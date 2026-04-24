আনরিড চ্যাটও পড়ে দেবে AI, Whatsapp এ আসছে ফিচার
Published : April 24, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ একাধিক চ্যাটে বিব্রত ? অথবা সময় পাচ্ছেন না ? ফলে সব চ্যাট পড়া সম্ভব হচ্ছে না ? তাহলে সেই সমস্যা সমাধান এবার করবে AI ৷ কারণ WhatsApp এ চালু হতে চলে AI সামারি ফিচার ৷ নতুন এই ফিচার চালু হলে প্রতিটি আনরিড মেসেজ আর পড়তে হবে না ৷
WABetainfo তে নতুন এই ফিচারটি লিস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, নতুন এই ফিচারটির নাম হতে পারে Summarize unread chat ৷ এই ফিচারটি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷ বিটা টেস্টিং শুরু হয়নি এখনও ৷ মূলত চ্যাটবক্সে সরাসরি এই ফিচারটি সংযুক্ত করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা আনরিড মেসেজ সামারি আকারে পড়তে পারবেন ৷
কীভাবে কাজ করবে নতুন এই ফিচার ?
ধরে নিন আপনি কোনো কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ৷ ফলে সব WhatsApp চ্যাট পড়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় ৷ কিন্তু একাধিক আলাদা আলাদা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আপনাকে Wahtsapp-এ মেসেজ করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে আপনাকে সমস্ত চ্যাটের সামারি তৈরি করে দেবে AI ৷
মনে করা হচ্ছে Meta AI এই কাজে সাহায্য করবে ৷ যদিও এবিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ এর জন্য নির্দিষ্ট একটি অপশন থাকবে ৷ সেখানে ট্যাপ করলেই আনরিড মেসেজ সামারি করতে পারবে WhatsApp ৷ যা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কোন ব্যবহারকারী আপনাকে কী বলেছে ৷
যে পদ্ধতিতে সিস্টেম বা মেশিন এই সামারি জেনারেট করবে তাকে বলা হয় প্রাইভেট প্রসেসিং ৷ কনফিডেন্সিয়াল কম্পিউটিংয়ের উপর ভিত্তি করে এই ফিচারটি তৈরি করা হয়েছে ৷ যেহেতু ব্যাক্তিগত তথ্য সিস্টেম প্রসেস করবে সেই কারণে যাতে থার্ড পার্টি ট্র্যাকিং না হয় তার জন্য এনক্রিপশন এবং অবলিভিয়াস Http-র মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে ৷
এই ফিচারটি সম্পূর্ণভাবে অপশনাল ৷ ফলে যদি ব্যবহারকারীরা ইচ্ছুক হন তবেই ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এর সঙ্গে অবশ্যই AI টুল অ্যাক্টিভেট করতে হবে ৷
এদিকে WhatsApp এ চালু হচ্ছে রিচার্জ অপশন ৷ যে কোনও প্রিপেড মোবাইল নম্বর এবার রিচার্জ করতে পাবরেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর জন্য PayU গেটওয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্থার তরফে ৷