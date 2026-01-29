সুখের দিন শেষ, এবার Whatsapp করতেও খসাতে হবে মোটা টাকা ?
Whatsapp Subscription Plan : এক্সক্লুসিভ কিছু ফিচার চালু করতে চলেছে WhatsApp ৷ এবং তার জন্য সাবস্ক্রিপশন ফিচার চালু করার পথে হাঁটতে চলেছে এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি৷
Published : January 29, 2026 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের জন্যও কি এবার টাকা খরচ করতে হবে ? এমনই জল্পনা উঠেছে ৷ সংস্থার তরফে এবিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ৷ তবে একটি বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নিয়ে বেশ কিছু কাজকর্ম শুরু করেছে Meta -র এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷
WhatsApp এর যাবতীয় নতুন ফিচার ও ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাক করে WABetainfo ৷ তারা সম্প্রতি একটি পোস্টে জানিয়েছে, এক্সক্লুসিভ কিছু ফিচার চালু করতে চলেছে WhatsApp ৷ এবং তার জন্য সাবস্ক্রিপশন ফিচার চালু করার পথে হাঁটতে চলেছে এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ যে বিশেষ ফিচার লঞ্চ করতে পারে WhatsApp সেগুলি হল পার্সোনালাইজড টুল এবং প্রোডাক্টিভিটি টুল ৷ সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজে এই দুটি বিশেষ টুল ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হলেও, চ্যাটিং ও বর্তমানে যে সুবিধাগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করতে টাকা খসাতে হবে না ৷ অর্থাৎ চ্যাটিং, ফটো শেয়ারিং, কলিং ইত্যাদিতে কোনও টাকা খরচের প্রয়োজন নেই ৷ এমনই দাবি WABetainfo-র ৷
WABetainfo এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, চ্যাটিং উইন্ডোতেই একটি পপ-আপ রয়েছে ৷ সেখানেই সাবস্ক্রিপশনের বিষয়টি ব্যবহারকারীদের জানানো হয়েছে ৷ বিটা Android-এর 2.26.4.8 এ এই ফিচারটি দেখা গিয়েছে ৷
এই ফিচারটি Waitlist System এ চালু করার ভাবনাচিন্তা নিয়েছে WhatsApp ৷ অর্থাৎ যাঁরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে চান তাঁদের আগে থেকে নথিভুক্ত করতে হবে ৷ ফলে ফিচারটি লঞ্চ হওয়ার পর তাঁরা বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন ৷ এবং তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ওই সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানটি গ্রহণ করবেন কিনা ৷
সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানে কী কী থাকবে তার বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি ৷ তবে প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য সামনে এসেছে ৷ ওই তথ্য অনুযায়ী, যাঁরা সাবক্রিপশন গ্রহণ করবেন তাঁরা বিশেষ কিছু নতুন স্টিকার এবং নতুন অ্যাপ থিম ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও তিনটির বেশি চ্যাট পিন করার সুবিধাও দেওয়া হবে ৷ এরসঙ্গে নতুন চ্যাট রিংটোনও অ্য়াড করা হতে পারে ৷
প্রাথমিকভাবে কয়েকটি ফিচার দিয়ে সাবস্ক্রিপশন ফিচার শুরু করা হলেও যত সময় গড়াবে ততই ওই প্ল্যানে নতুন নতুন ফিচার যোগ হবে ৷ তবে এরসঙ্গে Ad-Free সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান সম্পূর্ণ আলাদা ৷ WhatsApp আগেই ঘোষণা করেছিল তারা Ad রোল আউট করবে এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মে ৷ এবং সেখানে কেউ Ads না চাইলে সাবস্ক্রিপশন নিতে পারেন ৷