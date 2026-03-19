কথা শুনতে পারবেন নতুন স্পষ্ট ভাবে, নয়েজ রিডাকশন মোড চালু Whatsapp এ

কথা শুনতে পারবেন নতুন স্পষ্ট ভাবে, নয়েজ রিডাকশন মোড চালু Whatsapp এ
Published : March 19, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ চালু হতে চলেছে নয়েজ রিডাকশন মোড ৷ WhatsApp কলিংয়ে নতুন এই ফিচার যুক্ত করা হচ্ছে ৷ এর ফলে কলিংয়ের সয় অবাঞ্ছিত কোনও শব্দ ঢুকবে না ৷ এবং ভয়েস কলিং আরও স্পষ্ট হবে ৷
নতুন এই ফিচারটি সম্পর্কে জানিয়েছে WABetainfo ৷ Whatsapp এর যাবতীয় ফিচার ট্র্যাক করে তারা ৷ জানিয়েছে, মেটার এই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি নতুন একটি বিল্ট-ইন ফিচার ডেভেলপ করছে ৷ যার মাধ্যমে অডিও কলের সময় ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ পুরোপুরি কমানো সম্ভব ৷
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী Whatsapp Android Beta Version 2.26.11.8 এ এই ফিচারটি ইতিমধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে ৷ তবে এখনও ফিচারটি ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে ৷ কিছুদিনের মধ্যেই ফিচারটি রোল আউট হবে এবং সব ব্যবহারকারীরা ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷
WABetaInfo তে জানানো হয়েছে, নয়েজ ক্যানসেলশন মোডটি নিজে থেকেই কাজ করবে ৷ এবং যেকোনও কল করার সময় অ্যাক্টিভেট হয়ে ট্র্যাফিক নয়েজ, হাওয়ার শব্দ, বা কোনও কোলাহলের নয়েজ দূর করবে ৷ ফলে কোনও কলিংয়ের কথপোকথনের সময় উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্ট শব্দ পৌঁছবে ৷
জানানো হয়েছে, কলিংয়ের সময় যখন নয়েজ ক্যানসেলশন মোডটি চালু হবে তখন তার একটি আইকন দেখা যাবে ৷ এবং ব্যবহারকারী বুঝতে পারবেন তাঁর ভয়েস (Active Noise Cancellation) ACN এর মাধ্যমে ফিল্টার হয়েই উভয় প্রান্তের কাছে পৌঁছচ্ছে ৷
প্রযুক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে, স্থানীয় ভাবেই প্রতিটি অডিও প্রসেস করবে Whatsapp ৷ এবং সেখান থেকে নয়েজ ক্যানসেল করেই অপর প্রান্তের কাছে পাঠানো হবে ৷ যেহেতু লোকাল ডিভাইসেই পুরো কাজটি করা হবে সেই কারণে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না ৷
কয়েকদিন আগেই Whatsapp এর তরফে আরও একটি নতুন ফিচার লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ WhatsApp এর তরফে নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছিল তার নাম, Parent Managed Account ৷ এই ফিচারটির মাধ্যমে প্রি-টিনএজদের ( 13 বছরের কম ) প্রোফাইলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন তাঁদের অভিভাবকরা ৷ ফলে তাঁদের সন্তানদের WhatsApp অ্যাক্টিভিটি দেখতে পারবেন ৷
এছাড়াও নতুন লিঙ্ক তৈরির মাধ্যমে এবার Whatsapp ইনস্টল না করেও চ্যাট করা সম্ভব ৷ এই ফিচারটিও সম্প্রতি লঞ্চ করা হয়েছে ৷