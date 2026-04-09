নম্বর এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন নেই, অপরিচিত যে কারোর সঙ্গেই এবার চ্যাট WhatsApp-এ !

নম্বর এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন নেই, অপরিচিত যে কারোর সঙ্গেই এবার চ্যাট WhatsApp-এ !
ইউজারনেম ফিচার চালু হওয়ার ফলে ফোন নম্বর বিনিময় না করেই চ্যাট করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা ৷
Published : April 9, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ চ্যাট করার জন্য আর নম্বর শেয়ার করার দরকার নেই ৷ কারণ ইউজারনেম (Username) ফিচার চালু হতে চলেছে জনপ্রিয় এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মে ৷ প্রত্যেক Whatsapp ব্যবহারকারী নিজের অ্যাকাউন্টের নির্দিষ্ট ইউজারনেম তৈরি করতে পারবেন ৷
কী সুবিধা হবে ?
অনেককে বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় ৷ সেক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত নম্বর দিয়ে দিতে হয় অপরিচিতদের মধ্যে ৷ ফলে অনেকসময় তা সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে ৷ ইউজারনেম ফিচার চালু হওয়ার ফলে ফোন নম্বর বিনিময় না করেই চ্যাট করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা ৷
কীভাবে ইউজারনেম ফিচার কাজ করবে ?
ধরে নিন অপরিচিত কারোর সঙ্গে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে কথপোকথন চালাতে হবে ৷ কোনও ফাইল ট্রান্সফার হোক বা অন্য কোনও কারণে ৷ কিন্তু আপনি চাইছেন না আপনার ব্যক্তিগত নম্বর সেই ব্যক্তিকে দিতে ৷ সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম দিতে পারেন ৷ ওই ইউজারনেম অনুযায়ী দুজনের মধ্যে কথপোকথন হবে কিন্তু কেউ কারোর নম্বর জানতে পারবে না ৷
দীর্ঘদিন ধরে এই ফিচারটি নিয়ে কাজ করছিল হোয়াটসঅ্যাপ ৷ সম্প্রতি WABetainfo জানিয়েছে, কাজ প্রায় শেষের দিকে ৷ তবে এই ফিচারটি চালু করার জন্য যে কোডিং করা হয়েছে তা হোয়াটসঅ্যাপের বাকি সমস্ত ফিচারের সঙ্গে কাজ করছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকমাসের মাসের এই ফিচারটি চালু হবে ৷
নতুন এই ফিচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম রয়েছে ৷
- 1) www দিয়ে কোনও ইউজারনেম তৈরি করা যাবে না ৷
- 2) কোনও ডোমেইন নেম ব্যবহার করা যাবে না
- 3) a-z, 0-9, এবং আন্ডারস্কোর (_) ব্যবহার করেই তৈরি করতে হবে ইউজারনেম
- 4) কমপক্ষে 3টি এবং সর্বোচ্চ 35 টি ক্যারেক্টারের ইউজারনৈম তৈরি করতে হবে ৷
- 5) যে কোনও ইউজারনেম সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যাবে না ৷
মূলত ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করতেই এই ফিচারটি চালু করা হচ্ছে ৷ কারণ এই ফিচারের ফলে অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে নম্বর বিনিময়ের প্রয়োজন নেই ৷
এই ফিচারটি কবে থেকে রোল আউট হবে তা জানানো হয়নি ৷