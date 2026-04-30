বড় খবর : এই ফোনগুলিতে আর কাজ করবে না WhatsApp ! এবার কী করণীয় ? জানুন

বড় খবর : এই ফোনগুলিতে আর কাজ করবে না WhatsApp ! এবার কী করণীয় ? জানুন
কেন বন্ধ হবে Whatsapp ? জানুন আপনিও...
Published : April 30, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : একাধিক Android স্মার্টফোনে আর ব্যবহার করা যাবে না Whatsapp ৷ WABetainfo-র তরফে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, যে সব স্মার্টফোনে Android 6.0 অথবা তার পুরনো ভার্সন রয়েছে সেই সমস্ত ফোনে ব্যবহার করা যাবেনা Meta-র ওই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম ৷
2015 সালের মে মাসে সর্বপ্রথম Android 6 লঞ্চ করার ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ তারপর এর প্রায় 4 মাস পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল Google এর এই অপারেটিং সিস্টেমটি ৷ মূলত 2016 সাল থেকে যে স্মার্টফোনগুলি বিক্রি করা হয়েছে সেগুলিতে দেওয়া হয়েছে Android 6.0 ৷
WABetainfo জানিয়েছে চলতি বছর অর্থাৎ 2026 সালের 8 সেপ্টেম্বর থেকে এই পরিষেবা বন্ধ করা হবে ৷ বর্তমানে Whatsapp ব্যবহার করার জন্য Android 5.0 বা তার উপরের অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন হয় ৷ অন্যদিকে iOS এ হোয়াটসঅ্যাপ চালানোর জন্য 15.1 বা তার পরবর্তী ভার্সনগুলির প্রয়োজন হয় ৷
WABetainfo জানিয়েছে, Android 6.0 বা তার পুরনো ভার্সনগুলির জন্য হোয়াটসঅ্যাপ আর কোনও আপডেট পাঠাবে না ৷ ফলে ওই অ্যাপগুলি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ৷ তবে iOS এর ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হবে না ৷ কারণ iOS 15.1 লঞ্চ হয়েছিল 2021 সালে ৷ যেহেতু এই অপারেটিং সিস্টেমটি সাম্প্রতিকতম সময়ে লঞ্চ করা হয়েছে সেই কারণে iOS এর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না ৷
কেন ব্যবহার করা যাবে না Whatsapp ?
মূলত ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য নিয়মিত বিভিন্ন আপডেট লঞ্চ করে Meta র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ এর জন্য যে শুধুমাত্র বেশি স্পেস প্রয়োজন হয় এমনটা কিন্তু নয়, ফোনের প্রসেসিং স্পিড আরও ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ৷ যার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী প্রসেসর ৷ আর সেই শক্তিশালী প্রসেসরের সঠিক কার্যক্ষমতার জন্য অপারেটিং সিস্টেম যথাযত হওয়া প্রয়োজন ৷ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ পুরনো ফোন বা বেশি পুরনো OS আপডেটেড Whatsapp পরিচালনার জন্য যথার্থ নয় ৷
করণীয় কী ?
Whatsapp বন্ধ হলে কোনও ভাবেই তা চালু করা সম্ভব নয় ৷ পরিবর্তে নতুন ফোন ব্যবহার করতে হবে ৷ অথবা Whatsapp এর পরিবর্তে অন্য কোনও চ্যাটিং অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে ৷