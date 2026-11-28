SBI থেকে ইউরোপের রেফ্রিজারেটর বিভ্রাট ! 2026-এ সাইবার অ্যাটাকের পরিমাণ লাফিয়ে বাড়ছে কেন ?
হঠাৎ করে সাইবার হামলা বৃদ্ধির কারণ কী ? বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে কী জানিয়েছেন ? জানুন
Published : November 28, 2026 at 3:56 PM IST
হায়দরাবাদ : ঘটনা 1 । কোথাও কনকনে ঠান্ডা, কোথাও আবার গায়ে পরতে হচ্ছে হাল্কা গরম পোশাক । নভেম্বর মাসে এমনই আবহাওয়া থাকে একপ্রকার সমগ্র ইউরোপজুড়ে । এমনই ঠান্ডা আবহাওয়ায় হঠাৎই গরম হতে শুরু করল ইউরোপের বিভিন্ন সুপার মার্কেটের রেফ্রিজারেটর । প্রথমের দিকে বিষয়টি বুঝতে একটু সমস্যা হলেও, সময় গড়াতে জানা গেল এ এক বড়সড় সাইবারঅ্য়াটাক । হ্যাকারদের টার্গেট ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সুপারমার্কেট । আর তারজন্য বেলজিয়াম, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইটালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, জার্মানি এবং সুইডেনের বিভিন্ন সুপার মার্কেটের ফ্রিজিং সিস্টেমে সাইবার হামলা চালায় তারা ।
ঘটনা 2 । 24 নভেম্বর 2026, কোডক্লাউড নামে একটি সিঙ্গাপুরের IT অনলাইন ট্রেনিং সংস্থা তার কাস্টমারদের মেইল মারফৎ জানায় তাদের একটি সিস্টেমে অনুবোদন ছাড়াই প্রবেশ করেছিল একটি থার্ড পার্টি গ্রুপ । এবং তার মাধ্য়মে বেশ কিছু ব্যক্তিগত তথ্য লিক হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে- নাম, ইমেল আইডি, ইউজারনেম প্রভৃতি ।
ঘটনা 3 । 20 অক্টোবর 2026-এ ভারতের সর্ববৃহৎ পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রায় সাড়ে তিন লাখ গ্রাহকের তথ্য ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে । সাইবারপালস56 (@CyberPulse56) নামে একটি এক্স (X) হ্যান্ডেল এই তথ্য প্রকাশ্যে আনে । যদিও বর্তমানে ওই হ্যান্ডেলটিকে পুরোপুরি সাসপেন্ড করা হয়েছে । অন্যদিকে SBI নিজে স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া একটি ফাইলিংয়ে জানায় ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে 3897টি রেকর্ডে গ্রাহকের ব্যক্তিগত পরিচয় বা পার্সোনালি আইডেন্টিফায়েবল ইনফরমেশন (PII) পাওয়া গেছে।
ঘটনা 4 । 2026 সালের 3 নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা National Cybercrime Threat Analysis Unit (NCTAU)-জানায় সাইবার হামলাকারীদের এবার লক্ষ্য ব্যাঙ্ক, NBFC সংস্থা এবং বিভিন্ন FinTech সংস্থায় হামলা চালানো । তারজন্য সতর্ক থাকারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন সম্প্রতি একটি তথ্য প্রকাশ করেছে । 2026 সালের 3 নভেম্বর প্রকাশিত হওয়া ওই তথ্যে বলা হয়েছে গোটা বিশ্বে বর্তমানে 6.3 বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে । আগামী দিনে এই সংখ্যাটা একলাফে অনেকটাই যে বাড়বে সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনই সাইবার প্রতারকদের সংখ্যাও ব্যাপক বাড়ছে । বিভিন্ন হ্যাকারদের গ্রুপ ব্যবহারকারীদের ডিভাইস অথবা বিভিন্ন সংস্থার সার্ভারে হামলা চালিয়ে অনায়াসে তথ্য চুরি করছে । কিন্তু হঠাৎ করে এই বিপুল পরিমাণ সাইবার অ্যাটাক বৃদ্ধির কারণ কী ?
সাইবার অ্যাটাক কী ?
