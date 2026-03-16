অ্যাপ ইনস্টল না থাকলেও চ্যাটিং সম্ভব ! নতুন ফিচার লঞ্চ করছে WhatsApp
মূলত যাঁরা WhatsApp ব্যবহার করেন না তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতেই নতুন এই ফিচার লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ এই ফিচারের নামকরণ করা হয়েছে Guest Chat৷
Published : March 16, 2026 at 4:50 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp এ এবার নয়া চমক ৷ যদি কোনও ব্যবহারকারী WhatsApp না ব্যবহার করেন তারপরও আপনি তাঁর সঙ্গে WhatsApp এ কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন ৷ নতুন এই ফিচারটি ইতিমধ্যে বিটা ভার্সনে রোল আউট করা শুরু হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই সব ব্যবহাকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে ফিচারটি ৷
WhatsApp Guest Chats Feature
এই ফিচারের নামটি শুনেই বোঝা যাচ্ছে ঠিক কী কারণে এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত যাঁরা WhatsApp ব্যবহার করেন না তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতেই নতুন এই ফিচার লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ আর সেইকারণে এই ফিচারের নামকরণ করা হয়েছে Guest Chat Feature ৷ Android এবং iOS প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷
|পয়েন্ট
|আপডেট কী ?
|ফিচারের নাম
|Guest Chats
|কারা ব্যবহার করতে পারবেন
|Whatsapp এর লেটেস্ট ভার্সন যাঁরা ব্যবহার করেন
|প্ল্যাটফর্ম
|Android, iOS
|কী সুবিধা
|Whatsapp না ইনস্টল থাকলেও চ্যাট সম্ভব
|বর্তমান স্টেটাস
|রোল আউট হচ্ছে
কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার ?
নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে নতুন একটি অপশন যোগ হবে ৷ যার নাম হতে পারে Guest Chat ৷ যাঁদের WhatsApp ইনস্টল করা নেই তাঁদের সঙ্গে চ্যাট করার জন্য ওই অপশনের মাধ্যমে লিঙ্ক তৈরি করতে হবে ৷ এবং তা SMS বা অন্য কোনও অ্যাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যাক্তির কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে ৷ ওই লিঙ্কে ক্লিক করে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন দুজনেই ৷
নিরাপত্তা কেমন থাকবে ?
WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে লিঙ্কে ক্লিক করে চ্যাট চালিয়ে গেলেও নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখা হবে না ৷ কারণ উভয় পদ্ধতিতেই এন্ড-টু-এন্ড সিকিউরিটি সিস্টেম থাকবে ৷ ফলে নিরাপত্তায় কোনও খামতি থাকবে না ৷
বর্তমানে যে Invite a friend অপশন থাকে সেখানেই নতুন ওই ফিচার চালু হতে পারে ৷ WABetainfo এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, যাঁদের WhatsApp নেই তাদের নামের উপর ক্লিক করলেই একটি চ্যাট উইন্ডো ওপেন হচ্ছে ৷ এবং একটি লিঙ্ক ক্রিয়েট হচ্ছে ৷ যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে সেন্ড করতে হবে ৷