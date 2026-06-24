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প্রিয়জনকে সরাসরি ট্যাগ করুন টেক্সট স্টেটাস, নতুন ফিচার লঞ্চ করল WhatsApp

ব্যবহারকারী যখন টেক্সট স্ট্যাটাস আপলোড করবেন, তখন সেখানে অন্য WhatsApp ব্যবহারকারীকে mention করার অপশন দেখা যাবে।

WhatsApp Text Status Gets Interactive With New Mention Feature
হোয়াটসঅ্যাপ (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 5:12 PM IST

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হায়দরাবাদ : WhatsApp ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার আনছে Meta। জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি এবার টেক্সট স্ট্যাটাস আপডেটে Mentions ফিচার চালু করার কাজ শুরু করেছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা স্ট্যাটাস পোস্ট করার সময় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কনট্যাক্টকে সরাসরি উল্লেখ বা ট্যাগ করতে পারবেন।

নতুন ফিচারটি মূলত স্ট্যাটাস শেয়ারিংকে আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আনা হচ্ছে। এতদিন WhatsApp স্ট্যাটাসে শুধু লেখা, ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা গেলেও নির্দিষ্ট কাউকে সরাসরি উল্লেখ করার সুযোগ ছিল না। নতুন আপডেটের পরে সেই সুবিধাও এবার চালু হচ্ছে ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্যবহারকারী যখন টেক্সট স্ট্যাটাস আপলোড করবেন, তখন সেখানে অন্য WhatsApp ব্যবহারকারীকে mention করার অপশন দেখা যাবে। যাকে উল্লেখ করা হবে, তিনি ওই নির্দিষ্ট স্ট্যাটাস সম্পর্কে আলাদা নোটিফিকেশন পাবেন।

এই ফিচারটি বিশেষ করে বন্ধু, পরিবার বা নির্দিষ্ট গ্রুপের সদস্যদের উদ্দেশ্যে স্ট্যাটাস শেয়ার করার ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, কোনও শুভেচ্ছা বার্তা, ঘোষণা বা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি উল্লেখ করা সহজ হবে।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, Mentions ফিচারটি স্ট্যাটাস ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে সোশ্যাল মিডিয়ার মতো আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। Instagram বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের সুবিধা রয়েছে, আর এবার WhatsApp-ও সেই ফিচার চালু করা হল।

ফিচারটি ইতিমধ্যে রোল আউট শুরু হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মেনশন ফিচারটি সব ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারবেন ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে WhatsApp শুধু মেসেজিং অ্যাপ হিসেবেই নয়, বরং কনটেন্ট শেয়ারিং এবং সামাজিক যোগাযোগের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর দিকেও বেশি জোর দিচ্ছে। নতুন Mentions ফিচার সেই পরিবর্তনেরই অংশ হতে পারে।

এদিকে জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp-এর Desktop এবং Web ব্যবহারকারীরা যেকোনও সময় সাইবার হামলার শিকার হতে পারেন ৷ এই নিয়ে সতর্ক করল সাইবার বিশ্বের বিখ্যাত নিরাপত্তা সংস্থা Kaspersky। এই সংক্রান্ত একটি গবেষণা করেছে Kaspersky Global Research and Analysis Team (GReAT)৷ এবং তার নিরীখে একটি রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলাকারীরা সাধারণ মেসেজ বা ফাইলের আড়ালে ক্ষতিকর কোড ছড়িয়ে ব্যবহারকারীদের ডিভাইসে ঢোকার চেষ্টা করছে। তারজন্য সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

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