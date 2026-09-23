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এবার কলিং ও মেসেজ পাঠানো আরও সহজ, এলন মাস্ক লঞ্চ করলেন X Number

X Number একটি গোপন কোড । যার মাধ্যমে X-এর নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন ।

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X Number (ছবি -X)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 4:17 PM IST

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হায়দরাবাদ : ইতিমধ্যে লঞ্চ করা হয়েছে XChat । যেখানে বিভিন্ন X ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে চ্যাট করতে পারবেন । এবার এই ফিচারেই যুক্ত হল নতুন একটি ফিচার । যার নাম দেওয়া হয়েছে X Number । এই ফিচারের মাধ্যমে একটি গোপন কোড নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী বা কয়েকজনের মধ্যে শেয়ার করা যাবে । যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে চ্যাট ও কল করতে পারবেন । এমনকী কেউ যদি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীকে ফলো না-ও করেন তারপরও তাঁদের মধ্যে এই ফিচারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব ।

নতুন এই ফিচারটি X-এর বর্তমান মেসেজিং পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন করবে না । বর্তমানে যেমন X-এ মেসেজিং রয়েছে , তেমনই থাকবে । তারসঙ্গে X-নম্বরটিও চালু করা থাকবে ।

কীভাবে X Number কাজ করে ?

X Number একটি গোপন কোড । যার মাধ্যমে X-এর নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন । এটিকে একটি ফোন নম্বরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ।

ধরে নিন আপনি কোনও একজন X ব্যবহারকারীর সঙ্গে চ্যাট করতে চান । কিন্তু আপনার ফলো লিস্টে তিনি নেই । এমনকি তাঁর ফলো লিস্টেও আপনি নেই । কিন্তু আপনার কাছে যদি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর X-number থাকে তাহলে আপনি ওই ব্যবহারকারীর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন ।

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X এর তরফে এই বিষয়টি জানিয়ে একটি পোস্ট করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, "যাঁদের সঙ্গে আপনি কনট্যাক্ট করতে চান তাঁদের সঙ্গে এটি শেয়ার করুন । এমনকী আপনি যদি তাঁদের ফলো নাও করেও তাও শেয়ার করতে পারেন । এবং সেই সব ব্যবহারকারীর সঙ্গে কনট্যাক্টও করা সম্ভব । জানানো হয়েছে, কোনও রিকোয়েস্ট না গ্রহণ করেও বা তাঁদের ফলো ব্যাক না করেও মেসেজ বা কল করতে পারবেন ।

X Number এর মাধ্যমে যে শুধু চ্যাট করা যাবে এমনটা নয় । এরসঙ্গে কলিংয়েরও সুবিধা রয়েছে । অন্যদিকে X-এর নতুন এই ফিচারটি সম্পূর্ণভাবে এনক্রিপটেড । ফলে তথ্য চুরির কোনও চিন্তা নেই বলেই এলন মাস্কের এই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ।

কীভাবে X-Number চালু করবেন ?

  • প্রথমে X অ্যাপে চ্যাট চালু করুন ।
  • এরপর সেখানে Chat PIN দিতে হবে ।
  • এরপর ড্রপডাউন মেনু থেকে inbox ওপেন করুন ।
  • নির্দিষ্ট number ট্যাপ করুন ।

তারপরই এই ফিচারটি চালু হবে ।

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TAGGED:

X
এলন মাস্ক
এক্স হ্যান্ডেল
X NUMBER FOR CALL AND MESSAGE
X NUMBER

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