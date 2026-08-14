কোন কন্টেন্ট কার কাছে পৌঁছয় ? জানাতে এবার অতি গোপন কোড প্রকাশ্যে আনল X

কোন কন্টেন্ট কার কাছে পৌঁছয় ? জানাতে এবার অতি গোপন কোড প্রকাশ্যে আনল X
X-এর For You হল এমন একটি পার্সোনালাইজড ফিড, যেখানে ব্যবহারকারী যে অ্যাকাউন্ট ও বিষয়গুলি ফলো করেন ৷ এর অ্যালগোরিদম তথ্যও প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হল ৷
Published : August 14, 2026 at 5:51 PM IST
হায়দরাবাদ : Elon Musk-এর মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X (অতীতের টুইটার) তাদের ‘For You’ টাইমলাইনের অ্যালগরিদম এবং মূল র্যাঙ্কিং ইঞ্জিন ওপেন সোর্স করেছে। এই কোড GitHub-এ Apache v2 লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে। এতদিন X তাদের কোডের খুব ছোট কিছু অংশই সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ করেছিল। ফলে পুরো For You অ্যালগরিদম প্রকাশ করার সিদ্ধান্তকে প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে৷
X-এর For You হল এমন একটি পার্সোনালাইজড ফিড, যেখানে ব্যবহারকারী যে অ্যাকাউন্ট ও বিষয়গুলি ফলো করেন, সেগুলির পোস্টের পাশাপাশি এমন অ্যাকাউন্টের পোস্টও দেখানো হয়, যেগুলি তিনি ফলো করেন না। কোন পোস্ট ব্যবহারকারীর সামনে আসবে, সেটি মূলত X-এর অ্যালগরিদমিক র্যাঙ্কিং সিস্টেম ঠিক করে।
X জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের জন্য কোড প্রকাশের আগে বাইরের কয়েকজন গবেষককে এই সিস্টেমের আগাম অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা স্বাধীনভাবে X-এর Phoenix scoring system প্রশিক্ষণ এবং চালাতে সক্ষম হয়েছেন। এর মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা যাচাই করা হয়েছে বলে জানিয়েছে X।
We are making 𝕏 open source.— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2026
Transparency build trust. https://t.co/y85CxJ2IZy
এখন থেকে GitHub-এর মাধ্যমে ডেভেলপাররাও এই কোডে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিতে পারবেন। সেই প্রস্তাবগুলি X-এর ইঞ্জিনিয়াররা পর্যালোচনা করবেন। সংস্থার দাবি, For You অ্যালগরিদম ওপেন সোর্স করার ফলে তাদের ওপেন-সোর্স কোডবেসের আকার প্রায় 10 থেকে 15 গুণ বেড়ে গিয়েছে।
X-এর প্রোডাক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট Keith Coleman জানিয়েছেন, এখন যে কেউ প্রতিদিন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত একই র্যাঙ্কিং কোড দেখতে পারবেন। এমনকী X-এর নিয়ম ভাঙা পোস্ট শনাক্ত এবং ফিল্টার করার জন্য ব্যবহৃত সিস্টেমগুলিও যে কেউ পরীক্ষা করতে পারবেন।
নতুন Transparency Tool
অ্যালগরিদম ওপেন সোর্স করার পাশাপাশি X একটি নতুন Transparency Tool-ও চালু করেছে। অ্যাপের Settings-এর ‘Under the hood’ বিভাগে এই ফিচার পাওয়া যাবে।
এই টুলের মাধ্যমে গত এক মাসে অন্তত 10টি পোস্ট করা ব্যবহারকারীরা নিজেদের পুরো অ্যাকাউন্ট ডেটা একটি JSON ফাইল হিসেবে ডাউনলোড করতে পারবেন। সেই ডেটায় গত এক মাসে তাঁদের অ্যাকাউন্ট বা কোনও পোস্ট Flag কিংবা Label করা হয়েছিল কি না, সেই তথ্যও থাকবে।
“Am I shadowbanned?”— Keith Coleman 🌱😀🙌 (@kcoleman) August 13, 2026
“Is X fair?”
“Why am I seeing this post?”
We want the public to be able to answer these themselves. Today we’re giving an unprecedented level of transparency into the X algorithm so people can audit, critique and even help improve it. Enjoy & send feedback. https://t.co/riXFmscFOc
JSON একটি প্রযুক্তিগত ফাইল ফরম্যাট হওয়ায় সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে সেটি বোঝা কিছুটা কঠিন হতে পারে। তবে AI টুল বা অন্য কোনও সফটওয়্যারের সাহায্যে এই তথ্য বিশ্লেষণ করলে নিজের পোস্ট কীভাবে প্ল্যাটফর্মে ছড়াচ্ছে, সে বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব।
এই মুহূর্তে Transparency Tool শুধুমাত্র অন্তত এক বছর পুরনো কিছু Test Account-এর জন্য চালু করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য এটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে X-এর।
Shadow Ban নিয়ে কি এবার পরিষ্কার ধারণা মিলবে?
বছরের পর বছর ধরে X-এর বিরুদ্ধে Shadow Banning-এর অভিযোগ রয়েছে। এর অর্থ হল, কোনও ব্যবহারকারীকে সরাসরি না জানিয়ে তাঁর পোস্ট কতজন মানুষের কাছে পৌঁছবে, তা কমিয়ে দেওয়া। X অবশ্য বরাবরই এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এবার For You অ্যালগরিদমের কোড প্রকাশ এবং ব্যবহারকারীদের নিজেদের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত আরও তথ্য দেখার সুযোগ দেওয়ার ফলে এই বিষয়ে স্বচ্ছতা বাড়তে পারে। ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মের র্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে এবং তাঁদের পোস্টের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, তা আগের তুলনায় আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পাবেন।