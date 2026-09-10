জোড়া কিডনি বিক্রি করে কিনতে হবে iPhone Duo ! এত দাম বৃদ্ধির কারণ কী ?
9 সেপ্টেম্বর Apple 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার পর যা দাম দেখা গিয়েছে তাতে অনেকেই অবাক ৷
Published : September 10, 2026 at 12:59 PM IST
হায়দরাবাদ : গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ হল Apple 18 সিরিজ এবং সংস্থার প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ দুটি ফোনই স্পেসিফিকেশনের দিক থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কিন্তু ফোনদুটির যা দাম রাখা হয়েছে তাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে বলেই মনে করছে অনেকে ৷ কারণ এই মডেলগুলির দাম শুরুই হচ্ছে এক লাখ টাকার উপর থেকে ৷ কিন্তু এত বেশি দাম হওয়ার কারণ কী ?
Apple-এর 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার অনেক আগেই সংস্থার প্রাক্তন CEO টিম কুক জানিয়েছিলেন, তাঁরা প্রতিটি ডিভাইসের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ তা না হলে সংস্থার আয় ব্যাপক কমতে পারে বলে একপ্রকার আশঙ্কা করেছিলেন তিনি ৷
9 সেপ্টেম্বর Apple 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার পর যা দাম দেখা গিয়েছে তাতে অনেকেই অবাক ৷ মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X-এ অনেকেই লিখেছেন, iPhone Duo-র যা দাম রয়েছে তাতে দুটো কিডনিই বিক্রি করতে হবে ৷
It's called iPhone Duo because to buy it - you will have to sell both your kidney as well as liver— Atul Khatri (@one_by_two) September 9, 2026
সে যাই হোক, তবে অনেকেই একপ্রকার নিশ্চিত এই স্মার্টফোন নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে ৷ কিন্তু কারণ কী ? দাম বৃদ্ধির পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ-
মেমোরি চিপের দাম বৃদ্ধি- স্মার্টফোনের জন্য যে মেমোরি চিপ ব্যবহার করা হয়, সেই একই চিপ ব্যবহার করে AI ডেটা সেন্টারের প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরি করা হয় ৷ গোটা বিশ্বে এখন একাধিক টেক জায়ান্টগুলি একের পর এক ডেটা সেন্টার তৈরি করছে ৷ যেখানে বিপুল পরিমাণে মেমোরি চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ ফলে বিশ্বব্যাপী ঘাটতি দেখা দিয়েছে এই উপাদানের ৷ আর সেইকারণে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি বেশি দাম দিয়ে মেমোরি চিপ কিনতে বাধ্য হচ্ছে ৷
সেমিকন্ডারের দাম বৃদ্ধি- শুধু মেমোরি চিপ নয়, AI এর যত উন্নতি হচ্ছে ততই সেমিকন্ডাক্টার চিপের দাম বাড়াচ্ছে সংস্থাগুলি ৷ কারণ সেমিকন্ডার তৈরি করতে প্রয়োজন রেয়ার আর্থ ম্যাটেরিয়াল ৷ সেই সব উপাদানের দাম বৃদ্ধির কারণে সেমিকন্ডার তৈরির খরচ বাড়ছে ৷ যার প্রভাব পড়েছে স্মার্টফোনের দামে ৷
AI ফিচার বৃদ্ধি - প্রতিটি স্মার্টফোনে AI ভিত্তিক একাধিক ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে AI মডেলকে ট্রেনিং দেওয়া ও ডেটা প্রসেসিংয়ের প্রয়োজন হয়েছে Apple এর ৷ আগামী দিনেও সেই খরচ বাড়তে পারে ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্মার্টফোনের দাম বাড়ছে ৷
iPhone 18 এর ক্ষেত্রে এই তিনটি মূল কারণ যেমন রয়েছে তেমনই এর পাশাপাশি উন্নতমানের ক্যামেরা সেন্সর, ব্যাটারি, একাধিক ফিচার যোগ করা হয়েছে এই মডেলে ৷ আর সেই কারণেই Apple 18 সিরিজের দাম ব্যাপক বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