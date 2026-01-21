চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে OnePlus ! কী জানাল এই সংস্থা ?

চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে OnePlus ! কী জানাল এই সংস্থা ?
Published : January 21, 2026 at 12:33 PM IST
হায়দরাবাদ : বন্ধের মুখে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Oneplus ? বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা ৷ যদিও সংস্থার ভারতের CEO জানিয়েছেন, সংস্থা বন্ধ হওয়ার যে জল্পনা ছড়িয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল ৷ এবং সেই সংক্রান্ত একটি পোস্টও করা হয়েছে এক্স হ্যান্ডেলে ৷
কী ঘটেছে?
মঙ্গলবার Android Headlines এর একটি খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায় ৷ সেখানে জানানো হয়, Oneplus খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যেতে পারে ৷ এর পক্ষে যুক্তিও দেওয়া হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, বিশ্বব্যাপী স্মার্টফোন বিক্রিতে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ আর সেই কারণে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ৷ এছাড়াও কয়েকটি ডিভাইস লঞ্চের আগেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই কারণেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত ৷ আর ফলস্বরূপ সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে দাবি করা হয়েছিল ওই প্রতিবেদনে ৷
যদিও এই জল্পনার কথা উড়িয়ে দিয়ে সংস্থার ভারতের CEO রবিন লিউ একটি X (অতীতের টুইটার) পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, যেমনভাবে সংস্থা চলছিল তেমনভাবেই চলবে ৷ কোনও পরিবর্তন নেই ৷
এক্স হ্যান্ডেলে কী লিখেছেন রবিন ?
তিনি লেখেন, "আমি একটি বিষয় জানাতে চাই ৷ Oneplus এবং এই সংস্থা পরিচালনার বিষয়ে এর সম্পর্কে একটি ভুল তথ্য ঘুরছে ৷ কিন্তু আমরা যেভাবে অপারেট করছিলাম সেই ভাবেই কোম্পানি চলবে ৷ "
I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.— Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026
We’re operating as usual and will continue to do so.
Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs
এর সঙ্গে একটি ছবিও পোস্ট করেন রোবিন ৷ সেখানে লেখা Oneplus বন্ধ হওয়ার যে খবর নেট দুনিয়ায় ঘুরছে তা সম্পূর্ণ ভুল ৷ OnePlus এর ব্যবসা আগের মতোই চলবে ৷ পাশাপাশি এই ধরনের খবর বিশ্বাস না করারও পরামর্শ দিয়ে জানানো হয়েছে, স্টেকহোল্ডাররা যেন অফিসিয়াল সোর্স থেকে খবরের সত্যতা যাচাই করে তবেই বিশ্বাস করেন ৷
কেন এই ধরনের জল্পনা তৈরি হল?
সম্প্রতি একটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, মার্কেট শেয়ারে একপ্রকার ধস নেমেছে Oneplus এর ৷ মূলত চিপের ঘাটতির জন্যই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ 2024 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সংস্থার মার্কেট শেয়ার ছিল 3.6 শতাংশ ৷ সেখানে 2025 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে তা কমে দাঁড়িয়েছে 2.4 শতাংশ ৷ প্রায় 3.05 শতাংশ বিক্রিতে ঘাটতি হয়েছে এক বছরের মধ্যে ৷ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই কারণেই আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে পারে সংস্থাটি ৷
যদিও সব জল্পনা উড়িয়ে Oneplus এর দাবি সংস্থা আপন গতিতেই চলছে ৷
