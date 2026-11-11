আরও বেশি টাকা উপায়ের সুবিধা দিচ্ছে X, নতুন ফিচার জেনে নিন

আরও বেশি টাকা উপায়ের সুবিধা দিচ্ছে X, নতুন ফিচার জেনে নিন
শুধু ভিডিয়ো শেয়ার করার সুবিধাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আয়ের সুযোগও। কীভাবে ? জানুন
Published : November 11, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ এবার লং ভিডিয়োর গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটে ছোট ক্লিপ তৈরি করে আলাদা পোস্ট হিসেবে শেয়ার করা যাবে। নতুন এই In-app Video Clipping ফিচারের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা কোনও ভিডিওর পছন্দের অংশ বেছে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেদের মন্তব্য যোগ করতে পারবেন। এর জন্য X ছেড়ে অন্য কোনও এডিটিং অ্যাপ ব্যবহার করারও প্রয়োজন হবে না। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল, এই ক্লিপ থেকে হওয়া ভিউয়ের ভিত্তিতে আয় করতে পারবেন মূল ভিডিওর নির্মাতা এবং যিনি ক্লিপটি তৈরি করছেন, দু'জনেই।
ক্রিয়েটরদের আকৃষ্ট করা এবং Creator Economy-তে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতেই এই উদ্যোগ X-এর। এতদিন কোনও ভিডিয়োর নির্দিষ্ট মুহূর্ত তুলে ধরতে হলে পুরো ভিডিওটি শেয়ার করতে হত। নতুন ফিচারে সেই ভিডিয়োর পছন্দের অংশ আলাদা করে কেটে, তার সঙ্গে মন্তব্য যোগ করে নতুন পোস্ট হিসেবে প্রকাশ করা যাবে।
X জানিয়েছে, প্রতিটি ক্লিপের সঙ্গে ‘Clip from’ লেবেল থাকবে। এই লেবেলে ক্লিক করলে দর্শকরা মূল ভিডিয়োতে পৌঁছতে পারবেন। ফলে ছোট ক্লিপের মাধ্যমে নতুন দর্শকদের কাছে মূল ভিডিয়ো এবং তার নির্মাতার পরিচিতি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে।
শুধু ভিডিয়ো শেয়ার করার সুবিধাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আয়ের সুযোগও। X-এর Original Content Rewards Programme-এর অধীনে মূল ভিডিয়োর নির্মাতা এবং ক্লিপ তৈরি করা ব্যবহারকারী—দু'জনেই ক্লিপ থেকে তৈরি হওয়া ভিউয়ের ভিত্তিতে আয় করতে পারবেন। তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।
নতুন ফিচারটি ঘোষণা করে X জানিয়েছে, ভালো মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়লে সকলেই লাভবান হন।
কতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিয়ো ক্লিপ তৈরি করা যাবে?
নতুন টুলের সাহায্যে 5 সেকেন্ড থেকে সর্বোচ্চ 1 মিনিটের ক্লিপ তৈরি করা যাবে। তবে একটি শর্ত রয়েছে—ক্লিপের দৈর্ঘ্য মূল ভিডিয়োর মোট সময়ের 30 শতাংশের বেশি হতে পারবে না।
এই মুহূর্তে অন্তত 2 মিনিটের আগে থেকে রেকর্ড করা ভিডিয়োতে ফিচারটি ব্যবহার করা যাচ্ছে। তবে Livestream থেকে সরাসরি ক্লিপ তৈরির সুবিধা এখনও নেই।
মূল ভিডিয়োর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ক্লিপ তৈরির সময়সীমাতেও পার্থক্য রয়েছে। কোনও ভিডিয়োর দৈর্ঘ্য 3 মিনিট 20 সেকেন্ডের বেশি হলে ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ 60 সেকেন্ডের ক্লিপ তৈরি করতে পারবেন। এর চেয়ে ছোট যোগ্য ভিডিওর ক্ষেত্রে 30 শতাংশের সীমা কার্যকর থাকবে।
কীভাবে তৈরি করবেন ভিডিয়ো ক্লিপ?
ক্লিপ তৈরির পদ্ধতিও বেশ সহজ। প্রথমে X-এ যে ভিডিয়ো থেকে ক্লিপ তৈরি করতে চান, সেটি খুলতে হবে। এরপর Repost অপশনে গিয়ে ‘Clip video’ নির্বাচন করতে হবে। তারপর ভিডিয়োর যে অংশটি আলাদা করতে চান, সেটি বেছে নিয়ে নিজের মন্তব্য যোগ করে নতুন পোস্ট হিসেবে প্রকাশ করা যাবে ৷
এই পদ্ধতিতে মূল ভিডিও ডাউনলোড করা বা অন্য কোনও ভিডিও এডিটিং অ্যাপ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি ‘Clip from’ লেবেলের মাধ্যমে মূল ভিডিওর সঙ্গে সংযোগও বজায় থাকবে।
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