কোনও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার সিস্টেম অথবা ডিভাইসে যখন হ্যাকারদের কোনও গ্রুপ কোনও অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করে তাকে সাইবার অ্যাটাক বলে ।
সাইবার অ্যাটাক করে হ্যাকারদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তথ্য চুরি করা । এছাড়াও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনা, তা পরিবর্তন করা অথবা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়াও উদ্দেশ্য থাকে তাদের । হ্যাকারদের গ্রুপগুলি মূলত ম্যালওয়ার অ্যাটাক, সোস্যাল ইঞ্জিয়ারিং স্ক্যাম, জিরো ডে এক্সপ্লয়েটস (Zero Day Exploits) এর মাধ্যমে কোনও সার্ভারে বা কম্পিউটার ডিভাইসে প্রবেশ করে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করে ।
এই ধরনের সাইবার অ্যাটাকগুলি কতটা ভয়ানক?
সাইবার অ্যাটাক কখনও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । কোনও এক নির্দিষ্ট গ্রুপ বা ব্যক্তিগতভাবে কেউ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের বা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই ধরনের হামলা চালায়। এর প্রভাব সাময়িক পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা কোনও ফাইল চুরি হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। IBM-এর 2025 সালের ‘Cost of a Data Breach Report’ অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে একটি সাইবার হামলার মাধ্যমে তথ্য চুরির ঘটনায় গড় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ 4.44 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই খরচের মধ্যে রয়েছে হামলা শনাক্ত করা, পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে ক্ষতি, রাজস্ব কমে যাওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্র্যান্ডের সুনাম নষ্ট হওয়ার মতো বিষয়। কিছু সাইবার হামলার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বেশি।
ওই রিপোর্টেই প্রকাশ করা হয়েছে, 2024 সালে এই ধরনের হামলার ঘটনা এমন রিপোর্ট হয়েছিল 21,442টি যেকানে বিজনেস ই-মেইল জালিয়াতি করা হয়েছিল । যার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার মোট 2.77 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়। বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস, বিশ্বজুড়ে সাইবার অপরাধের কারণে বার্ষিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ 2024 সালের প্রায় 9.2 ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে 2028 সালে প্রায় 13.8 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে।
সাইবার হামলার গুরুত্ব ও প্রভাব ভালোভাবে বুঝতে হলে তিনটি দিক খতিয়ে দেখা জরুরি:
কারা এই হামলা চালায়- মূলত বিভিন্ন হ্যাকিং গ্রুপ এই ধরনের হামলার পিছনে থাকে । এই গ্রুপগুলিতে এমন কিছু হ্যাকার থাকে যারা কোনও সিস্টেমে বা ক্লাউডে ঢুকতে সিদ্ধহস্ত ।
হামলাকারীদের নিশানায় কী থাকে- হামলাকারীরা মূলত তিন ধরনের তথ্য হাতানোর প্রচেষ্টায় থাকে । প্রথমত, আর্থিক তথ্য, দ্বিতীয়ত কাস্টমার ডেটা এবং তৃতীয়ত সরকারি বিভিন্ন গোপন তথ্য ।
কী কারণে এই হামলা চালানো হয়- এক্ষেত্রেও মূলত তিনটি কারণ রয়েছে । কিছু হ্যাকার গ্রুপের লক্ষ্য আর্থিক তথ্য হাতিয়ে নেওয়া । এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ নিজেদের কব্জায় আনা । দ্বিতীয়ত, একদল রাজনৈতিক তথ্য হাতাতে এই ধরনের হ্যাকিং চালায় এবং তৃতীয়ত, আর এক শ্রেণি ব্যক্তিগত কার্যসিদ্ধির জন্য তথ্য চুরি করে । এক্ষেত্রে মূলত সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য, বিভিন্ন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের কথাবার্তা হাতানো লক্ষ্য থাকে ।
2026 সালে হঠাৎ করে সাইবার হামলা বৃদ্ধির কারণ কী?
