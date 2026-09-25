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পাঁচ মিনিটেই 70 শতাংশ চার্জ হবে আপনার গাড়ি, চমকে দেওয়ার মতো প্রযুক্তি আনল চিনের সংস্থা

এর আগে প্রায় 5 মিনিটে EV দ্রুত চার্জ করার প্রযুক্তি সামনে এনেছে চিনের দুই বড় সংস্থা BYD এবং CATL।

EV charging technology
Galaxy E8 গাড়িতে চার্জিং (ছবি - AP Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 9:06 PM IST

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হংকং: Electric Vehicle বা EV-এর ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তিতে আরও বড় পদক্ষেপ নিল চিনের গাড়ি নির্মাতা Geely Auto। বুধবার সংস্থাটি এমন একটি নতুন charging টেকনোলজি লঞ্চ করেছে, যার মাধ্যমে মাত্র 4.5 মিনিটে EV-এর battery 10 শতাংশ থেকে 70 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়েছে। নতুন এই প্রযুক্তিকে চিনের EV শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

এর আগে প্রায় 5 মিনিটে EV দ্রুত চার্জ করার প্রযুক্তি সামনে এনেছে চিনের দুই বড় সংস্থা BYD এবং CATL। ফলে ultrafast EV charging-এর ক্ষেত্রে চিনা সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হচ্ছে।

Geely জানিয়েছে, তাদের নতুন প্রযুক্তিতে ব্যাটারি 10 শতাংশ থেকে 97 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হতে সময় লাগবে মাত্র 8 মিনিট 40 সেকেন্ড। তুলনায়, BYD-এর নতুন-generation Blade battery 5 মিনিটে 10 থেকে 70 শতাংশ এবং 9 মিনিটে 97 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করতে পারে বলে সংস্থাটি জানিয়েছিল।

অন্যদিকে, বিশ্বের অন্যতম বড় EV battery নির্মাতা CATL এপ্রিল মাসে এমন প্রযুক্তি প্রকাশ করে, যা 3 মিনিট 44 সেকেন্ডে 10 থেকে 80 শতাংশ এবং 6 মিনিট 27 সেকেন্ডে 98 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করতে পারে বলে দাবি করা হয়।

চিনে তীব্র প্রতিযোগিতা

EV-এর ক্ষেত্রে ‘range anxiety’ অর্থাৎ গাড়ির battery শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়কে অন্যতম বড় বাধা হিসেবে দেখা হয়। পেট্রল বা ডিজেল গাড়িতে কয়েক মিনিটে ফুয়েল ভরার অভিজ্ঞতার কাছাকাছি EV charging নিয়ে আসাই এখন নির্মাতাদের অন্যতম লক্ষ্য।

তবে আলট্রা ফাস্ট চার্জিং-এর ক্ষেত্রে শুধু টেকনোলজি থাকলেই হবে না। ব্যাটারি অতিরিক্ত কারেন্ট দ্রুত এবং বারবার গ্রহণ করতে পারছে কি না, overheating বা battery degradation হচ্ছে কি না—সেগুলিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

Charging network বড় চ্যালেঞ্জ

চিনে 100-রও বেশি domestic passenger car brand রয়েছে। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। এই পরিস্থিতিতে ultrafast charging-এর মতো technology গাড়ি নির্মাতাদের আলাদা পরিচয় তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

তবে নতুন প্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধা পেতে উন্নত চার্জিং নেটওয়ার্ক প্রয়োজন। চিনের অধিকাংশ public charging station এখনও 1 megawatt-এর কম power-এ কাজ করে। Geely, BYD এবং CATL-এর ultrafast charging technology কার্যকর করতে আরও উচ্চ charging power প্রয়োজন। ফলে charging network সম্প্রসারণ এবং power grid upgrade বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

EV charging-এ চিন এগিয়ে

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে ultrafast EV charging-এর ক্ষেত্রে চিন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। আমেরিকায় সাধারণত 10 থেকে 80 শতাংশ চার্জ হতে প্রায় 20 থেকে 40 মিনিট সময় লাগে। নতুন কিছু Hyundai, Kia এবং Porsche মডেল optimal conditions-এ প্রায় 18 থেকে 20 মিনিটে এই কাজ করতে পারে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপাতত চিনের মতো megawatt-level charging race-এ সরাসরি যাওয়ার বদলে তুলনামূলক ধীর এবং moderate infrastructure upgrade-এর পথ বেছে নিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

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TAGGED:

EV TECHNOLOGY
ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জিং
ELECTRIC VEHICLE
GEELY AUTO
EV FAST CHARGING

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