্থা এক্স (অতীতের টুইটার) ৷ ওই মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কোনও ক্রিয়েটর AI দ্বারা তৈরি করা যুদ্ধের কোনও ভিডিও পোস্ট করেন তাহলে সেই ক্রিয়েটর কোনও টাকা পাবেন না ৷ উল্টে তাঁকে 90 দিনের জন্য X-রেভিনিউ শেয়ারিং মডেল থেকে বের করে দেওয়া হবে ৷ গোটা বিশ্বের সব ব্যবহারকারীদের জন্যই এই পলিসি কার্যকর হবে ৷

সংস্থার নতুন এই পলিসি ঘোষণা করেছেন X-এর প্রডাক্ট হেড নিকিতা বেয়ার ৷ তিনি এই বিষয়ে জানান, সমগ্র প্ল্যাটফর্মে যাতে কোনও ভুল তথ্য না থাকে এবং যুদ্ধের সময় যাতে সত্য তথ্যই সকলের মধ্যে পৌঁছয় তার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷

এই বিষয়ে বেয়ার একটি এক্স পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, "আজ আমরা ক্রিয়েটর রেভিনিউ শেয়ারিং মডেল পুনর্মূল্যায়ন করলাম ৷ যাতে ব্যবহারকারীদের টাইমলাইনে সঠিক কন্টেন্ট থাকে এবং কন্টেন্ট ম্যানুপুলেশন বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷"

তিনি আরও বলেন, "যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সবথেকে জটিল বিষয় হল ঘটনাস্থলের সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ৷ বর্তমান সময়ের AI প্রযুক্তির জন্য অনেকক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছচ্ছে ৷ সেই কারণে এখন থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত AI দ্বারা প্রস্তুত কোনও ভিডিও আপলোড করলেই 90 দিন সেই ক্রিয়েটর রেভিনিউ মডেল থেকে সাসপেন্ড থাকবেন ৷ এবং তারপরও যদি একইভাবে ভিডিও আপলোড করেন সেই ক্রিয়েটর তাহলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হবে ৷"

কীভাবে নজরদারি চালানো হবে ?

যুদ্ধের কোনও কন্টেন্ট AI দ্বারা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এক্স ৷ জানানো হয়েছে, কোনও কমিউনিটি থেকে কোনও ভিডিও চিহ্নিতকরণ করা হলে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে ৷ পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক ভিডিওর মেটাডেটা পরীক্ষা করেও তা AI দ্বারা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই রেভিনিউ মডেল থেকে সাসপেন্ড করা হবে ৷

