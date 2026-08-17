সঙ্গী ছাড়াই দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে কিছু আগ্রাসী উদ্ভিদ, কীভাবে

সঙ্গী ছাড়াই দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে কিছু আগ্রাসী উদ্ভিদ, কীভাবে
আইআইএসসি-র গবেষণায় ডেইজি-গোত্রীয় 28টি প্রজাতির ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, আগ্রাসী উদ্ভিদগুলোর মধ্যে স্ব-নিষেক প্রক্রিয়াটি সাধারণ ও এটি তাদের নতুন পপুলেশন গড়তে সহায়তা করতে পারে।
By Anubha Jain
Published : August 17, 2026 at 7:05 PM IST
বেঙ্গালুরু: অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ উৎপাদনের জন্য একই প্রজাতির অন্য কোনও উদ্ভিদ থেকে পরাগরেণুর প্রয়োজন হয় । তবে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc)-এর সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্সেস (CES)-এর একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্ব-নিষেক বা সেলফ-ফার্টিলাইসেশন প্রক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে প্রজনন করার ক্ষমতাই হল আগ্রাসী উদ্ভিদগুলোর (invasive plants) সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ।
CES-এর সহযোগী অধ্যাপক সাস্কিয়া ভ্যান নুহুইস এবং CES-এর প্রাক্তন এমএসসি শিক্ষার্থী নরসিমহান নগেন্দ্র রাও ডেইজি বা অ্যাস্টারেসি (Asteraceae) গোত্রের 28টি প্রজাতি নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন । তাঁরা এক বছর ধরে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত প্রাকৃতিক পরিবেশ (disturbed habitats) থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন এবং প্রায় 900টি উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করেন । গবেষণায় দেখা যায় যে, সেগুলির অন্তর্ভুক্ত 11টি আগ্রাসী প্রজাতির সবকটিই এককভাবে প্রজনন (uniparental reproduction) করতে সক্ষম; এর ফলে মাত্র একটি উদ্ভিদ থেকেও তারা নতুন উদ্ভিদ-সমষ্টি গড়ে তুলতে পারে ।
এই গবেষণালব্ধ ফলাফল 'বেকারস ল' (Baker’s law)-এর সপক্ষে জোরালো প্রমাণ দেয় । এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, যেসব প্রজাতি সঙ্গী ছাড়াই প্রজনন করতে সক্ষম, তাদের সফল আগ্রাসী প্রজাতি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে । গবেষণার সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সময় অধ্যাপক সাস্কিয়া ভ্যান নুহুইস জানান যে, আগ্রাসী স্বভাব এবং স্ব-নিষেক ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্কটি এতটা প্রবল হবে বলে তাঁরা আশা করেননি ।
নরসিমহান নগেন্দ্র রাও বলেন, "আমাদের পরীক্ষার আগে, আগ্রাসী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় প্রজনন কৌশলের পরিবর্তনের বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তব মনে হতো এবং আমি ভাবতাম যে, এ ধরনের পরিবর্তনের ঘটনা খুবই বিরল । আমাদের এবং আমাদের সহযোগীদের পরীক্ষার ফলাফল আমাকে সত্যিই অবাক করে দিয়েছে ।"
বিবর্তনের বাস্তব রূপ
দুটি অত্যন্ত আগ্রাসী উদ্ভিদ - এজেরাটাম কোনিজোইডিস (Ageratum conyzoides) এবং বাইডেনস পিলোসা (Bidens pilosa)—এর ক্ষেত্রে আরও চমকপ্রদ একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে । মেক্সিকোতে এদের আদি আবাসস্থলে প্রজাতিগুলো মূলত স্ব-নিষেকে অক্ষম (self-incompatible) ছিল; কিন্তু ভারতে আসার পর এদের মধ্যে এককভাবে প্রজনন করার ক্ষমতা বিবর্তিত হয়েছে । এর থেকে বোঝা যায় যে, আগ্রাসন বা বিস্তারের প্রক্রিয়ায় স্ব-নিষেকক্ষম উদ্ভিদগুলোই টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পেয়েছে ।
সাস্কিয়া জানান, যদিও অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির প্রজননের জন্য অন্য উদ্ভিদের পরাগরেণুর প্রয়োজন হয়, তবুও কিছু উদ্ভিদ স্ব-নিষেক ঘটাতে সক্ষম । যখন কোনও নতুন এলাকায় এদের বীজ পৌঁছায়, তখন স্ব-নিষেকক্ষম উদ্ভিদগুলো সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, কারণ প্রজননের জন্য তাদের কোনও সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না । এর ফলে তারা দ্রুত নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকায় প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করে ।
ভারতের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ
