WhatsApp ওয়েবে আসছে নতুন ফিচার, ভিডিও ও অডিও কল এখন আরও সুবিধার

WhatsApp ওয়েবে আসছে নতুন ফিচার, ভিডিও ও অডিও কল এখন আরও সুবিধার
Whatsapp Web Feature : বর্তমানে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে ভয়েস ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য অ্য়াপ ডাউনলোড করার প্রয়োজন হয় ৷ নতুন ফিচার কী ? জানুন
Published : January 21, 2026 at 3:55 PM IST
হায়দরাবাদ : ওয়েব ভার্সনের জন্য নতুন দুটি ফিচার চালু করতে চলেছে WhatsApp ৷ মোবাইলের অ্য়াপের পাশাপাশি এবার ওয়েব ব্রাউজারেও ভয়েস ও ভিডিও কলিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ তবে এখনই নতুন এই ফিচারদুটি রোল আউট শুরু হয়নি ৷ আপাতত বিটা টেস্টিং স্তরে রয়েছে এই ফিচারদুটি ৷
বর্তমানে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে ভয়েস ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য অ্য়াপ ডাউনলোড করার প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু সরাসরি ওয়েব ভার্সনে এই সুবিধা নেই ৷ এবার ওয়েব ভার্সনেও এই সুবিধা পাওয়া যেতে পারে ৷ WABetaInfo এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করে নতুন এই ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছে ৷
অনেকেই চ্যাটিংয়ের সুবিধার জন্য ওয়েব ভার্সেনে WhatsApp ব্যবহার করেন ৷ কিন্তু ভয়েস ও ভিডিও কলিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলিই এই ভার্সনে পাওয়া যেত না ৷ যার ফলে সমস্যায় পড়তে হতো ব্যবহারকারীদের ৷ এদিকে যেহেতু এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড, সেই কারণে বর্তমানে WhatsApp এ ভিডিও ও ভয়েস কলিং বেড়েছে ৷ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এই ফিচারদুটি অ্য়াড হতে চলেছে Meta র এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মে ৷
কী কী সুবিধা হবে?
- 1) ফোন ও ওয়েব অ্য়াপ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র ডেস্কটপ ভার্সনেই ভয়েস ও ভিডিও কলিং করা সম্ভব ৷
- 2) গ্রুপ কলের মতো সুবিধাও পাওয়া যাবে ওয়েব ভার্সনে ৷
- 3) ব্যবহারকারী গ্রুপ কলে অংশগ্রহণ করার জন্য লিঙ্ক ক্রিয়েট করে তা শেয়ার করতে পারবেন ৷
- 4) হোয়াটসঅ্য়াপ মোবাইলে আসা ভয়েস ও ভিডিও কলের নোটিফিকেশন কন্ট্রোল করা সম্ভব ওয়েব ভার্সন থেকে ৷
এই সুবিধাগুলি ছাড়াও, সিডিউলিং কল, কল রিমাইন্ডার, ফ্লেক্সিবল জয়েনিং অপশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ একাধিক ফিচার সংযুক্ত করা হবে ৷ যদিও এই ফিচারগুলি WABetaInfo র তরফে জানানো হয়েছে ৷ WABetaInfo মূলত WhatsApp এর বিভিন্ন ফিচার ট্র্যাক করে ৷ এবং নতুন ফিচার সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের তথ্য দেয় ৷ Meta র তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি এই বিষয়ে ৷
এই ফিচারগুলি রিলিজ করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট টাইমলাইনও জানানো হয়নি ৷ তবে যেহেতু আপাতত বিটা টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে সেই কারণে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিচারগুলি সামনে আসতে পারে ৷