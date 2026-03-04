এই কাজ করলে টাকা রোজগার বন্ধ, মাথায় হাত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের

এই কাজ করলে টাকা রোজগার বন্ধ, মাথায় হাত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের
প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছকরণ ও ভুয়ো কন্টেন্ট ঠেকাতে নতুন পলিসি চালু করল এলন মাস্কের সংস্থা এক্স (অতীতের টুইটার) ৷
Published : March 4, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : একদিকে যখন ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে AI দ্বারা তৈরি ভিডিওতে ভরে উঠেছে ৷ আর সেগুলি দেখেই ভুল বার্তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে ৷
প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ও ভুয়ো কন্টেন্ট ঠেকাতে নতুন পলিসি চালু করল এলন মাস্কের সংস্থা এক্স (অতীতের টুইটার) ৷ ওই মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কোনও ক্রিয়েটর AI দ্বারা তৈরি করা যুদ্ধের কোনও ভিডিও পোস্ট করেন তাহলে সেই ক্রিয়েটর কোনও টাকা পাবেন না ৷ উল্টে তাঁকে 90 দিনের জন্য X-রেভিনিউ শেয়ারিং মডেল থেকে বের করে দেওয়া হবে ৷ গোটা বিশ্বের সব ব্যবহারকারীদের জন্যই এই পলিসি কার্যকর হবে ৷
সংস্থার নতুন এই পলিসি ঘোষণা করেছেন X-এর প্রডাক্ট হেড নিকিতা বেয়ার ৷ তিনি এই বিষয়ে জানান, সমগ্র প্ল্যাটফর্মে যাতে কোনও ভুল তথ্য না থাকে এবং যুদ্ধের সময় যাতে সত্য তথ্যই সকলের মধ্যে পৌঁছয় তার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে বেয়ার একটি এক্স পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, "আজ আমরা ক্রিয়েটর রেভিনিউ শেয়ারিং মডেল পুনর্মূল্যায়ন করলাম ৷ যাতে ব্যবহারকারীদের টাইমলাইনে সঠিক কন্টেন্ট থাকে এবং কন্টেন্ট ম্যানুপুলেশন বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷"
Today we are revising our Creator Revenue Sharing policies to maintain authenticity of content on Timeline and prevent manipulation of the program.— Nikita Bier (@nikitabier) March 3, 2026
During times of war, it is critical that people have access to authentic information on the ground. With today’s AI technologies,…
তিনি আরও বলেন, "যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সবথেকে জটিল বিষয় হল ঘটনাস্থলের সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ৷ বর্তমান সময়ের AI প্রযুক্তির জন্য অনেকক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছচ্ছে ৷ সেই কারণে এখন থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত AI দ্বারা প্রস্তুত কোনও ভিডিও আপলোড করলেই 90 দিন সেই ক্রিয়েটর রেভিনিউ মডেল থেকে সাসপেন্ড থাকবেন ৷ এবং তারপরও যদি একইভাবে ভিডিও আপলোড করেন সেই ক্রিয়েটর তাহলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হবে ৷"
কীভাবে নজরদারি চালানো হবে ?
যুদ্ধের কোনও কন্টেন্ট AI দ্বারা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এক্স ৷ জানানো হয়েছে, কোনও কমিউনিটি থেকে কোনও ভিডিও চিহ্নিতকরণ করা হলে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে ৷ পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক ভিডিওর মেটাডেটা পরীক্ষা করেও তা AI দ্বারা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই রেভিনিউ মডেল থেকে সাসপেন্ড করা হবে ৷