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হ্যাকারদের সফট টার্গেট IoT ডিভাইস, আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখবেন কীভাবে ?

IoT ডিভাইসগুলির বড় একটি অংশতে নিয়মিত সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হয় না। তাহলে কী করণীয় ?

Why IoT Devices Remain Easy Targets for Hackers
প্রতীকী ছবি (ছবি- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST

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হায়দরাবাদ : স্মার্ট ক্যামেরা, স্মার্ট টিভি, ভিডিয়ো ডোরবেল, স্মার্ট স্পিকার, রাউটার কিংবা ঘরের অটোমেশন সিস্টেম— ইন্টারনেটে যুক্ত এই ডিভাইসগুলিকে বলা হয় Internet of Things (IoT)। দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করে তুললেও, সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে এই ডিভাইসগুলিই এখন হ্যাকারদের অন্যতম সহজ লক্ষ্য হয়ে উঠছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্যার বড় কারণ হল— অনেক IoT ডিভাইস বাজারে দ্রুত আনার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা আপডেট বা সুরক্ষা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পায়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিতে অনেক ত্রুটি তৈরি হয় এবং সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়ে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, IoT ডিভাইসগুলির বড় একটি অংশতে নিয়মিত সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হয় না। বিশেষ করে স্মার্ট ক্যামেরা, ডোরবেল, হোম হাব বা ছোট সংযুক্ত ডিভাইসগুলিতে আপডেট পলিসি অনেক সময় অস্পষ্ট থাকে। এর ফলে পুরনো সফটওয়্যার ব্যবহার চলতে থাকে এবং সেগুলিই সাইবার অপরাধীদের প্রধান টার্গেট হয়ে ওঠে ।

আরও একটি বড় সমস্যা হল পুরনো ডিভাইসের ব্যবহার। অনেক নির্মাতা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সফটওয়্যার সাপোর্ট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ব্যবহারকারীরা একই ডিভাইস ব্যবহার চালিয়ে যান, ফলে সেগুলি ধীরে ধীরে সাইবার অপরাধীদের সহজ লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

শুধু বাড়ি নয়, অফিস এবং আর্বান ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও IoT-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। রাউটার, প্রিন্টার, অত্যাধুনিক সেন্সর ব্যবস্থা , নজরদারি ক্যামেরা এবং পাবলিক নেটওয়ার্ক পরিষেবার মাধ্যমে ঝুঁকির সম্ভাবনা বাড়ছে। গবেষকদের মতে, এই ধরনের ডিভাইস যত বাড়বে, আক্রমণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রও তত বড় হবে।

তাহলে ব্যবহারকারীরা কী করতে পারেন? সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ—

  • - ডিভাইস কেনার আগে সফ্টওয়্যার আপডেটের সময়সীমা জেনে নিন
  • - ডিফল্ট পাসওয়ার্ড বদলে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
  • - সম্ভব হলে মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখুন
  • - নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেট করুন
  • - বাড়িতে আলাদা নেটওয়ার্কে IoT ডিভাইস সংযুক্ত রাখুন
  • - ব্যবহার না হলে অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস বন্ধ রাখুন

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে আরও বেশি ডিভাইস ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাই শুধু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই হবে না, নিরাপত্তাকে সমান গুরুত্ব দেওয়াও জরুরি হয়ে উঠছে। এবং তারজন্য সঠিকভাবে IoT ডিভাইসগুলি ব্যবহার করতে হবে ৷

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