বন্ধ হবে 'মিসলিডিং', AI জেনারেটেড কন্টেন্ট চিহ্নিতকরণের ফিচার লঞ্চ X-এর !
X New Feature - X-এর তরফে নতুন যে ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে AI জেনারেটেড কন্টেন্ট লেবেল অপশন দেওয়া হয়েছে ৷
Published : February 24, 2026 at 11:37 AM IST
হায়দরাবাদ : বাড়বাড়ন্ত হয়েছে AI কন্টেন্টের ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে AI দ্বারা বানানো ভিডিও ও ইমেজ ৷ আর তার ফলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকেরই বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কোন কন্টেন্ট অরিজিন্যাল ক্রিয়েটেড এবং কোনটি AI দ্বারা তৈরি ৷ এই সমস্যা সমাধানে AI কন্টেন্ট লেবেলিং ফিচার চালু করতে চলেছে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স (অতীতের টুইটার) ৷
X-এর তরফে নতুন যে ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে AI জেনারেটেড কন্টেন্ট লেবেল অপশন দেওয়া হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা যখন কিছু পোস্ট করবেন সেই পোস্টের সঙ্গে কোনও অংশ AI দ্বারা জেনারেট করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে Made With AI অপশনটি চালু করতে পারবেন ৷
AI এর মাধ্যমে তৈরি করা ছবি অনেকেই অরিজিন্যাল ইমেজ বলে শেয়ার করছেন ৷ এবং তা ভাইরাল হচ্ছে ঝড়ের গতিতে ৷ অন্যদিকে AI ব্যবহার করে ডিপফেকও তৈরি হচ্ছে ৷ এই ধরনের কন্টেন্টের ব্যবহার কমাতে এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷
BREAKING: X is working on a " made with ai" label!— Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2026
users will soon be able to label their posts as ai-generated content!
most probably, not labeling them will go against the x rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ
এখনই প্রথম নয় ৷ AI রিলেটেড কন্টেন্ট চিহ্নিতকরণের জন্য X এর Grok AI ব্যবহার করে যখন কোনও ছবি ও ভিডিও তৈরি করা হয় তখন সেই কন্টেন্টে ওয়াটারমার্ক দেওয়া শুরু করেছে X ৷ এর ফলে যে সব ব্যবহারকারী ওই কন্টেন্ট দেখবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে AI দ্বারা কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে ৷
X এর প্রডাক্ট হেড নিকিতা বিয়ার এই বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ৷ তিনি জানিয়েছেন, এই নতুন টগেল (Made With AI) চালু হওয়ার ফলে AI দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট বুঝতে সুবিধা হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে ভুল বার্তা যাওয়া বন্ধ হবে ৷ যদিও এখনই এই টগেল সব ব্যবহারকারীর জন্য লঞ্চ করা হচ্ছে না ৷ এর কিছু অংশ এখনও ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে ৷
কীভাবে এই টগেল ব্যবহার করা যাবে?
পুরোপুরি ডেভেলপমেন্ট শেষ হলে সব ব্যবহারকারীর কাছে এই অপশনটি উপলব্ধ হবে ৷ এর ফলে যখনই কোনও ব্যবহারকারী কোনও কন্টেন্ট পোস্ট করবে সেই সময় একটি পপ-আপ ওপেন হবে ৷ এবং সেখানে দেখা যাবে Made With AI অপশন ৷ এবং তার পাশে থাকবে একটি টগেল ৷ যদি ওই কন্টেন্টের কোনও অংশ AI জেনারেটেড হয় তাহলে টগেল অন করতে হবে ৷ এবং কন্টেন্টটি যখন শেয়ার হবে তখন লেখা থাকবে Made with AI ৷
