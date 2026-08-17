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AI ব্যবহার করে সৎবাবা তৈরি করেছে 7000 অশ্লীল ছবি, আদালতে গেলেন মহিলা

মহিলা অভিযোগ করেন, "ওই AI চ্যাটবটটি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন তথ্য সহ অনেক কিছু সংগ্রহ করছে এবং সেগুলি ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি তৈরি করছে ৷"

Woman Joins Lawsuit Against Elon Musk s xAI Over Grok CSAM
প্রতীকী ছবি (ছবি - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 1:57 PM IST

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হায়দরাবাদ : এলন মাস্কের (Elon Musk) চ্যাটবট গ্রোকের (Grok) বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন এক মহিলা ৷ দাবি, তাঁর সৎবাবা তাঁর শিশু অবস্থার ছবি নিয়ে অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরি করেছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অনৈতিক এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেছে Grok চ্য়াটবট ৷

এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্যা ওয়াশিং পোস্টে (The Washington Post) ৷ ওই প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে টেকক্রাঞ্চ (TechCrunch) নামে একটি সংবাদমাধ্যম লিখেছে, ওই মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাঁর 11 বছর বয়সী কিছু ছবি তাঁর সৎবাবা সংগ্রহ করেন ৷ এবং সেগুলি ব্যবহার করে Grok AI এর সাহায্যে প্রায় 7 হাজারেরও বেশি অশ্লীল ছবি তৈরি করেছেন ৷ বিষয়টি ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে তা জানা যায়নি ৷ জানাজানি হতে প্রশাসনের তরফে একটি রেইড চালানো হয় ৷ তারপর ওই ছবিগুলি উদ্ধার হয় ৷ অন্যদিকে রেইড হওয়ার বা ছবিগুলি উদ্ধার হওয়ার দুদিন পর তাঁর সৎবাবা আত্মহত্যা করেন ৷

ওই মহিলা অভিযোগ করেন, "ওই AI চ্যাটবটটি (পড়ুন Grok) দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন তথ্য সহ অনেক কিছু সংগ্রহ করছে এবং সেগুলি ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি তৈরি করছে ৷"

তবে ওই মহিলা প্রথমে অভিযোগ করেননি ৷ মূলত এই ধরনের শিশুদের নিয়ে অশ্লীল কন্টেন্ট তৈরির অভিযোগে তিনজন কিশোরী সর্বপ্রথম Elon Musk এর Grok এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ৷ তারপর তাঁদের সঙ্গে ওই মহিলা যোগ দেন এবং তাঁর সৎ বাবার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন ৷

কেন Grok এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ?

কারণ শিশুপর্নগ্রাফি তৈরি করা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কাজ ৷ ফলে Grok যে কাজ করেছে তা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ ৷ পাশাপাশি এর ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এবং অভিযোগকারীর মানসিক স্বাস্থ্যও খারাপ হয়েছে ৷ সেই কারণে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

xAI বর্তমানে SpaceX এর একটি অংশ ৷ চলতি বছরের শুরুর দিকে Grok এর বিরুদ্ধে পর্নগ্রাফি ছবি তৈরি ও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যেগুলি সম্পূর্ণভাবে AI জেনারেটেড ও ভুয়ো ৷ এবার ফের একই অভিযোগ উঠল এলন মাস্কের এই চ্যাটবটের বিরুদ্ধে ৷

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TAGGED:

ELON MUSK
ELON MUSK AI LAWSUIT
GROK CSAM ALLEGATIONS
GROK AI LAWSUIT
XAI LAWSUIT

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