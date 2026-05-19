X-ব্যবহারে এবার কড়া নিয়ম, দৈনিক পোস্টের সংখ্যা বেঁধে দিল মাস্কের সংস্থা

X-ব্যবহারে এবার কড়া নিয়ম, দৈনিক পোস্টের সংখ্যা বেঁধে দিল মাস্কের সংস্থা
নতুন একটি নিয়ম জারি করা হয়েছে এক্সের তরফে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে ফ্রি ব্যবহারকারীরা দৈনিক 50টি অরিজিন্যাল পোস্ট করতে পারবেন ৷
Published : May 19, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ : মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সবথেকে জনপ্রিয় এলন মাস্কের এক্স ৷ যেখানে মনের ভাব প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে ৷ ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষ অতি উৎসাহের সঙ্গে এই অ্যাপ ব্যবহার করেন ৷ এতদিন পর্যন্ত ব্লুটিক না ব্যবহার করলেও ব্যবহারকারীরা আনলিমিটেড পোস্ট করার সুযোগ পেতেন ৷ কিন্তু নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে মাস্কের এই প্ল্যাটফর্মে ৷
নতুন একটি নিয়ম জারি করা হয়েছে এক্সের তরফে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে ফ্রি ব্যবহারকারীরা দৈনিক 50টি অরিজিন্যাল পোস্ট করতে পারবেন ৷ এবং তারসঙ্গে দৈনিক মাত্র 200 রিপ্লাই করার সুযোগ রয়েছে ৷ ডাইরেক্ট মেসেজের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম লাগু করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে আনভেরিফায়েড ব্যবহারকারীরা দৈনিক 500টির বেশি মেসেজ পাঠাতে পারবেন না ৷ এর পাশাপাশি ফলোয়িং, পোস্টিং ইন্টারভ্যাল এবং ই-মেল চেঞ্জের ক্ষেত্রেও একাধিক নিয়ম লাগু করা হয়েছে ৷ যাঁরা মূলত আনভেরিফায়েড ব্যবহারকারী অর্থাৎ ফ্রিতে X ব্যবহার করেন তাঁদের জন্যই এই নিয়ম লাগু হচ্ছে ৷
এবিষয়ে X তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছে, "নতুন এই নিয়ম সমস্ত ডিভাইসের জন্যই কার্যকর হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে ওয়েব, মোবাইল ফোন, API ইত্যাদি ৷"
এর পাশাপাশি জানানো হয়েছে, যখনই নির্দিষ্ট লিমিট ক্রস করে যাবে X সেই ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট একটি এরর মেসেজ পাঠাবে ৷ যেখানে লেখা থাকবে নির্দিষ্ট লিমিট পেরিয়ে যাওয়ার জন্য আর মেসেজ পাঠানো, পোস্ট করা বা রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হবে না ৷
18 মে 2026 থেকেই নতুন এই নিয়ম চালু হয়েছে ৷ অনেক ব্যবহারকারী ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত ইন-অ্যাপ মেসেজও পেয়েছেন ৷ ফলে ফ্রি ব্যবহারকারীদের X ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে একাধিক নিয়ম ৷
|X Daily Limit for Unverified Accounts
|Direct Messages (DMs)
|500 messages per day
|Posts
|50 original posts per day
|Replies
|200 replies per day
|Posting Intervals
|Daily update limit is further broken down into semi-hourly intervals
|Email Changes
|4 changes per hour
|Following (Daily)
|400 follows per day
|Following (Account-Based)
|After following 5,000 accounts, additional follows are limited by account-specific ratios