সাইবার জগতে সর্বদা বিড়াল ও ইঁদুরের একটি খেলা চলতেই থাকে । যেখানে বিড়াল হচ্ছে এথিক্যাল হ্যাকার অন্যদিকে ইঁদুর হচ্ছে ব্ল্যাকহ্যাট হ্যাকার, যারা মূলত অপরাধমূলক কাজকর্ম করে । যে সব ক্ষেত্রে এথিক্যাল হ্যাকার অতি সক্রিয় থাকে সেখানে ব্ল্যাকহ্যাট হ্যাকাররা খুব একটা প্রবেশ করতে পারে না । কারণ কোনও নেটওয়ার্ক বা সিস্টেমে কোনও ত্রুটি হলেই তা দ্রুত খোঁজার চেষ্টা করে এথিক্যাল হ্যাকাররা । এবং ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করে সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা ।
বিনিয়োগকারী সংস্থা Capriole Investment-এর প্রতিষ্ঠাতা Charles Edwards 20 নভেম্বর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । সেখানে তিনি জানান কীভাবে 2026 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে সাইবার হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে । 2017 সালে যেখানে মোট সাইবার হামলার সংখ্যা ছিল 1500 টি সেখানে 2026 সালের মাঝামাঝি সময়ে সেই সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে 4000-এ । নভেম্বরের শেষে ওই সংখ্যা প্রায় 10 হাজারে পৌঁছে যাবে বলে ধারণা তাঁর ।
Truly unprecedented times https://t.co/Tta24YE4C7— Charles Edwards (@caprioleio) November 20, 2026
সাইবার হামলা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে ETV Bharat-এ বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন IIIT হায়দরাবাদের ডিরেক্টর প্রফেসর সন্দীপ কে শুক্লা । সাইবার হামলা বৃদ্ধির জন্য তিনি মূলত AI মডেলগুলিকে দায়ি করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে এমন কিছু AI মডেল রয়েছে যেগুলি অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার এবং অফিস অ্যাপ্লিকেশনের মতো বিভিন্ন সফটওয়্যারের নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতাগুলিকে অতি দ্রুত খুঁজে বের করতে পারছে । আগে এই ধরনের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে অত্যন্ত দক্ষ সাইবার সিকিউরিটি টিমের প্রয়োজন হত । এখন তা AI এর মাধ্যমেই অত্যন্ত কম সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে । তবে প্রফেসর শুক্লা এই বিষয়ে জানিয়েছেন, অনেক AI মডেল এই ধরনের কাজের জন্য প্রম্পট গ্রহণ করে না । কিন্তু DeepSeek, GLM এর মডেলগুলি এই ধরনের সুরক্ষা লেয়ার এড়িয়ে যেতে পারে ।
AI নির্ভর এই ধরনের সাইবার হামলা প্রতিহত করা কি সম্ভব নয় ? এর জবাবে প্রফেসর শুক্লা জানিয়েছেন, এই ধরনের হামলা প্রতিহত করার জন্য AI-কেই কাজে লাগাতে হবে । AI এর মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, অপারেটিং সিস্টেম এবং সফ্টওয়ারের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে । এবং সেগুলি যাতে দ্রুত ত্রুটি মুক্ত করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে । পাশাপাশি এই ধরনের কাজে Agentic AI ব্যবহারের প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি । যেগুলি নিজে থেকেই সমস্যা খুঁজে তা ত্রুটিমুক্ত বা সমাধান করতে পারবে ।
তাহলে কী করণীয় ?
অধ্যাপক সন্দীপ কে শুক্লা জানিয়েছেন, ছোট-বড় সরকারি বা বেসরকারি যেকোনও সংস্থা হোক অথবা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত কোন ডিভাইসে সাইবার সুরক্ষা মজবুত করা জরুরি ।
মূলত যে সব সংস্থা ইন্টারনেটের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয় সেই সব সংস্থাগুলির ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন সফ্টওয়ার, ডিজিট্যাল ডিভাইস সর্বদা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে । বিভিন্ন এতিক্য়াল হ্যাকার নিয়োগ করে সাইবার সিকিউরিটির বিভিন্ন ধাপ মজবুত করতে হবে । যে সব জায়গায় ব্যক্তিগত তথ্য স্টোর করা হয় সেখানে অতিরিক্ত লেয়ার বা স্তর যুক্ত করে এই ধরনের হামলার মোকাবিলা করতে হবে । প্রয়োজনে AI এজেন্টেরও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে ।
অন্যদিকে প্রত্যেক ব্য়বহারকারীর উচিত তাঁদের ব্যবহার করা ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলি আপডেটেড রাখা জরুরি । লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপ ব্যবহার করলে এই ধরনের ঝুঁকি কমবে ।
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