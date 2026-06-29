প্রতারণার সম্ভাবনা কমবে ? নতুন ফিচার চালু হতে পারে Whatsapp-এ
WABetainfo এই বিষয়ে নতুন একটি ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছে ৷ ওই ফিচার অনুযায়ী কোনও অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ ঢুকলেই সেই বিষয়ে সতর্ক করবে Whatsapp ৷
Published : June 29, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্যাপ এখন আর শুধু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা কলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় না ৷ অফিসের বিভিন্ন জরুরি কাজ যেমন করা সম্ভব তেমনই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা মার্কেটিং ও সেলসের কাজের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে ৷ এছাড়াও কাস্টমার রিলেশনশিপ, অটোমেটেড সার্ভিস বুকিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রেও WhatsApp-এর ব্যবহার বাড়ছে ৷
WhatsApp-এর ব্যবহার একদিকে যেমন বাড়ছে তেমনই স্ক্যামার বা প্রতারকরাও আরও সক্রিয় হচ্ছে ৷ বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে ভুয়ো লিঙ্ক পাঠানো হচ্ছে ৷ যেখানে ক্লিক করলেই হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে স্ক্যামারদের ঝুলিতে ৷ এই পরিস্থিতে সাধারণ ব্যবহারকারীদের আরও সুরক্ষিতভাবে Whatsapp ব্যবহার করার জন্য নতুন একটি ফিচার চালু করতে চলেছে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
WABetainfo এই বিষয়ে নতুন একটি ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছে ৷ ওই ফিচার অনুযায়ী কোনও অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ ঢুকলেই সেই বিষয়ে সতর্ক করবে Whatsapp ৷
অর্থাৎ ধরে নিন কোনও অচেনা নম্বর থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ এল ৷ কিন্তু ওই নম্বর থেকে আগে কখনও মেসেজ আসেনি ৷ সেক্ষেত্রে Whatsapp হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে সতর্ক করবে ৷ জানাবে যে নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে আপনার ফোনে সেই নম্বরটি কোনও প্রতারকের নম্বর হতে পারে ৷
কেন এই ফিচারটি গুরুত্বপূর্ণ ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য এই ফিচারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ৷ কারণ, বর্তমানে অনেক হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী কিছু না বুঝেই প্রতারকদের সঙ্গে চ্যাট করতে শুরু করেন ৷ এবং কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাখ লাখ টাকা খুইয়ে ফেলেন ৷
নতুন এই ফিচারে চ্যাট শুরু হওয়ার আগেই সতর্ক করবে চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা ওই নম্বরের সঙ্গে কোনও চ্যাট শুরু নাও করতে পারেন ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা সুরক্ষিত থাকবেন ৷
বিশেষজ্ঞদের অন্য একটি অংশ মনে করছে এর মাধ্যমে যে পুরোপুরি নিরাপদ থাকা যাবে এমনটা কিন্তু নয় ৷ কারণ স্ক্যামারদের নম্বর যদি আগে থেকেই ব্যবহারকারীদের ফোনে সেভ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে Whatsapp কোনও নোটিফিকেশন দেখাবে না ৷ ফলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে ৷
যদিও এই ফিচারটি এখনই রোল-আউট হয়নি ৷ ধীরে ধীরে তা লঞ্চ হবে ৷ বর্তমানে এই ফিচারটি এখন ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