ভারতের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই গবেষণালব্ধ ফলাফলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক সাস্কিয়া বলেন, "ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রে আগ্রাসী প্রজাতি (invasive species) একটি বড় সমস্যা । বিশেষ করে ল্যান্টানা (Lantana camara)-র মতো প্রজাতিগুলো গুল্মভূমি, তৃণভূমি এবং উন্মুক্ত বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে আমূল বদলে দিয়েছে ।"
অধ্যাপক সাস্কিয়া উল্লেখ করেন যে, অনেক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল জৈব-আগ্রাসন (biological invasion) প্রতিরোধ ও পর্যবেক্ষণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী কোনও আইনি বা প্রশাসনিক কাঠামো না-থাকা । তিনি বলেন, আগ্রাসনের ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রজনন পদ্ধতিকেও বিবেচনায় রাখা উচিত; অথচ অস্ট্রেলিয়া-সহ হাতেগোনা কয়েকটি দেশই কোনও প্রজাতির আগ্রাসী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যাচাইয়ের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় । ভারত সবেমাত্রই আগ্রাসী প্রজাতি নিয়ে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া জোরদার করতে শুরু করেছে ।
সাস্কিয়ার মতে, স্থলভাগ বা জলভাগ - যেখানেই হোক না কেন, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত বা বিঘ্নিত হলে তা আগ্রাসী প্রজাতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয় । তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণ, কৃষিকাজ, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের পরিবর্তনের মতো কার্যকলাপ স্থানীয় জীবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, যা আগ্রাসী প্রজাতিগুলোর জন্য সেখানে ঘাঁটি গাড়া ও ছড়িয়ে পড়ার পথ প্রশস্ত করে ।
তিনি ব্যাখ্যা করেন, "কোনও আবাসস্থল যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সেখানে আগে থেকে বিদ্যমান প্রজাতিগুলো হয়তো আর সহজলভ্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না । এর ফলে সেখানে এক ধরনের 'বাস্তুতান্ত্রিক শূন্যতা' বা সুযোগ তৈরি হয়, যা আগ্রাসী প্রজাতিগুলো কাজে লাগাতে পারে ।"
জলবায়ু পরিবর্তন আগ্রাসী হয়ে ওঠার ঝুঁকি বাড়াতে পারে
জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবাসস্থলের ক্রমবর্ধমান ব্যাঘাতের ফলে স্ব-নিষেকক্ষম (self-fertilising) আগ্রাসী উদ্ভিদগুলোর ভবিষ্যতে ছড়িয়ে পড়া সহজতর হতে পারে কি না - এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সাস্কিয়া বলেন যে, এই ঝুঁকি বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশি । তিনি ব্যাখ্যা করেন, “জলবায়ু পরিবর্তন নিজেই এক ধরনের পরিবেশগত বা বাস্তুতান্ত্রিক ব্যাঘাত । যখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিদ্যমান উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংখ্যা কমে যায়, তখন স্থান, পুষ্টি উপাদান, জল বা আলোর মতো সম্পদগুলো অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে । নতুন করে প্রাপ্ত এই সম্পদগুলো আগ্রাসী প্রজাতিগুলোর জন্য সেখানে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলা ও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দেয় ।”
কেন কিছু বহিরাগত উদ্ভিদ আগ্রাসী হয়ে ওঠে
প্রজনন কৌশল পরিবর্তনের সক্ষমতা কিছু বহিরাগত উদ্ভিদকে আগ্রাসী হতে সাহায্য করে কি না - এ বিষয়ে অধ্যাপক সাস্কিয়া বলেন, প্রজননগত নমনীয়তা বা অভিযোজনক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে, তবে এটিই একমাত্র কারণ হওয়ার সম্ভাবনা কম । তিনি বলেন, “অনেক বহিরাগত উদ্ভিদ প্রজাতিকে তাদের নিজস্ব আবাসস্থলের বাইরে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু খুব কম সংখ্যকই আগ্রাসী হয়ে ওঠে । এর একটি সম্ভাব্য কারণ হল প্রজনন কৌশলের ভিন্নতা । যেসব প্রজাতি স্ব-নিষেক ঘটাতে পারে বা যাদের অন্যান্য অভিযোজনমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তারা নতুন এলাকায় নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেশি সফল হতে পারে; অন্যদিকে অন্য প্রজাতিগুলো হয়তো বাগান বা চাষাবাদের এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং কখনওই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে না ।”
তবে তিনি সতর্ক করে বলেন যে, বৃদ্ধির হার, প্রাচুর্য, পরিবেশগত উপযোগিতা এবং বিস্তারের সক্ষমতা-সহ একাধিক পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় কোনও উদ্ভিদের আগ্রাসী হয়ে ওঠার ধরন নির্ধারণ করে । তিনি আরও যোগ করেন যে, কোনও একক কারণের পরিবর্তে স্ব-অসঙ্গতি (self-incompatibility), ধীর বৃদ্ধি, স্বল্প সংখ্যা বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের কারণেও কোনও প্রজাতি আগ্রাসী হয়ে উঠতে ব্যর্থ হতে পারে ।
