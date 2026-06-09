iOS 27 লঞ্চ, উন্নতমানের SIRI অ্যাসিস্ট্যান্স ; WWDC 2026 এ আর কী কী ঘোষণা হল ?
WWDC 2026-র প্রথম দিনে Apple CEO টিম কুক সংস্থার বিষয়ে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন ৷ এটাই তাঁর শেষ WWDC 2026 ৷
Published : June 9, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দরাবাদ : WWDC 2026 এর প্রথম দিনেই Apple লঞ্চ করল iOS 27 ৷ এছাড়াও MacOS Golden Gate-ও লঞ্চ করা হয়েছে সংস্থার এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে ৷
কুপার্টিনোয় Apple পার্কে 8 জুন থেকে শুরু হয়েছে Worldwide Developer Conference 2026 ৷ কী নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান CEO টিম কুক ৷ আর কয়েকমাস পরই তিনি সংস্থা থেকে অবসর নেবেন ৷ এবং তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেবেন জন টার্নাস ৷
WWDC 2026-র প্রথম দিনে Apple CEO টিম কুক সংস্থার বিষয়ে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন ৷ তাঁর সময়কালে Apple কতটা উন্নতি করেছে সেই বিষয়েও যাবতীয় তথ্য সামনে আনেন ৷ তারপরই প্রকাশ্যে আনা হয় Apple iOS 27 ৷
Apple iOS 27
iOS 26 এর আপগ্রেড ভার্সন iOS 27 ৷ যেখানে লিকুইড ডিজাইন ইন্টারফেস দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি এই OS এ তুলনামূলক বেশি স্পিড পাওয়া যাবে ৷ Apple এর বিভিন্ন অ্যাপে অতিরিক্ত ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি iCloud শেয়ার্ড অ্য়ালবাম সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷
যে সব স্মার্টফোনে iOS 26 সাপোর্ট করে সেই সব ফোনেই iOS 27 চলবে ৷ ফলে iPhone SE 2nd Gen থেকে শুরু করে iPhone 17 পর্যন্ত সব মডেলেই নতুন এই iOS সাপোর্ট করবে ৷
macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27
নতুন এই OS এ একাধিক ফিচার সাপোর্ট করবে ৷ ব্যবহারকারীরা নতুন বেশ কিছু সুবিধা পাবেন ৷ জানানো হয়েছে, Apple ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার পরই নতুন এই OS লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে SIRI-র AI অ্যাপ্লিকেশনও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷
iPadOS 27 iPad Mini এবং iPad মডেলের উপর রান করবে ৷ যে সব মডেলে M1 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম রান করবে ৷ Apple Watch Ultra 2 এবং Ultra 3 এর ক্ষেত্রে নতুন OS কার্যকরী হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
Apple Intelligence and Siri AI
Apple তাদের SIRI Intelligence-ও আপডেট করেছে ৷ যেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু নতুন আপডেট দেওয়া হয়েছে ৷ এর সঙ্গে, এটা Siri AI-কেও পাওয়ার দিচ্ছে । SIRI-র এই নতুন ভার্সনটি অ্যাপল ডিভাইসের সঙ্গে একদম গভীরভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে । এটা আপনার পার্সোনাল কনটেক্সট বুঝে বিভিন্ন অ্যাপ আর সার্ভিসের ভেতর সার্চ করতে পারবে, আর শুধু মুখের কথায় সব কাজ করে দেবে । এমনকী স্ক্রিনে কী আছে সেটা দেখেও পরিস্থিতি বুঝতে পারবে, আর একদম লেটেস্ট ইনফরমেশনের জন্য ওয়েবে গিয়েও খুঁজতে পারবে ।
তাছাড়া একটা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন হিসেবেও এটা থাকছে । iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 আর visionOS 27-এর এই নতুন Sir AI সব ডিভাইসে কিন্তু কাজ করবে না।