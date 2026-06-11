ETV Bharat / technology

সমুদ্রের নিচে বিশালাকার ডাটা সেন্টার তৈরি চিনের, কী কী সুবিধা হবে ?

24 মেগাওয়াটের এই ডাটা সেন্টারটি HiCloud Technology এবং China Communications Construction এর যৌথ উদ্যোগী তৈরি ৷ China Communications Construction- চিনা সরকারের অধিনস্থ একটি সংস্থা ৷

Worlds First Wind Powered Underwater Data Center Opens in China
সমুদ্রের নিচে নামানো হচ্ছে ডাটা সেন্টার (ছবি - Shanghai Hailanyun Technology)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : এবার সমুদ্রের নিচেই পরিচালিত হবে একটি আস্ত ডাটা সেন্টার ৷ এমনই একটি উন্নত প্রযুক্তির ডাটা সেন্টার তৈরি করল চিন ৷ ইতিমধ্যে ওই ডাটাসেন্টারটি কাজও শুরু করেছে ৷ চিনা সরকারের তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ এর ফলে সেই দেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI পরিকাঠামো তৈরির কাজে আরও গতি আসবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷

নতুন যে ডাটাসেন্টারটি তৈরি করা হয়েছে সেটি শাংহাই উপকূলবর্তী এলাকা থেকে সমুদ্রের দিকে 6 মাইল (10 কিমি) দূরে অবস্থিত ৷ এবং সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে 10 মিটার ভিতরে রয়েছে ৷ এই ডাটা সেন্টারের বেশিরভাগই অংশই পরিচালিত হবে বায়ুশক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে ৷ চিনা সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ ডাটা সেন্টার তৈরি করতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-এর প্রয়োজন হয় সমুদ্রের তলদেশের এই ডাটা সেন্টারের জন্য তার পাঁচ ভাগের একভাগ বিদ্যুৎ খরচ হবে ৷

Worlds First Wind Powered Underwater Data Center Opens in China
ডাটা সেন্টার তৈরির সময়ের অবস্থা (ছবি - AFP)

24 মেগাওয়াটের এই ডাটা সেন্টারটি HiCloud Technology এবং China Communications Construction এর যৌথ উদ্যোগী তৈরি ৷ China Communications Construction- চিনা সরকারের অধিনস্থ একটি সংস্থা ৷

ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হয় ৷ কারণ, ডাটা সেন্টারের সার্ভার ঠান্ডা রাখার জন্য শীতল পরিষ্কার জল প্রয়োজন হয় ৷ পাইপ লাইমের মাধ্যমে ওই জল পরিবহনের জন্য ডাটা সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের 25 থেকে 40 শতাংশ ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে ডাটা সেন্টার তৈরির ফলে ওই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের খরচ কমানো সম্ভব ৷

চলতি সপ্তাহে United Nations University Institute for Water একপ্রকার সতর্ক করে জানিয়েছে, ডাটা সেন্টারের জন্য যে পরিমাণ জলের চাহিদা রয়েছে তা 2030 সালে 9.3 টন লিটারে পৌঁছবে ৷ যা সাব সাহারা আফ্রিকায় 1.3 বিলিয়ন বাসিন্দার সারা বছরের জলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে ৷

তবে চিন যে প্রথম সমুদ্রের তলদেশে ডাটা সেন্টার তৈরি করল এমনটা কিন্তু নয় ৷ এর আগে 2018 সালে মাইক্রোসফট তাদের একটি ডাটা সেন্টার সমুদ্রের তলায় শুরু করেছিল ৷ যদিও সেটা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ছিল ৷ প্রায় 2 বছর পর সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আশানুরূপ ফল তারা পেয়েছে ওই ডাটা সেন্টার থেকে ৷

Read More - বড় ঘোষণা Meta-র, এই রাজ্যেই তৈরি হচ্ছে ডাটা সেন্টার

Read More - ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডাটা সেন্টার গুগলের, কত টাকা বিনিয়োগ ?

TAGGED:

DATA CENTER
WIND POWERED UNDERWATER DATA CENTER
CHINA DATA CENTER
DATA CENTER IN CHINA
UNDERWATER DATA CENTER IN CHINA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.