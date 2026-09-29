1 অক্টোবর থেকে বড় পরিবর্তন, WhatsApp - ব্যবহারে এবার দিতে হবে টাকা
Meta জানিয়েছে, বিভিন্ন বাজারের service message-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে authentication message-এর রেট-এর সমান হবে। এই পরিবর্তন ভারত-সহ একাধিক বাজারে কার্যকর হবে।
Published : September 29, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp Business ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীদের জন্য বড় পরিবর্তন আনছে Meta। আগামী 1 অক্টোবর 2026 থেকে WhatsApp Business Platform-এ এতদিন বিনামূল্যে থাকা service message-এর জন্যও ব্যবসায়ীদের টাকা দিতে হবে। অর্থাৎ, customer service-এর 24 ঘণ্টার window-র মধ্যে পাঠানো নির্দিষ্ট reply-এর জন্যও এবার charge নেওয়া হবে।
Meta জানিয়েছে, বিভিন্ন বাজারের service message-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে authentication message-এর রেট-এর সমান হবে। এই পরিবর্তন ভারত-সহ একাধিক বাজারে কার্যকর হবে।
এদিকে 30 সেপ্টেম্বর 2026-এর মধ্যে payment method যুক্ত না করলে service message delivery বন্ধ করে দেওয়ার সতর্কতা দিয়েছে Meta। সংস্থার বক্তব্য, Solution Provider-এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি WhatsApp Business Platform ব্যবহার করা ব্যবসায়ীদের payment method নথিভুক্ত না থাকলে 1 অক্টোবর থেকে তাঁদের service message আর deliver করা হবে না।
24 ঘণ্টার customer service window-তেও এবার চার্জ
বর্তমানে Meta marketing, utility এবং authentication template message-এর জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নেয়। তবে 1 নভেম্বর 2024 থেকে non-template service message বিনামূল্যে ছিল। আবার 1 জুলাই 2025 থেকে user-এর পাঠানো message-এর পর খোলা 24 ঘণ্টার customer service window-র মধ্যে পাঠানো utility message-ও বিনামূল্যে ছিল।
1 অক্টোবর থেকে service message এবং customer-এর response হিসেবে পাঠানো utility message—দুই ক্ষেত্রেই charge নেওয়া হবে।
এই বিষয়টি যাঁরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে WhatsApp ব্যবহার করেন তাঁদের জন্য প্রযোজ্য হবে । সাধারণ ব্যবহারকারীদের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না ।
Service message কী ?
Service message বলতে বোঝায় human customer service representative অথবা third-party AI solution-এর মাধ্যমে পাঠানো non-template response। এই ধরনের message শুধুমাত্র 24 ঘণ্টার customer service window খোলা থাকলেই পাঠানো যায়। অর্থাৎ, কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি নিজেরা নতুন করে customer-এর সঙ্গে conversation শুরু করতে চায় তাহলে এই ফিচার কার্যকর হবে না ।