এলন মাস্কের নয়া উদ্যোগ, ফেক নিউজ ছড়ানো রোধে নয়া ফিচার লঞ্চ X-এ

X-এর নয়া ফিচার (ছবি- X /@nikitabier)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 1:15 PM IST

হায়দরাবাদ : বড়সড় আপডেট আনল Elon Musk এর সংস্থা-X (অতীতে যার নাম ছিল Twitter) ৷ এবার থেকে প্রতিটি অ্য়াকাউন্টে দেখা যাবে About The Account ফিচার ৷ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অ্য়াকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ সম্প্রতি সংস্থার তরফে এই আপডেট সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ বিস্তারিত জানুন এই প্রতিবেদনে ৷

কী কী জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা?

নতুন এই অপশনে যে কোনও X ((অতীতে যার নাম ছিল Twitter)) প্রোফাইলের হিস্ট্রি এবং ব্য়াকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তথ্য পাবেন ৷ এছাড়াও নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট ওনারের লোকেশন, কতবার ইউজার নেম পরিবর্তন করেচেন এবং X প্ল্য়াটফর্ম কবে অ্য়াকাউন্ট খুলেছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে ৷

এবিষয়ে X এর প্রডাক্ট হেড নিকতা বেয়ার জানিয়েছেন, কোনও অ্য়াকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য় যাতে ব্যবহারকারীরা জানতে পারেন সেই জন্যই এই আপডেট আনা হয়েছে ৷ এছাড়াও কোনও প্রফাইল ফেক কিনা সেই বিষয়টিও বুঝতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷

নিজের X পোস্টে বেয়ার জানিয়েছেন, এমন কিছু দেশ রয়েছে যেখানে নিজের মতামত প্রকাশ করা অপরাধের মধ্যে পড়ে সেই সব দেশে এই অপশনের সঙ্গে Privacy Toggles অপশনও যোগ করা হয়েছে ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজের পছন্দমতো রিজিয়ন পছন্দ করতে পারবেন ৷ ফলে মতামত প্রকাশে কোনও সমস্যা থাকবে না ৷

বর্তমানে নতুন এই ফিচারটি রোল-আউট করা হলেও অক্টোবর মাস থেকেই এই ফিচারটি ব্যবহার করছেন বেয়ার এবং X এর বাকি কর্মীরা ৷ বর্তমানে এই ফিচারটি বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের জন্য লঞ্চ করা হয়েছে ৷

কীভাবে এই প্যানেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ?

প্রতিটি অ্য়াকাউন্টে Joined নামে একটি অপশন দেখা যাবে ৷ ওই অপশনে ক্লিক করলেই অন্য একটি পেজ ওপেন হবে ৷ যেখানে জয়েনিং ডেট, প্রাইমারি লোকেশন, ইউজার নেম চেঞ্জ হিস্ট্রি এবং অ্য়াপ সোর্স দেখা যাবে ৷ অ্যাপ সোর্সে মূলত দেখা যাবে, কোথা থেকে X ডাউনলোড করা হয়েছে ৷ Play Store নাকি App Store সেই বিষয়ে তথ্য় থাকবে ৷

এই ফিচারটি রোল আউট হলেও এই মুহূর্তে সব ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচারটি উপলব্ধ নয় ৷ ধীরে ধীরে ফিচারটি সব ব্যবহারকারী পাবেন ৷

