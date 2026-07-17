হঠাৎ ISRO-ছাড়লেন প্রায় 100 বিজ্ঞানী, কারণটা ঠিক কী ?

হঠাৎ ISRO-ছাড়লেন প্রায় 100 বিজ্ঞানী, কারণটা ঠিক কী ?
এই প্রসঙ্গে ISRO বা ওই এজেন্সি ছেড়ে যাওয়া বিজ্ঞানীরা কোনও মন্তব্য করেননি ৷ ফলে নির্দিষ্ট করে এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত
Published : July 17, 2026 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ : বিজ্ঞানী সংকটে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO) ৷ বিভিন্ন সূত্রে খবর বিগত কয়েক মাসে প্রায় 100 বিজ্ঞানী পদত্যাগ করেছেন ৷ মূলত স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁরা ৷ আর তার পরেই নড়েচড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ ৷ জানা গেছে, নতুন করে কোনও অবসরের আবেদন গ্রহণ করছে না এই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ৷ যে সব প্রবীণ বিজ্ঞানী গগনযান এবং অতি জটিল মহাকাশ অভিযান নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বেশি কড়াকড়ি করা হয়েছে বলে খবর ৷
বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞানীর ছেড়ে যাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷ তিনি জানিয়েছেন, যাঁরা ছেড়ে গিয়েছেন তাঁরা প্রশাসনিক কারণে (Administrative Reason) ছেড়েছেন ৷ এর মধ্যে স্পেস এজেন্সি (ISRO)-কে জড়িয়ে কোনও বিতর্ক বা জল্পনা ছড়ানো উচিত নয় ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অনেকেই যেমন ছেড়ে গেছেন তেমন অনেকেই আবার যোগদান করেছেন ৷"
কী কারণে বিজ্ঞানীরা ছেড়েছেন ISRO ?
এই প্রসঙ্গে ISRO বা ওই এজেন্সি ছেড়ে যাওয়া বিজ্ঞানীরা কোনও মন্তব্য করেননি ৷ ফলে নির্দিষ্ট করে এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত ৷ তবে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ বিভিন্ন কারণের কথা জানিয়েছেন ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে চাকরি ছাড়ার পিছনে রয়েছে বেসরকারি সংস্থার উচ্চ বেতন, লিডারশিপ ভূমিকা, অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা, এবং বিকাশের সুযোগ৷
হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে তৈরি হয়েছে একাধিক বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ৷ বেসরকারি সংস্থা হলেও তাদের কাজকর্ম রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো ৷ মাত্র কয়েকবছর আগে তৈরি হওয়া এই স্টার্টআপগুলি ইতিমধ্যে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাতে শুরু করেছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছে স্কাইরুট, ধ্রুভ স্পেস রিসার্চ, দিগন্তরার মতো একাধিক সংস্থা ৷ ফলে এই সব সংস্থায় যোগ দিয়ে বিজ্ঞানীরা নিজেদের ভাবনাচিন্তা বাস্তবে রূপ দিতে পারছেন ৷ প্ল্যানিং, পেপার ড্রয়িং থেকে শুরু করে একজ়িকিউশনের কাজ হচ্ছে অতি দ্রুত ৷ কাজের ভালো পরিবেশ পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা ৷
দ্বিতীয়ত, এই সংস্থাগুলি স্টার্টআপ হলেও মোটা টাকা বেতন দিতে সক্ষম ৷ অনেকক্ষেত্রে অতীতের প্রাপ্ত বেতনের ডবল বেতন পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা ৷ পাশাপাশি স্টকের সুবিধাও রয়েছে ৷ বেসরকারি সংস্থাগুলি থেকে অনেকসময় লাক্সারি পার্কসও প্রদাণ করা হয় ৷
তৃতীয়ত, বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, সরকারি এজেন্সিতে লিডারশিপের ভূমিকায় পৌঁছতে পৌঁছতে লম্বা সময় ব্যায় করতে হয় ৷ কিন্তু বেসরকারি সংস্থাগুলিতে অতি কম বয়সেই লিডারশিপের ভূমিকা দেওয়া হয় ৷ এর ফলে বিজ্ঞানীদের কাজের প্রোফাইল অতি কম সময় উন্নত হয় ৷
ISRO ছাড়ার পিছনে মূলত এই কারণগুলি থাকলেও এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয় ৷ অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের ছেড়ে যাওয়ার ফলে আসন্ন গগনযান সহ বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ মিশনে কোনও সমস্যা তৈরি হবে কিনা সেবিষয়েও কিছু জানা যায়নি ৷