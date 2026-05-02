ETV Bharat / technology

বিকট শব্দে কাঁপছে ফোন, স্ক্রিনে লেখা ' Extremely Severe Alert' ! ব্যাপারটা ঠিক কী?

ভারত সরকার গোটা দেশব্যাপী চালু করেছে Cell Broadcast এমার্জেন্সি অ্যালার্ট ৷

Why You Received an Extremely Severe Alert on Your Phone Today
স্ক্রিনে লেখা ' Extremely Severe Alert' ! ব্যাপারটা ঠিক কী? (ছবি- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : হঠাৎই ফোন ভাইব্রেট হতে শুরু করল ? আর ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল Extremely Severe Alert ? এমন ঘটনা শুধু আপনার নয় ৷ দেশের কোটি কোটি Android ও iOS ব্যবহারকারীরা এই অ্যালার্ট পেয়েছেন ৷ কিন্তু আদতে এটা কী ? কেনই বা সতর্কবার্তা পৌঁছে যাচ্ছে আপনার ফোনে ?

ভারত সরকার গোটা দেশব্যাপী চালু করেছে Cell Broadcast এমার্জেন্সি অ্যালার্ট ৷ কোনও বিপর্যয় হলে যাতে দেশের সমস্ত মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তাঁদের সচেতন ও সতর্ক করা যায় তার জন্যই এই অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে ৷

28 এপ্রিল iOS এবং 2 মে Android ব্যবহারকারীরা এই সতর্কবার্তা পেয়েছেন ৷ সেখানে লেখা ছিল, "India launches Cell Broadcast using indigenous technology for instant disaster alerting service for its citizens. Alert citizens, safe nation. No action is required by the public upon receipt of this message. This is a test message. Government of India." এবং এর একটি হিন্দি অনুবাদও লেখা হয়েছিল নিচে ৷

কেন্দ্রের National Disaster Management Authority (NDMA) এবং টেলিকমউনিকেশন মন্ত্রক থেকে এই অ্যালার্ট পাঠানো হয়েছে ৷ Centre for Development of Telematics (C-DOT) একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে SACHET ৷ যার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷

সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে এই অ্যালার্ট একটু ভিন্ন ৷ কারণ টেলিকম নেটওয়ার্কে ফোন ও ডাটা নেটওয়ার্কে সমস্যা থাকলেও এই অ্যালার্ট বা সতর্কবার্তা অতি সহজেই স্মার্টফোনে পৌঁছে যাবে ৷ এবং একসঙ্গে লাখ লাখ ব্যবহারকারীর কাছে তা পাঠানো সম্ভব ৷

সুনামি, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি বা অন্য কোনও সমস্যা তৈরি হলে এই সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে সমগ্র দেশের বা নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কাছে ৷ ইংরেজি, হিন্দিতে পাঠানোর পাশাপাশি অন্য আঞ্চলিক ভাষাতেও এই সতর্কবার্তা পাঠানো হবে ৷

Read More - আপনার নতুন ফ্যাশন ডিজাইনার Google Photos ! কীভাবে ব্যবহার করবেন নতুন এই ফিচার ?

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.