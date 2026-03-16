অ্যাপ ইনস্টল না থাকলেও চ্যাটিং সম্ভব ! নতুন ফিচার লঞ্চ করছে WhatsApp

মূলত যাঁরা WhatsApp ব্যবহার করেন না তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতেই নতুন এই ফিচার লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ এই ফিচারের নামকরণ করা হয়েছে Guest Chat৷

Whatsapp to launch Guest chat feature soon
এই ফিচারের নামকরণ করা হয়েছে Guest Chat ৷
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 4:50 PM IST

হায়দরাবাদ : ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp এ এবার নয়া চমক ৷ যদি কোনও ব্যবহারকারী WhatsApp না ব্যবহার করেন তারপরও আপনি তাঁর সঙ্গে WhatsApp এ কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন ৷ নতুন এই ফিচারটি ইতিমধ্যে বিটা ভার্সনে রোল আউট করা শুরু হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই সব ব্যবহাকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে ফিচারটি ৷

এই ফিচারের নামটি শুনেই বোঝা যাচ্ছে ঠিক কী কারণে এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত যাঁরা WhatsApp ব্যবহার করেন না তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতেই নতুন এই ফিচার লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ আর সেইকারণে এই ফিচারের নামকরণ করা হয়েছে Guest Chat Feature ৷ Android এবং iOS প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷

পয়েন্ট আপডেট কী ?
ফিচারের নাম Guest Chats
কারা ব্যবহার করতে পারবেন Whatsapp এর লেটেস্ট ভার্সন যাঁরা ব্যবহার করেন
প্ল্যাটফর্মAndroid, iOS
কী সুবিধাWhatsapp না ইনস্টল থাকলেও চ্যাট সম্ভব
বর্তমান স্টেটাসরোল আউট হচ্ছে

কীভাবে কাজ করবে এই ফিচার ?

নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে নতুন একটি অপশন যোগ হবে ৷ যার নাম হতে পারে Guest Chat ৷ যাঁদের WhatsApp ইনস্টল করা নেই তাঁদের সঙ্গে চ্যাট করার জন্য ওই অপশনের মাধ্যমে লিঙ্ক তৈরি করতে হবে ৷ এবং তা SMS বা অন্য কোনও অ্যাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যাক্তির কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে ৷ ওই লিঙ্কে ক্লিক করে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন দুজনেই ৷

এরকম ভাবে চালু করা সম্ভব গেস্ট চ্যাট (ছবি- WABetainfo)

নিরাপত্তা কেমন থাকবে ?

WhatsApp এর তরফে জানানো হয়েছে লিঙ্কে ক্লিক করে চ্যাট চালিয়ে গেলেও নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখা হবে না ৷ কারণ উভয় পদ্ধতিতেই এন্ড-টু-এন্ড সিকিউরিটি সিস্টেম থাকবে ৷ ফলে নিরাপত্তায় কোনও খামতি থাকবে না ৷

বর্তমানে যে Invite a friend অপশন থাকে সেখানেই নতুন ওই ফিচার চালু হতে পারে ৷ WABetainfo এই সংক্রান্ত একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, যাঁদের WhatsApp নেই তাদের নামের উপর ক্লিক করলেই একটি চ্যাট উইন্ডো ওপেন হচ্ছে ৷ এবং একটি লিঙ্ক ক্রিয়েট হচ্ছে ৷ যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে সেন্ড করতে হবে ৷

Read More - 1 মার্চ থেকে বদলে যাচ্ছে একাধিক নিয়ম, WhatsApp চ্যাট কতটা সুরক্ষিত থাকবে এবার?

