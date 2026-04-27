এবার Windows আপডেট না করলেও বন্ধ হবে না আপনার কম্পিউটার, নতুন ফিচার চালু করল Windows
Published : April 27, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দরাবাদ : Windows আপডেটের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে Microsoft ৷ এবার থেকে ব্যবহারকারীরা নিজেদের সুবিধামতো উইন্ডোজ আপডেট করতে পারবেন ৷ এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় বা বাধ্যবাদকতা রইল না ৷
Windows অপারেটিং সিস্টেম আপডেটের ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত বাধ্যবাধকতা ছিল ব্যবহারকারীদের ৷ কারণ উইন্ডোজ আপডেট করার জন্য ফোর্স করা হত ৷ এবং আপডেটের পর বাধ্য করা হত সিস্টেম বন্ধ করার জন্য ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা সমস্য়ার সম্মুখীন হতেন ৷ কারণ কোনও কাজ করতে করতে হঠাৎ করে সিস্টেম বন্ধ করলে যেকোনও প্রজেক্ট ব্যাঘাত ঘটত ৷ এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে ৷
Microsoft-একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এবার থেকে ব্যবহারকারীরা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে আপডেট করতে পারবেন ৷ অর্থাৎ OS আপডেট ডাউনলোড ও রিস্টার্ট করার বিষয়টি ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে ওয়াশিংটনের ওই টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের উপর আরও কন্ট্রোল দেওয়ার জন্য নতুন এই ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷
এরসঙ্গে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা লেটেস্ট ভার্সন আপডেট করতে বিলম্ব করলেও তাতে অপারেটিং সিস্টেমের নিরাপত্তার উপর কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ কারণ প্রতিটি ভার্সনেই ডিফল্ট সিকিওরিটি সিস্টেম আপডেট থাকে ৷
সাধারণত Windows এর কোনও আপডেট এলে তা পজ় করে রাখার ক্ষেত্রে 35 দিন অবধি সময় দিত Microsoft ৷ সেই সময়ের কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না এখনও ৷ কিন্তু নতুন নিয়মে ব্যবহারকারী নিজের সুবিধামতো সময়ে OS আপডেট করতে পারবেন ৷ এবং Windows আপডেট করার জন্য মাইক্রোসফট কোনওভাবেই ফোর্স করবে না ৷ ব্য়বহারকারী একটানা 35 দিন পর্যন্ত আপডেট বিলম্ব (Delay) করতে পারবেন ৷
একটি ব্লগ পোস্টে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ব্যবহারকারী এবার উইন্ডোজ আপডেটের ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডার ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এবং সর্বাধিক 35 দিন পর্যন্ত পজ করা সম্ভব ৷ এরমধ্যেই ব্যবহারকারী নিজের সুবিধামতো সময়ে Windows আপডেট করতে পারবেন ৷ নতুন এই ফিচারটি আরও কয়েকটি নতুন ফিচার যুক্ত করছে Windows ৷ তার মধ্যে রয়েছে Clearer driver names, Skipping updates on new Windows setup এর মতো গুরুতিবপূর্ণ কিছু ফিচার ৷