রিড করলেই ডিলিট হবে চ্যাট ! নতুন ফিচার Whatsapp -এ
ব্যক্তিগত বা গোপন কথা শেয়ারিংয়ের জন্য বেস্ট অপশন...
Published : May 16, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : নিত্যদিনের যোগাযোগের জন্য বর্তমানে সবথেকে গ্রহণযোগ্য মেসেজিং অ্যাপ Whatsapp ৷ শুধু ব্যক্তিগত কথাবার্তা নয়, অফিসিয়াল কাজকর্ম ও কথাবার্তাও হয় এই অ্যাপের মাধ্যমে ৷ এর পাশাপাশি ফাইল, ফটো, ভিডিও বা লোকেশন শেয়ারিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও এই অ্যাপের মাধ্যমে করা সম্ভব ৷
নিরাপত্তার দিকে একাধিক নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করা হয় মেটার এই প্ল্যাটফর্মে ৷ এবং চ্যাট যাতে ব্যক্তিগত থাকে তার জন্যও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নতুন একটি ফিচার যুক্ত হতে চলেছে Whatsapp-এ ৷ তা হল ওয়ান ভিউ চ্যাটিং ৷
Whatsapp চ্যাটের অনেকের ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাপেয়ারিং চ্যাট অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ নির্দিষ্ট সময় পর চ্যাট সম্পূর্ণভাবে ডিলিট হয় নিজে থেকেই ৷ সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারী নিজের সুবিধামতো ডিসঅ্যাপেয়ারিং টাইম সেট করতে পারেন ৷ 24 ঘণ্টা, 7 দিন, 90 দিনের অপশন রয়েছে ৷ কিন্তু এবার সংযোজিত হতে চলেছে নতুন একটি অপশন ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে After Reading ৷
After Reading-ফিচারটি কী?
এই ফিচারটি অন করে রাখলে, কনভার্সেশনের মধ্যে যাবতীয় কথাবার্তা, ছবি, ভিডিও ও ফাইল পড়ার (Read) পরই ডিলিট হয়ে যাবে ৷ এবং ভবিষ্যতে আর কোনওভাবেই তা দেখা সম্ভব নয় ৷
মূলত যাঁরা ভীষণ ব্যক্তিগত কথা বলেন বা গোপন কথা বলেন অথবা ধরে নিন আপনি কাউকে কোনও গোপন ছবি পাঠাচ্ছেন , কিন্তু আপনি চান ওই কথাবার্তা বা ছবি যেন অপরপ্রান্তে থাকা মানুষটি একবার-ই দেখে ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের জন্য এই ফিচারটি বেস্ট অপশন হতে পারে ৷
শুধু ফেসবুক নয়, ইনস্টাগ্রাম মেসেজিংয়ের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এই ফিচারটি চালু রয়েছে ৷ হোয়াটসঅ্যাপের নতুন এই ফিচারটি ইতিমধ্যে iOS এর জন্য চালু রয়েছে ৷ এবার Android এর জন্য বিটা টেস্ট হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে ফিচারটি ৷ যাঁরা Android 2.26.19.11 বিটা ভার্সন ব্যবহার করেন তাঁরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কয়েকমাসের মধ্যেই ফিচারটি রোল আউট করা হতে পারে ৷
WABetainfo ইতিমধ্যে এই ফিচারটির একটি ছবি শেয়ার করেছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, ডিসঅ্যাপেয়ারিং চ্যাট সেকশনের দ্বিতীয় অপশনে যোগ করা হয়েছে নতুন এই ফিচারটি ৷