ব্যস্ত থাকলেও নির্দিষ্ট টাইমেই পৌঁছবে টেক্সট ! WhatsApp এ চালু হচ্ছে Schedule Message ফিচার
WhatsApp schedule message : Google Message-এ ইতিমধ্যে শিডিউল মেসেজ ফিচার চালু রয়েছে ৷ এমনকি, ইনস্টাগ্রামেও দীর্ঘদিন রয়েছে ফিচারটি ৷
Published : February 23, 2026 at 10:58 AM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ চালু হতে চলেছে শিডিউল ম্যাসেজ ফিচার ৷ WABetainfo - র তরফে নতুন এই ফিচার সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ Meta-র সহযোগী সংস্থা Instagram-এ এই ফিচার চালু থাকলেও WhatsApp এ চালু করা হচ্ছে এই প্রথম ৷
Google Message-এ ইতিমধ্যে শিডিউল মেসেজ ফিচার চালু রয়েছে ৷ এমনকি, ইনস্টাগ্রামেও দীর্ঘদিন রয়েছে ফিচারটি ৷ এবার WhatsApp এ চালু করা হচ্ছে নতুন এই ফিচার ৷ তবে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র iOS এ ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে ৷ Android এ কবে নতুন এই ফিচারটি আপডেট করা হবে তা জানানো হয়নি ৷
WABetainfo-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী iOS Beta Version 26.7.10.72 তে এই ফিচারটি দেখা গিয়েছে ৷ যাঁরা এই বিটা ভার্সনটি ব্যবহার করছেন তাঁরা এই ফিচারটির সুবিধা পাবেন এখনই ৷
কী সুবিধা হবে ?
Schedule ফিচার চালু করার ফলে নির্দিষ্ট কোনও দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ে কোনও মেসেজ পাঠানো সম্ভব হবে ৷ শিডিউল টাইমে মেসেজ পাঠানোর জন্য আগে থেকে মেসেজের বার্তা সেট করে রাখতে হবে ৷ ফলে যে টাইমে শিডিউল করা হবে ঠিক সেই সময়েই মেসেজ পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট WhatsApp নম্বরে ৷
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি?
যে নম্বরে সিডিউল মেসেজ পাঠাবেন সেই নম্বরের চ্যাট উইন্ডো ওপেন করতে হবে ৷ টাইপ করতে হবে মেসেজ ৷ এবং সেখানেই থাকবে সিডিউল মেসেজ অপশন ৷ ওই অপশনে ক্লিক করলেই ওপেন হবে ক্যালেন্ডার ৷ সেট করতে হবে নির্দিষ্ট দিন এবং সময় ৷ তারপর সেন্ড অপশনে ক্লিক করলেই শিডিউল ডেটে নির্দিষ্ট নম্বরে পৌঁছে যাবে আপনার মেসেজ ৷
WABetainfo-র একটি রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে, "WhatsApp এ সাপোর্ট করবে সিডিউল মেসেজ ফিচার ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও নিয়ন্ত্রণ পাবেন ৷ নির্দিষ্ট সময়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের আর মনে রাখতে হবে না ৷ অথবা স্মার্টফোনে রিমান্ডার সেট করতে হবে না ৷ আগে থেকেই সেই মেসেজ সিডিউল করা সম্ভব হবে ৷
এর আগে গ্রুপ মেসেজিংয়ের ক্ষেত্রে চ্যাট হিস্ট্রি শেয়ার অপশন আপডেট করেছে Whatsapp ৷ অর্থাৎ কোনও গ্রুপে নতুন কোনও মেম্বার যোগদান করলে তিনি পুরনো মেসেজ দেখার সুযোগ পাবেন ৷ সেক্ষেত্রে সর্বাধিক 100টি কথপোকথন দেখানোর সুযোগ দেওয়া হবে ৷