নির্মূল করা কঠিনতর
পর-পরাগায়নের ওপর নির্ভরশীল আগ্রাসী প্রজাতির তুলনায় স্ব-নিষেকক্ষম আগ্রাসী উদ্ভিদগুলো একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা কি বেশি কঠিন - এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সাস্কিয়া বলেন, এর উত্তর হল “নিশ্চিতভাবেই হ্যাঁ ।” তিনি ব্যাখ্যা করেন, “আগ্রাসী প্রজাতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান কৌশল হল, যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ অপসারণ বা ধ্বংস করার মাধ্যমে বিদ্যমান জনগোষ্ঠী বা পপুলেশনকে নির্মূল করা । কিন্তু প্রতিটি উদ্ভিদকে পুরোপুরি নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন । যদি হাতেগোনা কয়েকটি স্ব-নিষেকক্ষম উদ্ভিদও টিকে থাকে, তবে তারা নিজেরাই প্রজনন চালিয়ে দ্রুত সেই জনগোষ্ঠীর পুনরুত্থান ঘটাতে পারে ।” তাঁর মতে, স্ব-নিষেক ঘটানোর এই সক্ষমতা উদ্ভিদগুলোকে নির্মূল করার প্রচেষ্টাকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং করে তোলে ।
স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব
স্ব-নিষেকক্ষম (self-fertilising) আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি যখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন স্থানীয় উদ্ভিদ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর কী প্রভাব পড়ে - তা তুলে ধরে অধ্যাপক সাস্কিয়া বলেন, “আগ্রাসী উদ্ভিদগুলো আলো, জল, পুষ্টি ও জায়গার মতো সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে স্থানীয় প্রজাতিগুলোকে হটিয়ে দিতে পারে । কোনও আগ্রাসী প্রজাতি যদি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়, তবে তা বিদ্যমান উদ্ভিদকুলকে প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে বাস্তুতন্ত্রের গঠন উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে দিতে পারে ।”
তিনি আরও বলেন, “স্ব-নিষেকক্ষম প্রজাতিগুলো সঙ্গীর সহায়তা ছাড়াই প্রজনন করতে পারার কারণে সফলভাবে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে পারে; তবে তারা শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে কি না, তা নির্ভর করে তাদের সামগ্রিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার ওপর ।”
তাঁর মতে, অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক আগ্রাসী উদ্ভিদ স্থানীয় জীববৈচিত্র্য কমিয়ে দিতে পারে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রজাতিকে বিলুপ্তও করে ফেলতে পারে । আবার অন্য পরিস্থিতিতে, এই আগ্রাসী প্রজাতিগুলো কেবল বিদ্যমান উদ্ভিদ সম্প্রদায়েরই একটি অংশে পরিণত হতে পারে ।
নীতিমালা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে তাৎপর্য
গবেষকদের মতে, আগাছা-জনিত ঝুঁকি নিরূপণ কর্মসূচিতে উদ্ভিদের প্রজনন কৌশলকে একটি নিয়মিত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত; এতে যেসব প্রবর্তিত উদ্ভিদের আগ্রাসী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি, সেগুলোকে শনাক্ত করা সহজ হবে । অধ্যাপক সাস্কিয়া বলেন, যেসব প্রজাতি অন্য কোনও অঞ্চলে ইতিমধ্যেই আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং যাদের স্ব-নিষেকক্ষমতা রয়েছে, সেগুলোর প্রবর্তন ও বিস্তার রোধে বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন । এর জন্য তাদের সম্ভাব্য প্রবেশের পথগুলো সম্পর্কেও ধারণা থাকা জরুরি ।
পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে অধ্যাপক সাস্কিয়া জানান, তাঁদের দল ‘অ্যাস্টারেসি’ (Asteraceae) গোত্রের বাইরে অন্যান্য উদ্ভিদ গোত্রের ওপরও বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে, যাতে বোঝা যায় যে বৃহত্তর পরিসরে উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা কাজ করে কি না । তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উদ্ভিদের প্রজনন কৌশল বিষয়ক তথ্যের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ; কারণ অনেক প্রজাতির ওপরই এ পর্যন্ত বিস্তারিত কোনও গবেষণা হয়নি । আগ্রাসী উদ্ভিদের বিস্তার প্রক্রিয়া আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য গবেষকরা বিভিন্ন মডেলও তৈরি করছেন । তিনি বলেন, “ফলাফলগুলো জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক এবং আমরা এই বিন্যাস বা প্রবণতাটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি ।”