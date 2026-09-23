এবার কলিং ও মেসেজ পাঠানো আরও সহজ, এলন মাস্ক লঞ্চ করলেন X Number
X Number একটি গোপন কোড । যার মাধ্যমে X-এর নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন ।
Published : September 23, 2026 at 4:17 PM IST
হায়দরাবাদ : ইতিমধ্যে লঞ্চ করা হয়েছে XChat । যেখানে বিভিন্ন X ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে চ্যাট করতে পারবেন । এবার এই ফিচারেই যুক্ত হল নতুন একটি ফিচার । যার নাম দেওয়া হয়েছে X Number । এই ফিচারের মাধ্যমে একটি গোপন কোড নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী বা কয়েকজনের মধ্যে শেয়ার করা যাবে । যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে চ্যাট ও কল করতে পারবেন । এমনকী কেউ যদি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীকে ফলো না-ও করেন তারপরও তাঁদের মধ্যে এই ফিচারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব ।
নতুন এই ফিচারটি X-এর বর্তমান মেসেজিং পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন করবে না । বর্তমানে যেমন X-এ মেসেজিং রয়েছে , তেমনই থাকবে । তারসঙ্গে X-নম্বরটিও চালু করা থাকবে ।
কীভাবে X Number কাজ করে ?
X Number একটি গোপন কোড । যার মাধ্যমে X-এর নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন । এটিকে একটি ফোন নম্বরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ।
ধরে নিন আপনি কোনও একজন X ব্যবহারকারীর সঙ্গে চ্যাট করতে চান । কিন্তু আপনার ফলো লিস্টে তিনি নেই । এমনকি তাঁর ফলো লিস্টেও আপনি নেই । কিন্তু আপনার কাছে যদি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর X-number থাকে তাহলে আপনি ওই ব্যবহারকারীর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন ।
X Numbers are here.— XChat (@chat) September 22, 2026
Share yours with anyone you want to contact you, even if you don't follow them. It's an optional way for people to message or call you, without you needing to accept requests or follow them back. pic.twitter.com/HkObZSQMhm
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X এর তরফে এই বিষয়টি জানিয়ে একটি পোস্ট করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, "যাঁদের সঙ্গে আপনি কনট্যাক্ট করতে চান তাঁদের সঙ্গে এটি শেয়ার করুন । এমনকী আপনি যদি তাঁদের ফলো নাও করেও তাও শেয়ার করতে পারেন । এবং সেই সব ব্যবহারকারীর সঙ্গে কনট্যাক্টও করা সম্ভব । জানানো হয়েছে, কোনও রিকোয়েস্ট না গ্রহণ করেও বা তাঁদের ফলো ব্যাক না করেও মেসেজ বা কল করতে পারবেন ।
X Number এর মাধ্যমে যে শুধু চ্যাট করা যাবে এমনটা নয় । এরসঙ্গে কলিংয়েরও সুবিধা রয়েছে । অন্যদিকে X-এর নতুন এই ফিচারটি সম্পূর্ণভাবে এনক্রিপটেড । ফলে তথ্য চুরির কোনও চিন্তা নেই বলেই এলন মাস্কের এই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ।
কীভাবে X-Number চালু করবেন ?
- প্রথমে X অ্যাপে চ্যাট চালু করুন ।
- এরপর সেখানে Chat PIN দিতে হবে ।
- এরপর ড্রপডাউন মেনু থেকে inbox ওপেন করুন ।
- নির্দিষ্ট number ট্যাপ করুন ।
তারপরই এই ফিচারটি চালু হবে ।
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