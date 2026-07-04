ডাটা সেন্টার চালাতে প্রয়োজন বিপুল পানীয় জল, কারণ কী ?

ডাটা সেন্টার চালাতে প্রয়োজন বিপুল পানীয় জল, কারণ কী ?
বিশ্বে যত ধরনের ডাটা সেন্টার রয়েছে সেখানে সাধারণত দুই ধরনের কুলিং ব্যবস্থা বেশি দেখা যায় । প্রথমটি এয়ার কুলিং এবং দ্বিতীয়টি ইভাপোরেটিভ কুলিং ৷
Published : July 4, 2026 at 1:59 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী AI পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একাধিক সংস্থা তৈরি করছে ডাটা সেন্টার ৷ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে তৈরি হচ্ছে বৃহৎ বিল্ডিং ৷ যেখানে থাকবে অসংখ্য সার্ভার, স্টোরেজ চিপ ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ৷ কোটি কোটি ব্যবহারকারীর তথ্য রাখা থাকবে সেখানে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন ডাটা সেন্টার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জল ৷ কারণ কী ? কেন বিপুল পরিমাণ জল প্রয়োজন হয় ?
বিশ্বে যত ধরনের ডাটা সেন্টার রয়েছে সেখানে সাধারণত দুই ধরনের কুলিং ব্যবস্থা বেশি দেখা যায় । প্রথমটি এয়ার কুলিং (Dry Cooling), যেখানে বাতাসের সাহায্যে তাপ কমানো হয়। দ্বিতীয়টি ইভাপোরেটিভ কুলিং, যেখানে জল ব্যবহার করে তাপ কমানো হয়। ইভাপোরেটিভ কুলিং কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও এতে তুলনামূলক বেশি জল খরচ হয়, কারণ কুলিংয়ের সময় জল বাষ্প হয়ে যায়।
সম্প্রতি Amazon এর তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, 2025 সালে তাদের ডাটা সেন্টারগুলিতে প্রতি কিলোওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎতের জন্য 0.03 গ্যালন জল ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যা ইন্ডাস্ট্রির জল ব্যবহারের গড় হারের তুলনায় অনেক উন্নত বলে দাবি ৷
এর আসল কারণ হলো, বছরের বেশিরভাগ সময় অ্যামাজন তাদের ডাটা সেন্টারগুলি ঠান্ডা রাখতে এয়ার কুলিং বা বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করার প্রযুক্তি ব্যবহার করে। অ্যামাজন পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেছে যে তারা তাদের বিল্ডিংগুলো 85 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রাতেও সচল রাখতে পারে। তাই জলের ইভাপোরেটিভ কুলিং তারা বছরের খুব অল্প দিন ব্যবহার করে । মূলত বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করার প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ বেশি খরচ হয়, আর বাষ্পীভবনের প্রযুক্তিতে জল বেশি লাগে।
ডাটা সেন্টারে জল কীভাবে কাজে লাগে ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডাটা সেন্টারে সার্ভার চালানোর জন্য সরাসরি জল ব্যবহার করা হয় না। মূলত হাজার হাজার সার্ভার একসঙ্গে কাজ করার সময় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, আর সেখানেই জলের প্রয়োজন পড়ে। দুটি ধাপে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৷ প্রথমত সার্ভার স্তরে কুলিং এবং ডেটা সেন্টারের পুরো বিল্ডিং কুলিং।
উল্লেখ্য ডাটা সেন্টারে যে জল ব্যবহার করা হয় তা পানীয় জল ৷ অর্থাৎ জল হতে হবে স্বচ্ছ, পরিষ্কার এবং জীবানুমুক্ত ৷ তা না হলে, সার্ভার বা স্টোরেজ মেমোরি খারাপ জলের সংস্পর্ষে এলে সেখানে ডিভাইসগুলি খারাপ হতে পারে ৷
তবে বর্তমানে যে AI ডেটা সেন্টারগুলি তৈরি করা হচ্ছে সেখানে লিকুইড কুলিং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। অনেকের ধারণা লিকুইড কুলিং মানেই বেশি জল ব্যবহার, কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় সত্যি নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এটি ক্লোজড-লুপ সিস্টেমে কাজ করে, যেখানে একই জল বারবার ব্যবহার করা হয় এবং অতিরিক্ত জল খরচ হয় না।
ডাটা সেন্টারের ভিতরে থাকে প্রচুর সার্ভার, স্টোরেজ ডিভাইস এবং একাধিক বৈদ্যুতিন সামগ্রী ৷ এবং ওই ডিভাইসগুলির অধিকাংশই 24 ঘণ্টাই চালু থাকে ৷ ফলে মাত্রাতিরিক্ত গরম হয় যন্ত্রগুলি ৷ ফলে ওই যন্ত্রগুলি শীতল রাখা প্রয়োজন ৷ কারণ অতিরিক্ত গরমে যন্ত্রগুলি সঠিকভাবে কাজ না করার সম্ভাবনা থাকে প্রবল ৷ পাশাপাশি খারাপও হয়ে যেতে পারে ৷ সেই কারণে সার্ভার কুলিং ও বিল্ডিং কুলিং রাখা হয় ৷ এবং তারজন্য তরল কুলিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয় ৷
সার্ভার কুলিং- সাধারণত এই ক্ষেত্রে এয়ার কুলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে যে ডাটা সেন্টারগুলি তৈরি করা হয় সেখানে লিক্যুইড কুলিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয় ৷ কারণ AI উন্নতির জেরে এবং মডেল ট্রেনিংয়ের জন্য সার্ভার ডেনসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে লিক্য়ুইড কুলিংয়ের ব্যবহার বাড়ছে ৷ এই ক্ষেত্রে হিম শীতল জল একটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে সার্ভারের কাছে পৌঁছনো হয় ৷ যার মাধ্যমে সার্ভারগুলি ও অন্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ঠান্ডা থাকে ৷
বিল্ডিং কুলিং - প্রতিটি সার্ভার থেকে যেহেতু গরম হাওয়া বের হয় সেই কারণে গোটা বিল্ডিংও প্রবল গরম অনুভূত হয় ৷ সেই কারণে ডাটা সেন্টারগুলির বিল্ডিংও ঠান্ডা রাখার প্রয়োজন হয় ৷ সেই কারণে বিল্ডিং ঠান্ডা রাখার জন্য ড্রাই কুলিং বা এয়ার কুলিং অথবা ইভেপোরাটিভ কুলিং ব্যবহার করা হয় ৷
কেন ডাটা সেন্টারের ডিভাইসগুলি অতিরিক্ত গরম হয় ?
যখনই কোনও ব্যবহারকারী AI চ্যাটবটে কোনও প্রশ্ন বা কয়্যারি করে সেই প্রশ্ন পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট ডাটা সেন্টারে ৷ সেখানে রয়েছে একাধিক প্রসেসিং ইউনিট ৷ যেখানে কয়্যারি প্রসেস করে সঠিক উত্তর তৈরি করা হয় ৷ ডাটা প্রসেস বা কয়্যারি প্রসেস করার জন্য অনেক বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় ৷ এবং সেই কারণে সার্ভার ও বিভিন্ন ডিভাইস অত্যধিক বেশি গরম হয় ৷
জল কীভাবে সার্ভার ঠান্ডা রাখতে ব্যবহার করা হয় ?
পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিষ্কার জল সার্ভারের মধ্যে থাকা প্রসেসিং চিপের কাছাকাছি অংশে পাঠানো হয় ৷ ঠান্ডা জল গরম হাওয়া গ্রহণ করে এবং একটি হিট এক্সচেঞ্জ ইউনিটে ফিরে আসে ৷ ওই হিট এক্সচেঞ্জ ইউনিটে থাকে একটি কুলেন্ট ৷ ওই কুলেন্ট গরম জল গ্রহণ করে ফের ঠান্ডা জল সার্ভারে পাঠায় ৷ এবং গরম জল কুলিং টাওয়ারে পাঠায় ৷ যেখানে ফের ওই গরম জলকে ঠান্ডা করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয় ৷
এইভাবেই ডাটা সেন্টার এবং পুরো সার্ভার সিস্টেম ঠান্ডা রাখা হয় ৷ এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ জল ৷ যেহেতু আগামী দিনে গোটা দেশে ডাটা সেন্টারের পরিমাণ আরও বাড়বে তাই জলের চাহিদাও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