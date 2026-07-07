হঠাৎ করেই বাড়ছে স্মার্টফোনের দাম, আচমকা মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী ?
স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ তারমধ্যে সবথেকে বড় কারণ হল মেমোরি চিপের সরবরাহে ঘাটতি ৷
Published : July 7, 2026 at 12:29 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লাফিয়ে বাড়ছে স্মার্টফোনের দাম ৷ আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়েছিল একাধিক মোবাইল সংস্থা ৷ এবার তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে ৷ সাম্প্রতিকতম তথ্য় অনুযায়ী প্রতিটি বাজেট, মিড রেঞ্জ ও ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির দম কমপক্ষে 1 হাজার টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কিন্তু কারণ কী ?
OnePlus, Samsung, Nothing সহ প্রায় প্রতিটি সংস্থাই তাদের প্রডাক্ট প্রাইস বৃদ্ধি করেছে ৷ যেমন Oneplus 15R লঞ্চ করেছিল 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে ৷ সেই সময় ফোনটির দাম ছিল 47,999 টাকা ৷ কিন্তু ওই একই মডেলটি 50499 টাকায় লিস্ট করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে OnePlus Pad Go 2 মডেলটির লঞ্চ প্রাইস ছিল 26999 টাকা ৷ বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে 27999 টাকা ৷
অন্যদিকে Samsung এর Galaxy M36 লঞ্চ করেছিল 2025 সালের জুন মাসে ৷ সেই সময় লঞ্চ প্রাইস ছিল 17499 টাকা, কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 20999 টাকা ৷ একই পথে হেঁটেছে Vivo, Nothing এর মতো সংস্থাগুলি ৷
হঠাৎ করে ফোনের দাম বৃদ্ধির কারণ কী ?
স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ তারমধ্যে সবথেকে বড় কারণ হল মেমোরি চিপের ঘাটতি ৷
বিশ্বব্যাপী AI পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য Amazon, Meta, Google, NTT Data র মতো সংস্থাগুলি ডাটা সেন্টার তৈরি করছে ৷ যেখানে ডাটা স্টোর, ডাটা প্রসেস ও লার্জ ল্যাঙ্গুয়েঞ্জ মডেল ট্রেনিং দেওয়া হবে ৷ এই ডাটা সেন্টারগুলি তৈরিতে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে মেমোরি চিপ ৷ এক্ষেত্রে স্মার্টফোন তৈরিতে যে মেমোরি চিপ প্রয়োজন হয় সেই একই চিপ ডাটা সেন্টারের জন্য ব্যবহার করা হয় ৷
বিপুল পরিমাণ চিপ যেহেতু ডাটা সেন্টার তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই কারণে বিশ্বব্যাপী নেনোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷ সেই কারণেই অতিরিক্ত দাম দিয়ে প্রতিটি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাকে চিপ কিনতে হচ্ছে ৷ যার ফলে ফোনের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷
স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি মাসখানেক আগে প্রকাশ্যে এনেছিলেন Nothing ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কো-ফাউন্ডার অ্যাকিস ইভানগেলিডিস ৷ এই বিষয়ে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, একবছর আগে DRAM (Dynamic Random Access Memory)মেমোরির দাম ছিল 20 মার্কিন ডলার ৷ মিড রেঞ্জের স্মার্টফোনগুলিতে এই দামের চিপ ব্যবহার করা হত ৷ কিন্তু বর্তমানে ওই একই মেমোরি চিপের দাম বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে 100 মার্কিন ডলার ৷ কিছু কিছু কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে দাম 120 মার্কিন ডলার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ৷ যার ফলে স্মার্টফোন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে খরচ বেড়েছে মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির ৷ যার প্রভাব পড়বে বিক্রয় মূল্যের উপর ৷ মূলত মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন যেগুলির দাম 15 থেকে 30 হাজার টাকার মধ্যে সেই ফোনগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ৷
এছাড়াও বাজেট, মিডরেঞ্জ থেকে শুরু করে ফ্ল্যাগশিপের প্রতিটি মডেলেই এখন AI ফিচার্স দেওয়া হচ্ছে ৷ যার ফলে ফোনের প্রসেসিং চিপও হাই এন্ড হওয়া প্রয়োজন ৷ এবং ফোনের প্রতিটি কম্পোনেন্টও উচ্চমানের দিতে হচ্ছে কোম্পানিগুলিকে ৷ সেই কারণেই ফোনের দাম আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