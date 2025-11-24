এলন মাস্কের নয়া উদ্যোগ, ফেক নিউজ ছড়ানো রোধে নয়া ফিচার লঞ্চ X-এ

এলন মাস্কের নয়া উদ্যোগ, ফেক নিউজ ছড়ানো রোধে নয়া ফিচার লঞ্চ X-এ
Published : November 24, 2025 at 1:15 PM IST
হায়দরাবাদ : বড়সড় আপডেট আনল Elon Musk এর সংস্থা-X (অতীতে যার নাম ছিল Twitter) ৷ এবার থেকে প্রতিটি অ্য়াকাউন্টে দেখা যাবে About The Account ফিচার ৷ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অ্য়াকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ সম্প্রতি সংস্থার তরফে এই আপডেট সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ বিস্তারিত জানুন এই প্রতিবেদনে ৷
কী কী জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা?
নতুন এই অপশনে যে কোনও X ((অতীতে যার নাম ছিল Twitter)) প্রোফাইলের হিস্ট্রি এবং ব্য়াকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তথ্য পাবেন ৷ এছাড়াও নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট ওনারের লোকেশন, কতবার ইউজার নেম পরিবর্তন করেচেন এবং X প্ল্য়াটফর্ম কবে অ্য়াকাউন্ট খুলেছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে ৷
এবিষয়ে X এর প্রডাক্ট হেড নিকতা বেয়ার জানিয়েছেন, কোনও অ্য়াকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য় যাতে ব্যবহারকারীরা জানতে পারেন সেই জন্যই এই আপডেট আনা হয়েছে ৷ এছাড়াও কোনও প্রফাইল ফেক কিনা সেই বিষয়টিও বুঝতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
In a couple hours, we'll be rolling out About This Account globally, allowing you to see the country or region where an account is based. This will be accessible by tapping the signup date on profiles.— Nikita Bier (@nikitabier) November 22, 2025
This is an important first step to securing the integrity of the global town… pic.twitter.com/5d7cX21qGj
নিজের X পোস্টে বেয়ার জানিয়েছেন, এমন কিছু দেশ রয়েছে যেখানে নিজের মতামত প্রকাশ করা অপরাধের মধ্যে পড়ে সেই সব দেশে এই অপশনের সঙ্গে Privacy Toggles অপশনও যোগ করা হয়েছে ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজের পছন্দমতো রিজিয়ন পছন্দ করতে পারবেন ৷ ফলে মতামত প্রকাশে কোনও সমস্যা থাকবে না ৷
বর্তমানে নতুন এই ফিচারটি রোল-আউট করা হলেও অক্টোবর মাস থেকেই এই ফিচারটি ব্যবহার করছেন বেয়ার এবং X এর বাকি কর্মীরা ৷ বর্তমানে এই ফিচারটি বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের জন্য লঞ্চ করা হয়েছে ৷
কীভাবে এই প্যানেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ?
প্রতিটি অ্য়াকাউন্টে Joined নামে একটি অপশন দেখা যাবে ৷ ওই অপশনে ক্লিক করলেই অন্য একটি পেজ ওপেন হবে ৷ যেখানে জয়েনিং ডেট, প্রাইমারি লোকেশন, ইউজার নেম চেঞ্জ হিস্ট্রি এবং অ্য়াপ সোর্স দেখা যাবে ৷ অ্যাপ সোর্সে মূলত দেখা যাবে, কোথা থেকে X ডাউনলোড করা হয়েছে ৷ Play Store নাকি App Store সেই বিষয়ে তথ্য় থাকবে ৷
এই ফিচারটি রোল আউট হলেও এই মুহূর্তে সব ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচারটি উপলব্ধ নয় ৷ ধীরে ধীরে ফিচারটি সব ব্যবহারকারী পাবেন ৷