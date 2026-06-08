সোমবার রাতে উদ্বোধন WWDC 2026, কী কী ঘোষণা করতে পারে Apple ?
8 জুন থেকে 12 জুন পর্যন্ত এই ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে ৷ কুপার্টিনোর Apple Park এ এই অনুষ্ঠান হবে ৷
Published : June 8, 2026 at 11:30 AM IST
হায়দরাবাদ : আজ অর্থাৎ 8 জুন থেকে শুরু হচ্ছে Apple এর বিশ্বব্যাপী ডেভেলপার কনফারেন্স WWDC 2026 (Worldwide Developer conference 2026) ৷ এই কনফারেন্সের আগেই একাধিক জল্পনা ছড়িয়েছিল ৷ তারমধ্যে কোনগুলি সত্যি আর কী কী সত্যিই জল্পনা তা বোঝা যাবে আজ থেকেই ৷
এই ইভেন্টের সর্বপ্রথম বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্থার CEO টিম কুক ৷ যদিও এই পদে তিনি আর থাকবেন না বলে জানিয়েছেন ৷ আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি পুরোপুরিভাবে অবসর নেবেন ৷ বদলে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেবেন জন টার্নাস ৷ এদিকে অবসর নেওয়ার পরও Apple এর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন কুক ৷ তিনি বিভিন্ন কাজে টার্নাসকে সাহায্য করবেন ৷
কীভাবে দেখবেন WWDC
8 জুন থেকে 12 জুন পর্যন্ত এই ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে ৷ কুপার্টিনোর Apple Park এ এই অনুষ্ঠান হবে ৷ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 10 টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান ৷ লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে দেখা যাবে ৷ Apple TV App এর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার হবে ৷ এছাড়াও Apple Developer App এর মাধ্যমেও দেখতে পারেন সংস্থার এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট ৷ iOS নিয়ে ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনিও দেখতে পারেন এই অনুষ্ঠান
কী-নোট স্পিকারের মধ্যে থাকবেন সংস্থার বর্তমান CEO টিম কুক ৷ তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ভারতীয় সময় 9 জুন ভোর 1.30টায় সংস্থার বিভিন্ন প্রযুক্তিগত অ্যাডভান্সমেন্টের তথ্য তুলে ধরা হবে ৷ বিগত বছরগুলিতে হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়্যারের মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে সেই বিষয়ে জানানো হবে ডেভালপারদের ৷
Apple তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আগেই এই ইভেন্টের বিষয়ে জানিয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, টুলস, ফ্রেমওয়ার্ক এবং প্রযুক্তি এক্সপ্লোর করো (explore the tools, frameworks, and technologies) ৷ 1000-এর বেশি ডেভেলপার, ডিজাইনার এবং পড়ুয়াদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ওই ইভেন্টে ৷
এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ অ্যাপল পার্কে ওই অনুষ্ঠানটি হবে ৷ CEO পদে থাকা অবস্থায় টিম কুকের এটাই শেষ WWDC ৷ কারণ 1 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে ওই পদের দায়িত্ব নেবেন জন টার্নাস ৷